Sudáfrica vs Canadá: fecha, hora y canal para ver el primer partido de 16avos de final del Mundial 2026

Ambas selecciones, tras superar la fase de grupos, prometen un enfrentamiento intenso, con el juego físico de Sudáfrica y la velocidad ofensiva de Canadá como atractivos. | Foto: Composición LR

Ambas selecciones, tras superar la fase de grupos, prometen un enfrentamiento intenso, con el juego físico de Sudáfrica y la velocidad ofensiva de Canadá como atractivos. | Foto: Composición LR

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La fase de eliminación directa del Mundial 2026 arranca con un atractivo duelo entre la selección de Sudáfrica y Canadá. Ambas escuadras lograron superar la fase de grupos y ahora buscarán dar el primer paso rumbo a los octavos de final en un encuentro que promete intensidad y emociones desde el inicio.

Este partido genera gran expectativa por el estilo de juego físico y dinámico de Sudáfrica, frente a la velocidad y proyección ofensiva de Canadá.

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¿Cuándo juega Sudáfrica vs Canadá?

El partido entre Sudáfrica y Canadá se disputará el próximo 28 de junio de 2026 en el Los Angeles Stadium, correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Este será el primer encuentro de la fase eliminatoria del torneo, y el ganador avanzará a los octavos de final.

¿A qué hora se juega Sudáfrica vs Canadá?

La FIFA confirmó oficialmente que el encuentro será a las 2.00 p. m. (hora peruana), el 28 de junio, en el Los Angeles Stadium, una de las sedes ubicadas en la zona horaria del Pacífico (UTC-07:00).

¿Dónde ver Sudáfrica vs Canadá por el Mundial 2026?

El encuentro entre Sudáfrica y Canadá, correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, se podrá seguir por la señal de DirecTV para toda Sudamérica. Además, La República contará con una cobertura especial que no deberás perderte.

Alineaciones Sudáfrica vs Canadá: posibles formaciones

Sudáfrica: Ronwen Williams; Khuliso Mudau, Siyabonga Ngezana, Mothobi Mvala, Aubrey Modiba; Teboho Mokoena, Bathusi Aubaas, Sphephelo Sithole; Oswin Appollis, Themba Zwane y Evidence Makgopa.

Canadá: Dayne St. Clair; Alistair Johnston, Moïse Bombito, Derek Cornelius, Richie Laryea; Stephen Eustáquio, Ismaël Koné, Jonathan Osorio; Tajon Buchanan, Jonathan David y Cyle Larin.