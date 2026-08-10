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FAP alerta presencia de remanentes de explosivos y municiones militares en terreno donde se realizará la multitudinaria misa del papa León XIV en Chiclayo

El GORE Lambayeque ha estimado que un millón y medio de fieles católicos llegarán hasta dicho espacio en Reque para participar de las actividades lideradas por el sumo pontífice en su próxima visita de noviembre.

La FAP recomendó al Gobierno Regional contratar a una empresa especializada para la detección y remoción de municiones sin detonar en el área de 3,000 hectáreas elegida para el evento.
La FAP recomendó al Gobierno Regional contratar a una empresa especializada para la detección y remoción de municiones sin detonar en el área de 3,000 hectáreas elegida para el evento. | Foto: composición LR/Emmanuel Moreno / URPI-LR
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La Fuerza Aérea del Perú (FAP) alertó al Gobierno Regional (GORE) de Lambayeque la presencia de remanentes de explosivos y municiones militares en el terreno que ha sido elegido para el desarrollo de la misa del papa León XIV en su próxima visita de noviembre a Chiclayo. Se prevé que esta actividad podría congregar a más de un millón y medio de fieles católicos.

Mediante un documento enviado al gobernador Jorge Pérez Flores el pasado julio, la FAP informó que este espacio donado para la construcción del futuro parque industrial de Lambayeque, situado en las pampas de Reque, "fue en años anteriores un polígono de tiro aéreo y terrestre, motivo por el cual existe la posibilidad de que permanezcan en el subsuelo pertrechos militares, restos de municiones o municiones sin detonar, cuya eventual presencia podría representar un riesgo para quienes concurran".

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En ese sentido, la FAP recomendó en el mismo oficio al GORE Lambayeque que, previo a cualquier movimiento de tierras, ejecución de obras o concentración de personas, se contrate a una empresa especializada y autorizada para realizar el rastreo, detección, identificación y remoción de las municiones sin detonar y artefactos explosivos remanentes a través de una inspección técnica exhaustiva. Precisa la institución que solo así se garantizarán las condiciones de seguridad del terreno de 3.000 hectáreas de extensión.

El gobernador Jorge Pérez confirmó que se están realizando trabajos de limpieza en el terreno, habilitando 1.000 hectáreas para la concentración de un millón y medio de fieles durante la visita papal.

El gobernador Jorge Pérez confirmó que se están realizando trabajos de limpieza en el terreno, habilitando 1.000 hectáreas para la concentración de un millón y medio de fieles durante la visita papal.

Usarán una parte del terreno

Consultado sobre esta preocupante situación, Pérez Flores indicó que el Ejecutivo Nacional ya está informado de lo que pasa con el terreno de Reque, por lo que el premier Luis Galarreta dispuso por intermedio del Ministerio de Defensa, el cual a su vez encomendó al Ejército, que se desarrollen trabajos de remoción de los objetos militares que puedan existir con base en el mapa del polígono que tiene la FAP. El mandatario regional aseveró que actualmente se hacen esos trabajos.

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"Todo ese perímetro de 2.000 hectáreas (donde estarían los remanentes explosivos y municiones militares) no va a ser usado por nadie. Gracias a Dios ese terreno tiene 3.000 hectáreas y nos están habilitando 1.000 para que ahí se haga la gran concentración por la celebración eucarística de nuestro papa León XIV. Aquí tranquilamente pueden entrar un millón y medio de personas", explicó el gobernador.

Finalmente, Pérez Flores indicó que hacia finales de agosto llegará un segundo equipo del Vaticano para reafirmar la evaluación de lugares y protocolos que hizo la primera comitiva hace unas semanas. De igual manera, esta comisión podrá ver los avances del Ejército referente a los trabajos en el terreno de Reque.

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