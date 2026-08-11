En territorio nacional, el partido Perú vs China por la fecha 5 del Mundial de Vóley Sub 17 se jugará desde las 7.00 p. m.

El enfrentamiento entre peruanas y chinas será transmitido EN VIVO por televisión a través de la señal de Latina (Canal 2 y 702 en HD).

Perú y China se enfrentan en el Mundial sub 17 de Vóley 2026. Foto: FPV/Volleyball World/composición LR

Perú y China se enfrentan en el Mundial sub 17 de Vóley 2026. Foto: FPV/Volleyball World/composición LR

Perú vs China EN VIVO juegan HOY martes 11 de agosto, desde las 7.00 p. m. (hora peruana), por el Mundial sub 17 de Vóley. El partido se llevará a cabo en el Liceo Particular Mixto de San Felipe (Chile), con transmisión por TV a cargo del canal Latina. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Perú vs China Vóley EN VIVO 10:59 Gino Vegas tras el triunfo ante Filipinas El presidente de la FPV remarcó que las Matadorcitas logran el "primer objetivo" y clasificaran a octavos de final del Mundial de Vóley sub 17. 10:09 Últimos resultados de China China 3-0 México

China 3-0 Venezuela

China 3-0 Túnez

China 3-0 Filipinas 10:07 Últimos resultados de Perú Perú 3-1 Filipinas

Perú 3-2 México

Perú 1-3 Venezuela

Perú 3-0 Túnez 09:30 Tabla de posiciones del Mundial de Vóley Sub 17 Así marcha la Tabla de Posiciones del Grupo B en el Mundial de Vóley Sub 17. 09:10 ¿Cómo llega China a este encuentro? La selección de China se ubica en lo más alto de la tabla de posiciones del grupo B del Mundial de Vóley Sub 17 con 12 puntos. El equipo asiático ha ganado sus 4 partidos y no ha concedido ningún set. 09:08 ¿En qué puesto marcha Perú en el Mundial sub 17 de Vóley? La Selección Peruana de Vóley se encuentra en el puesto 2 de la Tabla de Posiciones del Mundial Sub 17 con 8 puntos. La Bicolor suma 3 victorias y 1 derrota. 08:50 ¿Dónde ver Perú vs China por el Mundial de Vóley? El enfrentamiento entre peruanas y chinas será transmitido EN VIVO por televisión a través de la señal de Latina (Canal 2 y 702 en HD). 08:50 Horarios internacionales Si te encuentras fuera de Perú, consulta la siguiente guía de horarios. México: 6.00 p. m.

Colombia y Ecuador: 7.00 p. m.

Bolivia, Chile, Venezuela: 8.00 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 9.00 p. m.

España: 2.00 a. m. (miércoles 12/08) 08:48 ¿A qué hora juega Perú vs Filipinas HOY por el Mundial de Vóley Sub 17? En territorio nacional, el partido Perú vs China por la fecha 5 del Mundial de Vóley Sub 17 se jugará desde las 7.00 p. m. 08:44 ¡Bienvenidos! Buenos días, lectores de La República Deportes. Bienvenidos a la cobertura del partido Perú vs China por el Mundial sub 17 de Vóley 2026.

Luego de haber sumado dos triunfos, las dirigidas por el brasileño Marcello Bencardino jugarán ante la selección de China. El conjunto asiático es el rival más complicado que enfrentarán en el Grupo B y además es candidato a llevarse el título del torneo.

¿A qué hora juegan Perú vs China por el Mundial de Vóley Sub 17?

En territorio nacional, el partido Perú vs China por la fecha 5 del Mundial de Vóley Sub 17 se jugará desde la 7.00 p. m. Conoce la guía de horarios para otros países.

México: 6.00 p. m.

Colombia y Ecuador: 7.00 p. m.

Bolivia, Chile, Venezuela: 8.00 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 9.00 p. m.

España: 2.00 a. m. (miércoles 12/08)

¿Dónde ver Perú vs China por el Mundial de Vóley?

El enfrentamiento entre peruanas y chinas será transmitido EN VIVO por televisión a través de la señal de Latina (Canal 2 y 702 en HD).

¿Cómo ver Perú vs China ONLINE?

Si deseas ver el Perú vs China online gratis por internet, puedes ingresar a la aplicación de Latina TV y la plataforma VBTV de la Volleyball World. Además, puedes seguir la cobertura del duelo a través de La República Deportes, que te llevará todas las incidencias de este duelo.

Grupo de Perú en el Mundial de Vóley Sub 17

La selección peruana de vóley comparte grupo junto a potencias mundiales. Esta es la lista de equipos que pertenecen al Grupo B del Mundial de Vóley Sub 17.