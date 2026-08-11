Perú vs China HOY EN VIVO: posiciones, hora y canal dónde ver el partido por el Mundial sub 17 de Vóley 2026
El partido por la quinta jornada del Mundial sub 17 de Vóley entre Perú y China se disputará en el Liceo Particular Mixto de San Felipe, ubicado en Chile.
MOMENTOS DESTACADOS
¿Dónde ver Perú vs China por el Mundial de Vóley?
El enfrentamiento entre peruanas y chinas será transmitido EN VIVO por televisión a través de la señal de Latina (Canal 2 y 702 en HD).
¿A qué hora juega Perú vs Filipinas HOY por el Mundial de Vóley Sub 17?
En territorio nacional, el partido Perú vs China por la fecha 5 del Mundial de Vóley Sub 17 se jugará desde las 7.00 p. m.
Perú vs China EN VIVO juegan HOY martes 11 de agosto, desde las 7.00 p. m. (hora peruana), por el Mundial sub 17 de Vóley. El partido se llevará a cabo en el Liceo Particular Mixto de San Felipe (Chile), con transmisión por TV a cargo del canal Latina. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.
Perú vs China Vóley EN VIVO
Gino Vegas tras el triunfo ante Filipinas
El presidente de la FPV remarcó que las Matadorcitas logran el "primer objetivo" y clasificaran a octavos de final del Mundial de Vóley sub 17.
Últimos resultados de China
- China 3-0 México
- China 3-0 Venezuela
- China 3-0 Túnez
- China 3-0 Filipinas
Últimos resultados de Perú
- Perú 3-1 Filipinas
- Perú 3-2 México
- Perú 1-3 Venezuela
- Perú 3-0 Túnez
Tabla de posiciones del Mundial de Vóley Sub 17
Así marcha la Tabla de Posiciones del Grupo B en el Mundial de Vóley Sub 17.
¿Cómo llega China a este encuentro?
La selección de China se ubica en lo más alto de la tabla de posiciones del grupo B del Mundial de Vóley Sub 17 con 12 puntos. El equipo asiático ha ganado sus 4 partidos y no ha concedido ningún set.
¿En qué puesto marcha Perú en el Mundial sub 17 de Vóley?
La Selección Peruana de Vóley se encuentra en el puesto 2 de la Tabla de Posiciones del Mundial Sub 17 con 8 puntos. La Bicolor suma 3 victorias y 1 derrota.
¿Dónde ver Perú vs China por el Mundial de Vóley?
El enfrentamiento entre peruanas y chinas será transmitido EN VIVO por televisión a través de la señal de Latina (Canal 2 y 702 en HD).
Horarios internacionales
Si te encuentras fuera de Perú, consulta la siguiente guía de horarios.
- México: 6.00 p. m.
- Colombia y Ecuador: 7.00 p. m.
- Bolivia, Chile, Venezuela: 8.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 9.00 p. m.
- España: 2.00 a. m. (miércoles 12/08)
¿A qué hora juega Perú vs Filipinas HOY por el Mundial de Vóley Sub 17?
En territorio nacional, el partido Perú vs China por la fecha 5 del Mundial de Vóley Sub 17 se jugará desde las 7.00 p. m.
¡Bienvenidos!
Buenos días, lectores de La República Deportes. Bienvenidos a la cobertura del partido Perú vs China por el Mundial sub 17 de Vóley 2026.
Luego de haber sumado dos triunfos, las dirigidas por el brasileño Marcello Bencardino jugarán ante la selección de China. El conjunto asiático es el rival más complicado que enfrentarán en el Grupo B y además es candidato a llevarse el título del torneo.
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¿A qué hora juegan Perú vs China por el Mundial de Vóley Sub 17?
En territorio nacional, el partido Perú vs China por la fecha 5 del Mundial de Vóley Sub 17 se jugará desde la 7.00 p. m. Conoce la guía de horarios para otros países.
- México: 6.00 p. m.
- Colombia y Ecuador: 7.00 p. m.
- Bolivia, Chile, Venezuela: 8.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 9.00 p. m.
- España: 2.00 a. m. (miércoles 12/08)
¿Dónde ver Perú vs China por el Mundial de Vóley?
El enfrentamiento entre peruanas y chinas será transmitido EN VIVO por televisión a través de la señal de Latina (Canal 2 y 702 en HD).
¿Cómo ver Perú vs China ONLINE?
Si deseas ver el Perú vs China online gratis por internet, puedes ingresar a la aplicación de Latina TV y la plataforma VBTV de la Volleyball World. Además, puedes seguir la cobertura del duelo a través de La República Deportes, que te llevará todas las incidencias de este duelo.
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Grupo de Perú en el Mundial de Vóley Sub 17
La selección peruana de vóley comparte grupo junto a potencias mundiales. Esta es la lista de equipos que pertenecen al Grupo B del Mundial de Vóley Sub 17.
- China
- Perú
- Venezuela
- México
- Túnez
- Filipinas