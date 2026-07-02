Portugal vs Croacia EN VIVO, con Cristiano Ronaldo y Luka Modric: pronóstico, hora y dónde ver el partido de 16avos del Mundial

Portugal y Croacia buscan ganar por primera vez en su historia el Mundial 2026. Foto: composición LR/FIFA

Portugal y Croacia buscan ganar por primera vez en su historia el Mundial 2026. Foto: composición LR/FIFA

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¿A qué hora juega Portugal vs Croacia EN VIVO? | Las selecciones europeas se enfrentan en el BMO Field de Toronto, a partir de las 6.00 p. m. (hora peruana), por los 16avos del Mundial 2026. La transmisión estará a cargo de la señal de América TV y DSports. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis de La República Deportes.

Se viene el final de la historia de Cristiano Ronaldo y Luka Modric en la Copa del Mundo FIFA. Con más de 40 años, ambos futbolistas disputan por última vez el certamen y sueñan con levantar por primera vez el título.

¿A qué hora se juega Portugal vs Croacia?

En territorio peruano, el duelo entre Portugal y Croacia se podrá seguir desde las 6.00 p. m. Si te encuentras en otro país, puedes consultar la siguiente guía de horarios.

Costa Rica, México: 5.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 6.00 p. m.

Bolivia, Chile, Venezuela: 7.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 7.00 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 8.00 p. m.

España: 1.00 a. m. (viernes 3 de julio)

¿Dónde ver Portugal vs Croacia por el Mundial 2026?

El partido Portugal - Croacia, correspondiente a los 16avos del Mundial 2026, se podrá seguir por la señal de América TV en territorio peruano y por DSports para toda Sudamérica.

¿Dónde ver Portugal vs Croacia online gratis?

Si deseas ver Portugal vs Croacia online gratis, podrás hacerlo en las plataformas de América TvGO, Disney+, DGO y Paramount+. Además, La República Deportes te llevará el minuto a minuto y todas las incidencias del compromiso.

Alineaciones Portugal vs Croacia: posibles formaciones

Estas son las posibles oncenas titulares de Portugal y Croacia para el partido de eliminación directa.

Portugal: Diogo Costa; Diogo Dalot, Ruben Dias, Gonçalo Inacio, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; Francisco Conceicao, Cristiano Ronaldo, Rafael Leao.

Diogo Costa; Diogo Dalot, Ruben Dias, Gonçalo Inacio, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; Francisco Conceicao, Cristiano Ronaldo, Rafael Leao. Croacia: Dominik Livakovic; Josip Stanisic, Duje Caleta-Car, Josko Gvardiol, Martin Erlic; Mateo Kovacic, Luka Modric; Petar Sucic, Mario Pasalic, Nikola Vlasic; Andrej Kramaric.

Portugal vs Croacia: pronóstico y cuotas

Las principales casas de apuestas dan como favorita a la selección de Portugal.

Betsson: gana Portugal (1,82), empate (3,55), gana Croacia (4,90)

Betano: gana Portugal (1,87), empate (3,60), gana Croacia (4,75)

Bet365: gana Portugal (1,75), empate (3,50), gana Croacia (5,00)

1XBet: gana Portugal (1,81), empate (3,69), gana Croacia (5,19)

Caliente: gana Portugal (1,85), empate (3,60), gana Croacia (4,55)

Doradobet: gana Portugal (1,78), empate (3,62), gana Croacia (5,20).



