Países Bajos vs Marruecos EN VIVO: a qué hora y dónde ver partido de hoy por 16avos del Mundial 2026

Países Bajos y Marruecos juegan HOY en la ciudad de Monterrey por los 16avos del Mundial 2026. Foto: Telemundo Deportes

Países Bajos y Marruecos juegan HOY en la ciudad de Monterrey por los 16avos del Mundial 2026. Foto: Telemundo Deportes

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

¿Qué canal transmite el Países Bajos vs Japón EN VIVO? | Ambos equipos juegan por los 16avos de final del Mundial 2026 en el Estadio de Monterrey. El duelo entre europeos y africanos empezará a las 8.00 p. m. (hora peruana) y la transmsión estará a cargo de la señal de DSports. Asimismo, puedes seguir el minuto a minuto gratis de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online de La República.

Luego de ganar su grupo, la Naranja Mecánica tendrá que afrontar un duro desafío frente a una potencia africana que fue semifinalista en Qatar 2022.

PUEDES VER: Hallan sin vida a la esposa e hijos del futbolista argentino Lucas Trejo tras los terremotos que sacudieron Venezuela

¿A qué hora juega Países Bajos vs Marruecos HOY?

Este duelo, correspondiente a la ronda de 16avos del Mundial 2026, arrancará desde las 8.00 p. m. (hora peruana).

México: 7.00 p. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 8.00 p. m.

Bolivia, Venezuela, Chile: 9.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 9.00 p. m.

Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, Argentina: 10.00 p. m.

España: 3.00 a. m. (martes 30)

¿En qué canal ver Países Bajos vs Marruecos?

El partido entre Países Bajos y Marruecos se podrá seguir gratis a través de DSports para toda Sudamérica. En caso de que no puedas acceder a este servicio, tendrás la cobertura completa con la previa, las incidencias y todos los goles a través de La República.

PUEDES VER: Gustavo Alfaro responde a las críticas de Chilavert y defiende a Paraguay antes del duelo contra Alemania en el Mundial 2026

Países Bajos vs Marruecos: pronóstico y apuestas

Las principales casas de apuestas le dan un ligero favoritismo a Países Bajos sobre el combinado africano.