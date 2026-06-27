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Ryan Mendes, capitán de Cabo Verde en el Mundial 2026, es investigado por presunta agresión sexual

El futbolista Ryan Mendes es investigado en Nueva Zelanda tras la denuncia de una brasileña. Este caso salió a la luz en pleno desarrollo del Mundial 2026.

Ryan Mendes es el actual capitán de Cabo Verde en el Mundial 2026. Foto: FIFA
Ryan Mendes es el actual capitán de Cabo Verde en el Mundial 2026. Foto: FIFA
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Luego de asegurar su histórica clasificación a 16avos de final en el Mundial 2026, se hizo pública una grave acusación sobre el capitán de Cabo Verde, Ryan Mendes. El futbolista es investigado por la Policía de Nueva Zelanda tras una denuncia por presunta violación presentada por una mujer brasileña.

Según la información publicada por Globo Esporte, los hechos habrían ocurrido el 27 de marzo en Auckland, durante la gira de amistosos del conjunto africano. La denunciante, una ciudadana brasileña residente en Nueva Zelanda, había sido contratada por la Federación Neozelandesa de Fútbol como intérprete y asistente operativa de la delegación debido a que el portugués es el idioma oficial de Cabo Verde.

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Capitán de la selección de Cabo Verde es investigado por presunta agresión sexual

De acuerdo con el testimonio de la demandante, fue convocada a una supuesta reunión de trabajo en el hotel donde se hospedaba el equipo. Al comprobar que se trataba de un encuentro social, regresó a su habitación. Minutos después, Ryan Mendes habría ido a su cuarto, donde presuntamente ingresó por la fuerza y la agredió físicamente. Las autoridades de Nueva Zelanda continúan analizando los registros de cámaras de seguridad y otras pruebas como parte de la investigación.

De igual forma, según el reporte, en mayo la denunciante y su esposo enviaron una notificación extrajudicial a la Federación de Fútbol de Cabo Verde y a la FIFA, adjuntando las pruebas y solicitando que el futbolista fuera apartado. Hasta el momento, Ryan Mendes continúa integrando la selección de Cabo Verde, que disputa el Mundial 2026, mientras la investigación sigue en curso.

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¿Cuándo es el próximo partido de la selección de Cabo Verde?

La selección de Cabo Verde clasificó a los 16avos de final del Mundial 2026 y enfrentará a la actual campeona, Argentina. Este duelo ante el equipo capitaneado por Lionel Messi se llevará a cabo el próximo viernes 3 de julio a las 5.00 p. m. (hora peruana).

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