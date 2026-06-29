HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Brasil vs Japón EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por 16avos de final del Mundial 2026

Sigue aquí el Japón vs Brasil por los 16avos de final del Mundial 2026. Revisa el historial, las alineaciones, los pronósticos, el minuto a minuto y cómo va el partido de hoy.

Brasil

Brasil

0
0

Japón

Brasil y Japón juegan en Houston por los 16avos del Mundial 2026. Foto: AFP
Brasil y Japón juegan en Houston por los 16avos del Mundial 2026. Foto: AFP

MOMENTOS DESTACADOS

12:14
Susuki salva el arco de Japón

Minuto 13: el portero de Japón sacó un manotazo para evitar el gol de Cunha.

Compartir

Brasil vs Japón EN VIVO juegan HOY, desde las 12.00 p. m. (hora peruana), por los 16avos de final del Mundial 2026. Este partido se llevará a cabo en el NRG Stadium, con transmisión por TV a cargo de DSports. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto, puedes informarte a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Brasil vs Japón EN VIVO por el Mundial 2026

12:15
29/6/2026

Peligroso tiro libre para Japón

Minuto 14: Casemiro se gana la amarilla tras una falta contra Ita al borde del área.

12:14
29/6/2026

Susuki salva el arco de Japón

Minuto 13: el portero de Japón sacó un manotazo para evitar el gol de Cunha.

12:12
29/6/2026

Japón se acerca con peligro

Minuto 11: los nipones complicaron a los brasileños con una serie de centros.

12:09
29/6/2026

Brasil domina en el arranque

Minuto 9: el equipo de Ancelotti se planta en campo rival y controla el balón.

12:05
29/6/2026

Susuki despeja con un manotazo

Minuto 4: el portero de Japón salió apurado para evitar que el balón llegue a Vinícius.

12:02
29/6/2026

Casi llega el primer de Brasil

Minuto 2: Japón se equivoca en salida y Guimaraes casi anota el 1-0 con su remate de larga distancia.

12:01
29/6/2026

Presión alta de Japón

Minuto 1: el equipo nipó sale a presionar a Brasil desde el arranque.

12:00
29/6/2026

¡Empezó el partido!

Brasil y Japón se enfrentan en el segundo partido de 16avos del Mundial 2026.

11:51
29/6/2026

Ingresan los protagonistas al terreno

Los jugadores de Brasil y Japón entran al campo de juego para la ceremonia protocolar.

11:46
29/6/2026

Neymar espera su turno

El astro brasileño estará en el banco de suplente y podría sumar minutos en el complemento. Neymar le anotó en 9 ocasiones a la selección de Japón. Foto: AFP.

11:32
29/6/2026

Árbitro del Brasil vs Japón

El italiano Maurizio Mariani será el árbitro principal para el partido de hoy por 16avos del Mundial 2026.

11:26
29/6/2026

Los equipo calientan en el campo

Brasileños y japoneses realizan los trabajos precompetitivos en el campo de juego del NRG Stadium de Houston.

11:17
29/6/2026

Brasil y Japón cara a cara 20 años después

El único antecedente entre ambos equipos por una Copa del Mundo tuvo lugar en el 2006. En aquella ocasión, los brasileños se impusieron 4-1 en la fase de grupos.

11:00
29/6/2026

Alineación confirmada de Brasil

Alisson Becker; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Douglas Santos; Bruno Guimaraes, Casemiro, Lucas Paquetá; Rayan, Matheus Cunha, Vinicius Junior.

10:52
29/6/2026

Alineación oficial de Japón

Zion Suzuki; Shogo Taniguchi, Takehiro Tomiyasu, Hiroki Ito; Ritsu Doan, Daechi Kamada, Kaishu Sano, Keito Nakamura; Junya Ito, Ayase Ueda, Daizen Maeda.

10:38
29/6/2026

¿Cómo llega Japón?

Japón clasificó a 16avos del Mundial en el segundo lugar del grupo F. En su último partido igualó 1-1 ante Suecia. Foto: AFP.

10:21
29/6/2026

¿Cómo llega Brasil?

El equipo comandado por Carlo Ancelotti viene de golear 3-0 a Escocia. Los brasileños quedaron en el primer lugar del grupo C con 7 unidades. Foto: AFP.

09:57
29/6/2026

Marquinhos responde a "arrogante" comentario de Kento Shiogai

Al ser consultado por las declaraciones del delantero de Japón, el capitán de Brasil consideró que esta clase de discursos los motiva.

"Basta con lo que dijo. Es bueno que sigan hablando para motivar al equipo. Llevamos casi un mes aquí en Estados Unidos. Con mucha humildad seguimos trabajando duro para alcanzar nuestra meta. Dejamos ese tipo de discursos a los rivales, que sigan hablando para motivarnos", mencionó a Cazé TV.

"Fue un poco de arrogancia por su parte. Brasil sigue siendo un gran equipo. Solo necesitamos demostrar nuestra gran fuerza mañana (hoy), nuestra gran calidad. Sabemos que cada balón puede ser decisivo. Dejaremos que ellos se encarguen de estos comentarios, que nos sirva de motivación para el partido de mañana, para luchar por cada balón y ganar este partido como nos merecemos", agregó. Foto: AFP.

09:29
29/6/2026

Vinícius rompe en llanto con mensaje de su abuelita

Durante su participación en el programa de televisión 'Domingao', el goleador de la selección brasileña fue sorprendido con un mensaje de su abuela. "Viví con ella hasta los 16 años", respondió entre lágrimas 'Vini'.

09:01
29/6/2026

Posible alineación de Japón

Suzuki; Tomisayu, Taniguchi, Ito; Doan, Sano, Tanaka, Nakamura; Kamada, Maeda y Ueda.

08:48
29/6/2026

Posible alineación de Brasil

Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimaraes, Lucas Paquetá; Rayan, Vinicius Jr y Cunha.

08:30
29/6/2026

Brasil vs Japón: pronóstico

  • Betsson: gana Brasil (1,72), empate (3,70), gana Japón (5,25)
  • Betano: gana Brasil (1,78), empate (3,75), gana Japón (5,10)
  • Bet365: gana Brasil (1,70), empate (3,60), gana Japón (5,25)
  • 1XBet: gana Brasil (1,76), empate (3,82), gana Japón (5,40)
  • Caliente: gana Brasil (1,68), empate (3,80), gana Japón (5,50)
  • Doradobet: gana Brasil (1,73), empate (3,70), gana Japón (5,50).
08:03
29/6/2026

Delantero de Japón enciende la previa contra Brasil

"Brasil solía ser fuerte. ¿Pero hoy? Me da la impresión de que Francia es fuerte, y Argentina también. En cuanto a Brasil, últimamente no he oído hablar mucho de ellos", manifestó Kento Shiogai en declaraciones recogidas por O Globo.

Por otra parte, el delantero se refirió a Neymar Jr., quien le anotó en 9 ocasiones al país nipón. "Este era el Neymar de antes, ¿no? Ya no es el Neymar de antes. Creo que ahora estamos bien", concluyó. Foto: AFP.

07:42
29/6/2026

¿Qué canal transmitirá el Brasil vs Haití?

  • En Perú: DSports y Paramount+
  • En Brasil: SporTV, Globo y CazéTV
  • En Sudamérica: DSports, Disney+, Paramount+
07:34
29/6/2026

¿A qué hora juega Brasil vs Japón?

En territorio peruano, el duelo entre Brasil y Japón se podrá seguir desde las 12.00 p. m.

07:33
29/6/2026

¡Brasil y Japón juegan por 16avos!

Bienvenidos, amigos de La República, a la cobertura del partido Brasil vs Japón EN VIVO por los 16avos del Mundial 2026.

La selección de Brasil, una de las favoritas a llevarse el torneo, jugará ante Japón por los dieciseisavos de final del Mundial. Los dirigidos por Carlo Ancelotti quedaron primeros en el Grupo C, mientras que su rival de turno quedó en el segundo lugar de su grupo. Ambos equipos se volverán a enfrentar luego de algunos meses, ya que, el año pasado se vieron las caras en un amistoso internacional con victoria de los asiáticos por 3-2.

PUEDES VER: Hallan sin vida a la esposa e hijos del futbolista argentino Lucas Trejo tras los terremotos que sacudieron Venezuela

lr.pe

¿A qué hora se juega Brasil vs Japón?

En territorio peruano, el duelo entre Brasil y Japón se podrá seguir desde las 12.00 p. m. Si te encuentras en otro país, puedes consultar la siguiente guía de horarios.

  • Costa Rica, México: 11.00 a. m.
  • Colombia, Ecuador: 12.00 p. m.
  • Bolivia, Chile, Venezuela: 1.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 1.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 2.00 p. m.
  • España: 7.00 p. m.

¿Dónde ver Brasil vs Japón por el Mundial 2026?

El duelo entre Brasil y Japón, correspondiente a los 16avos de final en el Mundial 2026, se podrá seguir por la señal de DSports para toda Sudamérica.

¿Dónde ver Brasil vs Japón online gratis?

Si deseas ver Brasil vs Japón online gratis, podrás hacerlo en las plataformas de DGO y Paramount+. Además, La República Deportes te llevará el minuto a minuto y todas las incidencias del compromiso.

PUEDES VER: Marcelo Bielsa perdió los papeles y empezó a gritar en plena entrevista tras eliminación de Uruguay del Mundial 2026: "¡Dale de una vez!"

lr.pe

Alineaciones Brasil vs Japón: posibles formaciones

Estas son las posibles oncenas titulares de ambas selecciones.

  • Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimaraes, Lucas Paquetá; Rayan, Vinicius Jr y Cunha.
  • Japón: Suzuki; Tomisayu, Taniguchi, Ito; Doan, Sano, Tanaka, Nakamura; Kamada, Maeda y Ueda.

Brasil vs Japón: pronóstico y cuotas

Las principales casas de apuestas dan como favorita a la selección de Brasil.

  • Betsson: gana Brasil (1,72), empate (3,70), gana Japón (5,25)
  • Betano: gana Brasil (1,78), empate (3,75), gana Japón (5,10)
  • Bet365: gana Brasil (1,70), empate (3,60), gana Japón (5,25)
  • 1XBet: gana Brasil (1,76), empate (3,82), gana Japón (5,40)
  • Caliente: gana Brasil (1,68), empate (3,80), gana Japón (5,50)
  • Doradobet: gana Brasil (1,73), empate (3,70), gana Japón (5,50).
google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
¿A qué hora juega Sudáfrica vs Canadá EN VIVO HOY por 16avos de final del Mundial 2026?

¿A qué hora juega Sudáfrica vs Canadá EN VIVO HOY por 16avos de final del Mundial 2026?

LEER MÁS
Programación 16avos de final Mundial 2026: fecha, horario y dónde ver partidos confirmados de la Copa del Mundo

Programación 16avos de final Mundial 2026: fecha, horario y dónde ver partidos confirmados de la Copa del Mundo

LEER MÁS
Así va la tabla de mejores terceros del Mundial 2026: clasificados a 16avos y equipos que pelean en la última fecha

Así va la tabla de mejores terceros del Mundial 2026: clasificados a 16avos y equipos que pelean en la última fecha

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Partido Brasil vs Japón EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo por los 16avos de final del Mundial 2026

Partido Brasil vs Japón EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo por los 16avos de final del Mundial 2026

LEER MÁS
¿Qué partidos se juegan HOY en el Mundial 2026? Horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

¿Qué partidos se juegan HOY en el Mundial 2026? Horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

LEER MÁS
Mundial 2026: América TV confirma qué partidos transmitirá en señal abierta y los horarios para verlos en vivo

Mundial 2026: América TV confirma qué partidos transmitirá en señal abierta y los horarios para verlos en vivo

LEER MÁS
Programación 16avos de final Mundial 2026: fecha, horario y dónde ver partidos confirmados de la Copa del Mundo

Programación 16avos de final Mundial 2026: fecha, horario y dónde ver partidos confirmados de la Copa del Mundo

LEER MÁS
Ignacio Buse debuta con triunfo en Wimbledon: derrotó 3-1 al estadounidense Emilio Nava y avanza de ronda

Ignacio Buse debuta con triunfo en Wimbledon: derrotó 3-1 al estadounidense Emilio Nava y avanza de ronda

LEER MÁS
Hallan sin vida a la esposa e hijos del futbolista argentino Lucas Trejo tras los terremotos que sacudieron Venezuela

Hallan sin vida a la esposa e hijos del futbolista argentino Lucas Trejo tras los terremotos que sacudieron Venezuela

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Deportes

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025