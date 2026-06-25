Brasil - Japón: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por los dieciseisavos de final del Mundial 2026

Brasil y Japón se enfrentarán en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Foto: FIFA/composición LR

Brasil y Japón se enfrentarán en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Foto: FIFA/composición LR

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Brasil ya tiene rival para los dieciseisavos de final en el Mundial 2026. El conjunto dirigido por Carlo Ancelotti enfrentará a Japón este lunes 29 de junio, desde las 12.00 p. m. (hora peruana). El escenario de este duelo será el NRG Stadium, ubicado en Texas, Estados Unidos.

El conjunto sudamericano busca superar lo hecho en el Mundial pasado y sabe que debe ganar este duelo para seguir con ese objetivo. Por el lado de Japón, clasificó luego de quedar en el segundo lugar en el Grupo F de la competición.

¿Cuándo juega Brasil vs Japón?

El partido Brasil vs Japón se llevará a cabo el lunes 29 de junio en el NRG Stadium&T Stadium (Texas, Estados Unidos).

¿A qué hora juega Brasil vs Japón?

Este duelo, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, arrancará desde las 12.00 p. m. (hora peruana).

México: 1.00 p. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 12.00 p. m.

Bolivia, Chile, Venezuela: 1.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 1.00 p. m.

Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina: 2.00 p. m.

España: 7.00 p. m.

¿En qué canal ver Brasil vs Japón?

El partido entre Brasil y Japón se podrá seguir a través de DirecTV para toda Sudamérica. De igual forma, DGO y Paramount+ se encargarán de la cobertura vía streaming.