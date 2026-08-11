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Cámara de Diputados: Comisión de Ética será presidida por Obras

Renovación Popular había propuesto al diputado Javier Cipriani. Sin embargo, al someterse a votación la decisión, la mayoría decidió que sea el diputado Heber López Letona quien asuma la tarea de liderar este grupo de trabajo.

Heber López Letona, diputado del Partido Cívico Obras, presidirá la Comisión de Ética | Composición: LR.
Heber López Letona, diputado del Partido Cívico Obras, presidirá la Comisión de Ética | Composición: LR.
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Acuerdos en la Cámara Baja del Congreso. La Comisión de Ética de la Cámara de Diputados será presidida por Obras. El congresista Heber López Letona será quien asuma la tarea de liderar este grupo de trabajo. La decisión se tomó durante la Junta de Portavoces de la Cámara Baja, desarrollada este miércoles por la tarde.

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La diputada Roxana Rocha (Renovación Popular) aseguró que la medida se tomó tras una votación entre los portavoces. "Yo, en mi calidad de vocera de Renovación Popular, propuse que Javier Cipriani presida la Comisión. Hubo otras propuestas, como que sea el representante de Obras. Se sometió a votación y ganó el representante de Obras por mayoría", indicó a este medio.

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Asimismo, la diputada anunció que la Junta de Portavoces todavía no ha acordado las presidencias de las otras comisiones. Precisó que esta decisión sería tomada en las próximas horas.

"Se hizo un pedido desde la bancada de Ahora Nación. El presidente de la Mesa concedió el pedido y ya veremos este miércoles toda la nómina de las comisiones, así como de las presidencias y las vicepresidencias", apuntó.

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Justicia y Educación, entre las comisiones más solicitadas

Rocha también explicó cuáles son las comisiones que Renovación Popular aspira a presidir. "Aspiramos a muchas: Justicia, Educación, Defensa y Orden Interno, Modernización del Estado, entre otras. Este miércoles será decisivo para saber cuáles abordar. Hay cuatro partidos políticos en coalición, así que veremos cómo se desarrolla la negociación", apuntó.

La vocera de Renovación Popular no descartó la posibilidad de que el bloque opositor termine liderando en la Cámara de Diputados algunas de las comisiones que el bloque oficialista preside en la Cámara de Senadores, como parte de un ejercicio de contrapeso.

"Esa es una opción. Seguro se verá para hacer un contrapeso. Pero todavía no está todo dicho hasta que este miércoles lo discutamos y lo pongamos en blanco y negro. La discusión seguramente va a ser larga", señaló.

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César Holguín, vocero de Ahora Nación, reafirmó que este miércoles se tendrían nuevas noticias sobre la organización de las comisiones parlamentarias en la Cámara Baja. Las comisiones de Justicia y Constitución —presididas en la Cámara Alta por Renovación Popular y Fuerza Popular, respectivamente— son de interés para su partido.

"Desde Ahora Nación estamos dialogando. Estamos a puertas de concluir esta etapa, poniendo por delante nuestra agenda legislativa. Este miércoles concluiremos y se publicará el cuadro completo de comisiones. Nosotros vamos a hacer, dentro del diálogo, todos los esfuerzos para dirigir comisiones que nos interesan como Ahora Nación. Pero esto implica escuchar a las demás bancadas. Nos interesan Justicia, Educación y Constitución. Esto se completará ya en las próximas horas", sostuvo.

Sobre el diálogo entre las bancadas opositoras, Indira Huilca, también vocera y diputada de Ahora Nación, manifestó que las conversaciones vienen siendo fructíferas.

"No está siendo difícil comunicarse. Estamos tratando de definir con mucha minuciosidad los roles que se van a asumir. Queremos que las presidencias no sean solo un tema de poder, sino una forma de avanzar en la agenda legislativa. Queremos que se aprueben proyectos en favor de la ciudadanía", indicó.

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Por último, Víctor Piñán, diputado de Obras y vocero de la agrupación, también dejó claras las preferencias de su bancada de cara a la organización de estos grupos de trabajo.

"Todavía no se ha determinado quiénes van a presidir las comisiones. Nos toca presidir dos comisiones. El interés de Obras está en la Comisión Agraria. Otras comisiones que nos gustaría presidir son la de Trabajo o la de Economía. La priorización está en esas comisiones. Sin embargo, la conversación que tendremos con otros portavoces determinará cómo se conforman estos grupos de trabajo", sostuvo.

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