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Deportes

¿A qué hora juega Francia vs Suecia EN VIVO partido por 16avos Mundial 2026 HOY?

La selección francesa quiere mantener su racha de victorias ante los escandinavos y superar los 16avos del Mundial 2026. Sigue la transmisión del Francia vs Suecia HOY.

Francia y Suecia se enfrentarán en la ciudad de Nueva York por la clasificación a octavos de final del Mundial 2026. Foto: TNT Sports
Francia y Suecia se enfrentarán en la ciudad de Nueva York por la clasificación a octavos de final del Mundial 2026. Foto: TNT Sports
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Francia vs Suecia EN VIVO HOY | El equipo de Kylian Mbappé y compañía juega en el MetLife Stadium por los 16avos del Mundial 2026. El compromiso empezará a partir de las 4.00 p. m. y la transmisión estará a cargo de la señal de América TV. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto a través de la cobertura online gratis que tiene preparada La República Deportes.

La selección francesa se presenta como gran favorita luego de ganar el grupo I con puntaje perfecto. Por su parte, los dirigidos por Graham Potter avanzaron como uno de los mejores terceros.

PUEDES VER: Hallan sin vida a la esposa e hijos del futbolista argentino Lucas Trejo tras los terremotos que sacudieron Venezuela

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¿A qué hora juegan Francia vs Suecia HOY?

El partido de 16avos del Mundial 2026 entre la selección francesa y el combinado sueco está programado a partir de las 4.00 p. m. (hora peruana).

  • México: 3.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador, Perú: 4.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela, Chile: 5.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 5.00 p. m.
  • Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina: 6.00 p. m.
  • España: 11.00 p. m.

¿Dónde ver Francia vs Suecia EN VIVO GRATIS?

El canal de TV para ver el Francia vs Suecia será América TV (canal 4 de señal abierta). Por su parte, DSports (cable) se encarga de transmitir el duelo de la Copa del Mundo FIFA para toda Sudamérica.

¿Cómo ver Francia vs Suecia ONLINE por internet?

En territorio sudamericano, podrás ver el Francia vs Suecia a través de las plataformas de DGO y Disney+. En caso de que no puedas acceder a estos medios, podrás seguir el minuto a minuto en La República Deportes.

Alineaciones Francia vs Suecia

El entrenador Didier Deschamps alista una ofensiva de temer con jugadores de la talla de Mbappé, Dembélé, Doué y Olise. Por su parte, Alexander Isak y Viktor Gyökeres comandarán a los amarillos.

  • Francia: Mike Maignan; Theo Hernández, Maxence Lacroix, Dayot Upamecano, Jules Koundé; Manu Kone, Aurélien Tchouaméni; Désiré Doué, Michael Olise, Ousmane Dembélé; Kylian Mbappé.
  • Suecia: Jacob Zetterström; Gabriel Gudmundsson, Isak Hien, Gustaf Lagerbielke; Elliot Stroud, Yasin Ayari, Victor Lindelof, Alexander Bernhardsson; Alexander Isak, Viktor Gyökeres y Anthony Elanga.

PUEDES VER: Mundial 2026: América TV confirma qué partidos transmitirá en señal abierta y los horarios para verlos en vivo

lr.pe

Francia vs Suecia: pronóstico

Así están las cuotas de las casas de apuestas para el choque entre europeos. La selección francesa parte como favorita.

  • Betsson: gana Francia (1,29), empate (5,85), gana Suecia (11,00)
  • Betano: gana Francia (1,30), empate (6,20), gana Suecia (11,50)
  • Bet365: gana Francia (1,27), empate (6,00), gana Suecia (11,00)
  • 1XBet: gana Francia (1,29), empate (6,52), gana Suecia (11,20)
  • Caliente: gana Francia (1,29), empate (6,00), gana Suecia (11,25)
  • Doradobet: gana Francia (1,28), empate (6,20), gana Suecia (11,50).

Francia vs Suecia: historial y últimos partidos

Así quedaron los últimos cinco partidos entre Francia y Suecia.

  • Francia 4-2 Suecia | 17.11.2020 | UEFA Nations League
  • Suecia 0-1 Francia | 05.09.2020 | UEFA Nations League
  • Suecia 2-1 Francia | 09.06.2017 | Eliminatorias UEFA Rusia 2018
  • Francia 2-1 Suecia | 11.11.2016 | Eliminatorias UEFA Rusia 2018
  • Francia 1-0 Suecia | 18.11.2014 | Amistoso internacional.
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