HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Deportes

Países Bajos vs Marruecos EN VIVO: a qué hora y dónde ver partido de hoy por 16avos del Mundial 2026

Europeos y africanos protagonizarán una final adelantada en los 16avos del Mundial 2026. Revisa las alineaciones, canales y pronósticos de Países Bajos vs Marruecos.

Países Bajos y Marruecos juegan HOY en la ciudad de Monterrey por los 16avos del Mundial 2026. Foto: Telemundo Deportes
Países Bajos y Marruecos juegan HOY en la ciudad de Monterrey por los 16avos del Mundial 2026. Foto: Telemundo Deportes
Escuchar
Resumen
Compartir

¿Qué canal transmite el Países Bajos vs Japón EN VIVO? | Ambos equipos juegan por los 16avos de final del Mundial 2026 en el Estadio de Monterrey. El duelo entre europeos y africanos empezará a las 8.00 p. m. (hora peruana) y la transmsión estará a cargo de la señal de DSports. Asimismo, puedes seguir el minuto a minuto gratis de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online de La República.

Luego de ganar su grupo, la Naranja Mecánica tendrá que afrontar un duro desafío frente a una potencia africana que fue semifinalista en Qatar 2022.

PUEDES VER: Hallan sin vida a la esposa e hijos del futbolista argentino Lucas Trejo tras los terremotos que sacudieron Venezuela

lr.pe

¿A qué hora juega Países Bajos vs Marruecos HOY?

Este duelo, correspondiente a la ronda de 16avos del Mundial 2026, arrancará desde las 8.00 p. m. (hora peruana).

  • México: 7.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador, Perú: 8.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela, Chile: 9.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 9.00 p. m.
  • Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, Argentina: 10.00 p. m.
  • España: 3.00 a. m. (martes 30)

¿En qué canal ver Países Bajos vs Marruecos?

El partido entre Países Bajos y Marruecos se podrá seguir gratis a través de DSports para toda Sudamérica. En caso de que no puedas acceder a este servicio, tendrás la cobertura completa con la previa, las incidencias y todos los goles a través de La República.

PUEDES VER: Gustavo Alfaro responde a las críticas de Chilavert y defiende a Paraguay antes del duelo contra Alemania en el Mundial 2026

lr.pe

Países Bajos vs Marruecos: pronóstico y apuestas

Las principales casas de apuestas le dan un ligero favoritismo a Países Bajos sobre el combinado africano.

  • Betsson: gana Países Bajos (2,28), empate (3,20), gana Marruecos (3,50)
  • Betano: gana Países Bajos (2,40), empate (3,15), gana Marruecos (3,45)
  • Bet365: gana Países Bajos (2,30), empate (3,10), gana Marruecos (3,50)
  • 1XBet: gana Países Bajos (2,35), empate (3,27), gana Marruecos (3,51)
  • Caliente: gana Países Bajos (2,34), empate (3,25), gana Marruecos (3,25)
  • Doradobet: gana Países Bajos (2,38), empate (3,04), gana Marruecos (3,56).
google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
¿A qué hora juega Brasil vs Japón EN VIVO el partido de HOY por 16avos de final del Mundial 2026?

¿A qué hora juega Brasil vs Japón EN VIVO el partido de HOY por 16avos de final del Mundial 2026?

LEER MÁS
Alemania vs Paraguay EN VIVO: a qué hora y dónde ver el partido por los 16avos de final del Mundial 2026

Alemania vs Paraguay EN VIVO: a qué hora y dónde ver el partido por los 16avos de final del Mundial 2026

LEER MÁS
¿Qué partidos se juegan HOY en el Mundial 2026? Horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

¿Qué partidos se juegan HOY en el Mundial 2026? Horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Qué partidos se juegan HOY en el Mundial 2026? Horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

¿Qué partidos se juegan HOY en el Mundial 2026? Horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

LEER MÁS
¿A qué hora juega Brasil vs Japón EN VIVO el partido de HOY por 16avos de final del Mundial 2026?

¿A qué hora juega Brasil vs Japón EN VIVO el partido de HOY por 16avos de final del Mundial 2026?

LEER MÁS
Mundial 2026: América TV confirma qué partidos transmitirá en señal abierta y los horarios para verlos en vivo

Mundial 2026: América TV confirma qué partidos transmitirá en señal abierta y los horarios para verlos en vivo

LEER MÁS
Sergio Markarián apuntó contra Marcelo Bielsa tras no clasificar con la selección de Uruguay a los 16avos de final del mundial 2026

Sergio Markarián apuntó contra Marcelo Bielsa tras no clasificar con la selección de Uruguay a los 16avos de final del mundial 2026

LEER MÁS
Hallan sin vida a la esposa e hijos del futbolista argentino Lucas Trejo tras los terremotos que sacudieron Venezuela

Hallan sin vida a la esposa e hijos del futbolista argentino Lucas Trejo tras los terremotos que sacudieron Venezuela

LEER MÁS
¿Qué partidos se juegan HOY en el Mundial 2026? Horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

¿Qué partidos se juegan HOY en el Mundial 2026? Horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Deportes

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025