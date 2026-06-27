Jordania vs Argentina EN VIVO HOY: a qué hora y dónde ver el partido por el final de la fase de grupos del Mundial 2026
El equipo de Lionel Messi disputará su último partido antes de afrontar la ronda de 16avos del Mundial 2026. Sigue la transmisión del Argentina vs Jordania.
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VER Jordania vs Argentina EN VIVO | La vigente campeona se enfrenta al equipo asiático por la última fecha de la fase de grupos del Mundial 2026. El cotejo tendrá lugar en el AT&T Stadium, a partir de las 9.00 p. m. (hora peruana), y la transmisión estará a cargo de la señal de DSports. Asimismo, puedes seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis que ofrece La República.
La selección argentina, que ya aseguró el primer lugar del grupo J, le dará rodaje a algunos futbolistas. De acuerdo con el propio Lionel Scaloni, Lionel Messi arrancará en el banco de suplentes.
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¿A qué hora se juega Jordania vs Argentina HOY?
En territorio peruano, el duelo entre sudamericanos y asiáticos se podrá seguir desde las 9.00 p. m. Si te encuentras en otro país, puedes consultar la siguiente guía de horarios.
- Costa Rica, México: 8.00 p. m.
- Colombia, Ecuador: 9.00 p. m.
- Bolivia, Venezuela, Chile: 10.00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 10.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 11.00 p. m.
- España: 4.00 a. m. (domingo 28)
¿Dónde ver Jordania vs Argentina EN VIVO por el Mundial 2026?
El duelo entre Argentina y Jordania, correspondiente a la fecha 3 del Mundial 2026, se podrá seguir a través de la señal de DSports para toda Sudamérica.
¿Dónde ver Jordania vs Argentina online gratis?
Si deseas ver Jordania vs Argentina online, podrás hacerlo en las plataformas DGO y Paramount+. Además, La República Deportes te llevará la cobertura del minuto a minuto gratis con todas las incidencias.
Alineaciones Jordania vs Argentina: posibles formaciones
Estas son las posibles alineaciones titulares de ambas selecciones.
- Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Valentín Barco; Thiago Almada, Nicolás Paz, Julián Álvarez.
- Jordania: Yazeed Abulaila; Husam Abu Dahab, Yazan Al Arab, Abdallah Nasib; Mohannad Abu Taha, Noor Al Rawabdeh, Nizar Al Rashdan, Ehsan Haddad; Mahmoud Al Mardi, Musa Al-Taamari, Ali Olwan.
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Jordania vs Argentina: pronóstico
Las principales casas de apuestas dan como favorita a la selección argentina sobre Jordania.
- Betsson: gana Argentina (1,16), empate (8,30), gana Jordania (17,50)
- Betano: gana Argentina (1,20), empate (7,70), gana Jordania (17,00)
- Bet365: gana Argentina (1,14), empate (9,00), gana Jordania (15,00)
- 1XBet: gana Argentina (1,15), empate (10,10), gana Jordania (22,00)
- Caliente: gana Argentina (1,16), empate (8,00), gana Jordania (20,00)
- Doradobet: gana Argentina (1,17), empate (8,30), gana Jordania (21,50).