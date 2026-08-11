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Hallan 86 kilos de marihuana en el bus que debía trasladar al equipo de Sao Paulo previo a duelo por Copa Sudamericana

El autobús que debía trasladar a la delegación de Sao Paulo en Bolivia fue intervenido con 86,5 kilos de marihuana. Tres personas fueron detenidas tras el incidente.

Incautaron 86 kilos de marihuana en el bus que trasladaba al equipo de Sao Paulo. Foto: Red Uno
Incautaron 86 kilos de marihuana en el bus que trasladaba al equipo de Sao Paulo. Foto: Red Uno
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El equipo de Sao Paulo vivió un insólito episodio durante su estadía en Bolivia, previo al partido ante Bolívar por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. Un autobús contratado para trasladar a la delegación brasileña fue intervenido por la Policía boliviana, que encontró más de 86 kilos de marihuana en el interior del vehículo. Este suceso ocurrió en la zona de Cochabamba, antes de que el bus llegara a Santa Cruz de la Sierra para recoger al plantel.

De acuerdo con los reportes, agentes de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (UMOPAR) encontraron aproximadamente 86,5 kilos de marihuana distribuidos en cuatro bolsas ocultas dentro del vehículo. Tres personas vinculadas al transporte fueron detenidas durante el operativo.

Incautaron 86 kilos de marihuana en autobús de Sao Paulo. Foto: Red Uno

Incautaron 86 kilos de marihuana en autobús de Sao Paulo. Foto: Red Uno

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Insólito: Encuentran 86 kilos de marihuana en el bus que debía trasladar al equipo de Sao Paulo en Bolivia

Pese a que el autobús llevaba los distintivos de la institución del Sao Paulo, el club brasileño no llegó a utilizar la unidad intervenida. La delegación había sido trasladada previamente desde el aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra hasta su hotel en otro autobús de la empresa Buses Cosmos. Tras conocer sobre el operativo, la compañía proporcionó otro vehículo para continuar con la logística del equipo, por lo que el incidente no generó modificaciones en la planificación del conjunto brasileño.

La empresa de transporte señaló que la responsabilidad correspondía a los conductores involucrados y desvinculó tanto a su dirección como al Sao Paulo del hecho. Los detenidos quedaron a disposición de las autoridades bolivianas para las investigaciones correspondientes.

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¿Cómo quedó el duelo Bolívar vs Sao Paulo por la Copa Sudamericana?

En el estadio Hernando Siles de La Paz, Bolívar y Sao Paulo igualaron 1-1 en el duelo de ida por los octavos de final de la Copa Sudamericana. Los goles llegaron gracias a Robert Arboleda para el cuadro brasileño, mientras que Carlos Antonio Melgar igualó el marcador para el conjunto local.

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