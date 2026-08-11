Partidos de hoy, martes 11 de agosto: programación, horarios y canales para ver fútbol EN VIVO
Conoce EN VIVO la programación de este martes, horarios y canales de TV de todos los enfrentamientos en las distintas competencias del continente sudamericano.
Los partidos de este martes 11 de agosto reúnen encuentros de la Copa Libertadores, Copa Sudamericana y competiciones a nivel mundial. Consulta la programación actualizada con los horarios, canales de transmisión y plataformas de streaming para ver fútbol EN VIVO.
Vuelve la Copa Libertadores. El torneo de clubes más importante del continente regresa con la etapa de octavos de final. Fluminense vs Independiente Rivadavia, Estudiantes de La Plata vs Universidad Católica y Deportes Tolima vs Independiente del Valle son los encuentros de este martes. De igual forma, la Copa Sudamericana nos traerá un gran partido con la actuación de Boca Juniors ante Recoleta como el duelo más llamativo.
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Partidos de la Copa Libertadores HOY
- Fluminense vs Independiente Rivadavia
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: ESPN
- Estudiantes de La Plata vs Universidad Católica
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: ESPN
- Deportes Tolima vs Independiente del Valle
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: ESPN
Partidos de la Copa Sudamericana HOY
- Boca Juniors vs Recoleta
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: ESPN
- Bolívar vs Sao Paulo
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: DSports
Partidos del Torneo Clausura de Argentina HOY
- Talleres vs Lanús
- Hora: 7.00 p. m.
- Canal: TNT Sports
Partidos de la Leagues Cup HOY
- Charlotte vs Pachuca
- Hora: 6.30 p. m.
- Canal: Apple TV
- Columbus Crew vs Pumas UNAM
- Hora: 6.30 p. m.
- Canal: Apple TV
- Cincinnati vs Atlas
- Hora: 7.00 p. m.
- Canal: Apple TV
- Minnesota United vs Atlante
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: Apple TV
- Real Salt Lake vs Juárez
- Hora: 8.30 p. m.
- Canal: Apple TV
- Tigres UANL vs Vancouver Whitecaps
- Hora: 9.00 p. m.
- Canal: Apple TV
Partidos de la Copa de Paraguay HOY
- 4 de Mayo vs Fulgencio Yegros
- Hora: 12.00 p. m.
- Canal: Tigo Sports
- Independiente FBC vs S. Ameliano
- Hora: 2.30 p. m.
- Canal: Tigo Sports