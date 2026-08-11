Aixa Vigil y Kiara Montes estarán con la selección peruana en el Campeonato Sudamericano de Voleibol en setiembre. Foto: composición LR/TV Perú/Instagram de Kiara Montes

Aixa Vigil y Kiara Montes estarán con la selección peruana en el Campeonato Sudamericano de Voleibol en setiembre. Foto: composición LR/TV Perú/Instagram de Kiara Montes

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Aixa Vigil fue una de las grandes ausentes en la Copa Sudamericana de Vóley 2026. La jugadora de Universitario de Deportes se perdió el torneo por lesión; sin embargo, estuvo atenta al desempeño de sus compañeras y no dudó en respaldar las palabras de Kiara Montes hacia los detractores del equipo.

La voleibolista de 24 años remarcó el trabajo que realiza el entrenador Antonio Rizola. Asimismo, señaló que se prepara de la mejor manera para el Campeonato Sudamericano de Brasil, que otorgará cupos para el Mundial y los Juegos Olímpicos.

Aixa Vigil respalda a Kiara Montes

La exvoleibolista Leyla Chihuán le consultó a Aixa Vigil sobre los descargos de la capitana de la selección peruana. En ese sentido, la puntera de Universitario consideró que existe hipocresía entre los críticos del combinado nacional.

"Las que estamos o estaban en ese momento fueron 14. Las cosas que salieron o no es parte de nosotras mismas. En el entrenamiento, que estamos metidas nosotras, somos las 14 o 18 que estamos ahorita, pero nadie más sabe lo que pasamos. Somos las que estamos", manifestó en diálogo con TV Perú.

"Los que critican nunca dan la cara. Y es la misma gente que después te pide foto; entonces, es un poco hipócrita desde esa parte, pero es parte del hinchaje. Creo que eso es más cultural que desde la afición", agregó.

La respuesta de Kiara Montes a los críticos de la selección peruana de vóley

Luego de la dura derrota ante Brasil a fines de julio, que determinó la eliminación de la selección peruana de la Copa Sudamericana, Kiara Montes se defendió y resaltó la predisposición de sus compañeras para representar al país.

"Nosotras no nos debemos a nadie, nos debemos a nosotras mismas. Somos las 14 que estamos acá paradas representando, las que decimos sí a las convocatorias. Somos las que venimos tantos años aguantando tantos maltratos. Seguimos acá y estamos dando pecho y tratando de representar de la mejor manera. Les guste o no, estamos las que estamos", indicó la jugadora de Regatas.

"No hay problemas internos entre nosotras, porque tenemos un lindo grupo, pero no somos ajenas a la realidad que tenemos, de que muchos nos critican y sus jugadoras favoritas no están aquí; luego, tenemos otros temas también con nuestra Federación", sostuvo sobre las versiones relacionadas a problemas internos.