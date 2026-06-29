Brasil vs Japón EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por 16avos de final del Mundial 2026

Minuto 13: el portero de Japón sacó un manotazo para evitar el gol de Cunha.

Brasil y Japón juegan en Houston por los 16avos del Mundial 2026. Foto: AFP

Brasil y Japón juegan en Houston por los 16avos del Mundial 2026. Foto: AFP

Brasil vs Japón EN VIVO juegan HOY, desde las 12.00 p. m. (hora peruana), por los 16avos de final del Mundial 2026. Este partido se llevará a cabo en el NRG Stadium, con transmisión por TV a cargo de DSports. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto, puedes informarte a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Brasil vs Japón EN VIVO por el Mundial 2026 12:15 Peligroso tiro libre para Japón Minuto 14: Casemiro se gana la amarilla tras una falta contra Ita al borde del área. 12:14 Susuki salva el arco de Japón Minuto 13: el portero de Japón sacó un manotazo para evitar el gol de Cunha. 12:12 Japón se acerca con peligro Minuto 11: los nipones complicaron a los brasileños con una serie de centros. 12:09 Brasil domina en el arranque Minuto 9: el equipo de Ancelotti se planta en campo rival y controla el balón. 12:05 Susuki despeja con un manotazo Minuto 4: el portero de Japón salió apurado para evitar que el balón llegue a Vinícius. 12:02 Casi llega el primer de Brasil Minuto 2: Japón se equivoca en salida y Guimaraes casi anota el 1-0 con su remate de larga distancia. 12:01 Presión alta de Japón Minuto 1: el equipo nipó sale a presionar a Brasil desde el arranque. 12:00 ¡Empezó el partido! Brasil y Japón se enfrentan en el segundo partido de 16avos del Mundial 2026. 11:51 Ingresan los protagonistas al terreno Los jugadores de Brasil y Japón entran al campo de juego para la ceremonia protocolar. 11:46 Neymar espera su turno El astro brasileño estará en el banco de suplente y podría sumar minutos en el complemento. Neymar le anotó en 9 ocasiones a la selección de Japón. Foto: AFP. 11:32 Árbitro del Brasil vs Japón El italiano Maurizio Mariani será el árbitro principal para el partido de hoy por 16avos del Mundial 2026. 11:26 Los equipo calientan en el campo Brasileños y japoneses realizan los trabajos precompetitivos en el campo de juego del NRG Stadium de Houston. 11:17 Brasil y Japón cara a cara 20 años después El único antecedente entre ambos equipos por una Copa del Mundo tuvo lugar en el 2006. En aquella ocasión, los brasileños se impusieron 4-1 en la fase de grupos. 11:00 Alineación confirmada de Brasil Alisson Becker; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Douglas Santos; Bruno Guimaraes, Casemiro, Lucas Paquetá; Rayan, Matheus Cunha, Vinicius Junior. 10:52 Alineación oficial de Japón Zion Suzuki; Shogo Taniguchi, Takehiro Tomiyasu, Hiroki Ito; Ritsu Doan, Daechi Kamada, Kaishu Sano, Keito Nakamura; Junya Ito, Ayase Ueda, Daizen Maeda. 10:38 ¿Cómo llega Japón? Japón clasificó a 16avos del Mundial en el segundo lugar del grupo F. En su último partido igualó 1-1 ante Suecia. Foto: AFP. 10:21 ¿Cómo llega Brasil? El equipo comandado por Carlo Ancelotti viene de golear 3-0 a Escocia. Los brasileños quedaron en el primer lugar del grupo C con 7 unidades. Foto: AFP. 09:57 Marquinhos responde a "arrogante" comentario de Kento Shiogai Al ser consultado por las declaraciones del delantero de Japón, el capitán de Brasil consideró que esta clase de discursos los motiva. "Basta con lo que dijo. Es bueno que sigan hablando para motivar al equipo. Llevamos casi un mes aquí en Estados Unidos. Con mucha humildad seguimos trabajando duro para alcanzar nuestra meta. Dejamos ese tipo de discursos a los rivales, que sigan hablando para motivarnos", mencionó a Cazé TV. "Fue un poco de arrogancia por su parte. Brasil sigue siendo un gran equipo. Solo necesitamos demostrar nuestra gran fuerza mañana (hoy), nuestra gran calidad. Sabemos que cada balón puede ser decisivo. Dejaremos que ellos se encarguen de estos comentarios, que nos sirva de motivación para el partido de mañana, para luchar por cada balón y ganar este partido como nos merecemos", agregó. Foto: AFP. 09:29 Vinícius rompe en llanto con mensaje de su abuelita Durante su participación en el programa de televisión 'Domingao', el goleador de la selección brasileña fue sorprendido con un mensaje de su abuela. "Viví con ella hasta los 16 años", respondió entre lágrimas 'Vini'. 09:01 Posible alineación de Japón Suzuki; Tomisayu, Taniguchi, Ito; Doan, Sano, Tanaka, Nakamura; Kamada, Maeda y Ueda. 08:48 Posible alineación de Brasil Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimaraes, Lucas Paquetá; Rayan, Vinicius Jr y Cunha. 08:30 Brasil vs Japón: pronóstico Betsson: gana Brasil (1,72), empate (3,70), gana Japón (5,25)

Betano: gana Brasil (1,78), empate (3,75), gana Japón (5,10)

Bet365: gana Brasil (1,70), empate (3,60), gana Japón (5,25)

1XBet: gana Brasil (1,76), empate (3,82), gana Japón (5,40)

Caliente: gana Brasil (1,68), empate (3,80), gana Japón (5,50)

Doradobet: gana Brasil (1,73), empate (3,70), gana Japón (5,50). 08:03 Delantero de Japón enciende la previa contra Brasil "Brasil solía ser fuerte. ¿Pero hoy? Me da la impresión de que Francia es fuerte, y Argentina también. En cuanto a Brasil, últimamente no he oído hablar mucho de ellos", manifestó Kento Shiogai en declaraciones recogidas por O Globo. Por otra parte, el delantero se refirió a Neymar Jr., quien le anotó en 9 ocasiones al país nipón. "Este era el Neymar de antes, ¿no? Ya no es el Neymar de antes. Creo que ahora estamos bien", concluyó. Foto: AFP. 07:42 ¿Qué canal transmitirá el Brasil vs Haití? En Perú: DSports y Paramount+

En Brasil: SporTV, Globo y CazéTV

En Sudamérica: DSports, Disney+, Paramount+ 07:34 ¿A qué hora juega Brasil vs Japón? En territorio peruano, el duelo entre Brasil y Japón se podrá seguir desde las 12.00 p. m. 07:33 ¡Brasil y Japón juegan por 16avos! Bienvenidos, amigos de La República, a la cobertura del partido Brasil vs Japón EN VIVO por los 16avos del Mundial 2026.

La selección de Brasil, una de las favoritas a llevarse el torneo, jugará ante Japón por los dieciseisavos de final del Mundial. Los dirigidos por Carlo Ancelotti quedaron primeros en el Grupo C, mientras que su rival de turno quedó en el segundo lugar de su grupo. Ambos equipos se volverán a enfrentar luego de algunos meses, ya que, el año pasado se vieron las caras en un amistoso internacional con victoria de los asiáticos por 3-2.

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¿A qué hora se juega Brasil vs Japón?

En territorio peruano, el duelo entre Brasil y Japón se podrá seguir desde las 12.00 p. m. Si te encuentras en otro país, puedes consultar la siguiente guía de horarios.

Costa Rica, México: 11.00 a. m.

Colombia, Ecuador: 12.00 p. m.

Bolivia, Chile, Venezuela: 1.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 1.00 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 2.00 p. m.

España: 7.00 p. m.

¿Dónde ver Brasil vs Japón por el Mundial 2026?

El duelo entre Brasil y Japón, correspondiente a los 16avos de final en el Mundial 2026, se podrá seguir por la señal de DSports para toda Sudamérica.

¿Dónde ver Brasil vs Japón online gratis?

Si deseas ver Brasil vs Japón online gratis, podrás hacerlo en las plataformas de DGO y Paramount+. Además, La República Deportes te llevará el minuto a minuto y todas las incidencias del compromiso.

Alineaciones Brasil vs Japón: posibles formaciones

Estas son las posibles oncenas titulares de ambas selecciones.

Brasil : Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimaraes, Lucas Paquetá; Rayan, Vinicius Jr y Cunha.

: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimaraes, Lucas Paquetá; Rayan, Vinicius Jr y Cunha. Japón: Suzuki; Tomisayu, Taniguchi, Ito; Doan, Sano, Tanaka, Nakamura; Kamada, Maeda y Ueda.

Brasil vs Japón: pronóstico y cuotas

Las principales casas de apuestas dan como favorita a la selección de Brasil.