Portugal vs Croacia EN VIVO, con Cristiano Ronaldo y Luka Modric: pronóstico, hora y dónde ver el partido de 16avos del Mundial
¡HOY se despide una leyenda! Cristiano Ronaldo enfrentará a Luka Modric por los 16avos de final del Mundial 2026. Sigue la transmisión del partido Portugal vs Croacia en directo.
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¿A qué hora juega Portugal vs Croacia EN VIVO? | Las selecciones europeas se enfrentan en el BMO Field de Toronto, a partir de las 6.00 p. m. (hora peruana), por los 16avos del Mundial 2026. La transmisión estará a cargo de la señal de América TV y DSports. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis de La República Deportes.
Se viene el final de la historia de Cristiano Ronaldo y Luka Modric en la Copa del Mundo FIFA. Con más de 40 años, ambos futbolistas disputan por última vez el certamen y sueñan con levantar por primera vez el título.
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¿A qué hora se juega Portugal vs Croacia?
En territorio peruano, el duelo entre Portugal y Croacia se podrá seguir desde las 6.00 p. m. Si te encuentras en otro país, puedes consultar la siguiente guía de horarios.
- Costa Rica, México: 5.00 p. m.
- Colombia, Ecuador: 6.00 p. m.
- Bolivia, Chile, Venezuela: 7.00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 7.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 8.00 p. m.
- España: 1.00 a. m. (viernes 3 de julio)
¿Dónde ver Portugal vs Croacia por el Mundial 2026?
El partido Portugal - Croacia, correspondiente a los 16avos del Mundial 2026, se podrá seguir por la señal de América TV en territorio peruano y por DSports para toda Sudamérica.
¿Dónde ver Portugal vs Croacia online gratis?
Si deseas ver Portugal vs Croacia online gratis, podrás hacerlo en las plataformas de América TvGO, Disney+, DGO y Paramount+. Además, La República Deportes te llevará el minuto a minuto y todas las incidencias del compromiso.
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Alineaciones Portugal vs Croacia: posibles formaciones
Estas son las posibles oncenas titulares de Portugal y Croacia para el partido de eliminación directa.
- Portugal: Diogo Costa; Diogo Dalot, Ruben Dias, Gonçalo Inacio, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; Francisco Conceicao, Cristiano Ronaldo, Rafael Leao.
- Croacia: Dominik Livakovic; Josip Stanisic, Duje Caleta-Car, Josko Gvardiol, Martin Erlic; Mateo Kovacic, Luka Modric; Petar Sucic, Mario Pasalic, Nikola Vlasic; Andrej Kramaric.
Portugal vs Croacia: pronóstico y cuotas
Las principales casas de apuestas dan como favorita a la selección de Portugal.
- Betsson: gana Portugal (1,82), empate (3,55), gana Croacia (4,90)
- Betano: gana Portugal (1,87), empate (3,60), gana Croacia (4,75)
- Bet365: gana Portugal (1,75), empate (3,50), gana Croacia (5,00)
- 1XBet: gana Portugal (1,81), empate (3,69), gana Croacia (5,19)
- Caliente: gana Portugal (1,85), empate (3,60), gana Croacia (4,55)
- Doradobet: gana Portugal (1,78), empate (3,62), gana Croacia (5,20).