Países Bajos vs Marruecos EN VIVO: a qué hora y dónde ver partido de hoy por 16avos del Mundial 2026
Europeos y africanos protagonizarán una final adelantada en los 16avos del Mundial 2026. Revisa las alineaciones, canales y pronósticos de Países Bajos vs Marruecos.
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¿Qué canal transmite el Países Bajos vs Japón EN VIVO? | Ambos equipos juegan por los 16avos de final del Mundial 2026 en el Estadio de Monterrey. El duelo entre europeos y africanos empezará a las 8.00 p. m. (hora peruana) y la transmsión estará a cargo de la señal de DSports. Asimismo, puedes seguir el minuto a minuto gratis de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online de La República.
Luego de ganar su grupo, la Naranja Mecánica tendrá que afrontar un duro desafío frente a una potencia africana que fue semifinalista en Qatar 2022.
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¿A qué hora juega Países Bajos vs Marruecos HOY?
Este duelo, correspondiente a la ronda de 16avos del Mundial 2026, arrancará desde las 8.00 p. m. (hora peruana).
- México: 7.00 p. m.
- Colombia, Ecuador, Perú: 8.00 p. m.
- Bolivia, Venezuela, Chile: 9.00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 9.00 p. m.
- Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, Argentina: 10.00 p. m.
- España: 3.00 a. m. (martes 30)
¿En qué canal ver Países Bajos vs Marruecos?
El partido entre Países Bajos y Marruecos se podrá seguir gratis a través de DSports para toda Sudamérica. En caso de que no puedas acceder a este servicio, tendrás la cobertura completa con la previa, las incidencias y todos los goles a través de La República.
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Países Bajos vs Marruecos: pronóstico y apuestas
Las principales casas de apuestas le dan un ligero favoritismo a Países Bajos sobre el combinado africano.
- Betsson: gana Países Bajos (2,28), empate (3,20), gana Marruecos (3,50)
- Betano: gana Países Bajos (2,40), empate (3,15), gana Marruecos (3,45)
- Bet365: gana Países Bajos (2,30), empate (3,10), gana Marruecos (3,50)
- 1XBet: gana Países Bajos (2,35), empate (3,27), gana Marruecos (3,51)
- Caliente: gana Países Bajos (2,34), empate (3,25), gana Marruecos (3,25)
- Doradobet: gana Países Bajos (2,38), empate (3,04), gana Marruecos (3,56).