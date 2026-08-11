Partidos de hoy, martes 11 de agosto: programación, horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

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Los partidos de este martes 11 de agosto reúnen encuentros de la Copa Libertadores, Copa Sudamericana y competiciones a nivel mundial. Consulta la programación actualizada con los horarios, canales de transmisión y plataformas de streaming para ver fútbol EN VIVO.

Vuelve la Copa Libertadores. El torneo de clubes más importante del continente regresa con la etapa de octavos de final. Fluminense vs Independiente Rivadavia, Estudiantes de La Plata vs Universidad Católica y Deportes Tolima vs Independiente del Valle son los encuentros de este martes. De igual forma, la Copa Sudamericana nos traerá un gran partido con la actuación de Boca Juniors ante Recoleta como el duelo más llamativo.

Partidos de la Copa Libertadores HOY

Fluminense vs Independiente Rivadavia

Hora: 5.00 p. m.

Canal: ESPN

Estudiantes de La Plata vs Universidad Católica

Hora: 7.30 p. m.

Canal: ESPN

Deportes Tolima vs Independiente del Valle

Hora: 7.30 p. m.

Canal: ESPN

Partidos de la Copa Sudamericana HOY

Boca Juniors vs Recoleta

Hora: 5.00 p. m.

Canal: ESPN

Bolívar vs Sao Paulo

Hora: 7.30 p. m.

Canal: DSports

Partidos del Torneo Clausura de Argentina HOY

Talleres vs Lanús

Hora: 7.00 p. m.

Canal: TNT Sports

Partidos de la Leagues Cup HOY

Charlotte vs Pachuca

Hora: 6.30 p. m.

Canal: Apple TV

Columbus Crew vs Pumas UNAM

Hora: 6.30 p. m.

Canal: Apple TV

Cincinnati vs Atlas

Hora: 7.00 p. m.

Canal: Apple TV

Minnesota United vs Atlante

Hora: 7.30 p. m.

Canal: Apple TV

Real Salt Lake vs Juárez

Hora: 8.30 p. m.

Canal: Apple TV

Tigres UANL vs Vancouver Whitecaps

Hora: 9.00 p. m.

Canal: Apple TV

Partidos de la Copa de Paraguay HOY