El eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 oscurecerá Groenlandia, España y otras regiones del hemisferio norte. Perú podrá verlo de forma virtual. | Composición LR/AFP

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El eclipse solar total de 2026 oscurecerá la bóveda celeste este miércoles 12 de agosto en zonas de Groenlandia, España y otros países del hemisferio norte. A pesar de que Sudamérica quedará fuera del área de visibilidad directa, la transmisión en vivo de la NASA sobre el evento permitirá a la audiencia de cualquier país seguir el paso de la sombra lunar.

La atención científica se extenderá hacia Europa, Canadá, Estados Unidos y África, regiones aptas para la observación de una fase parcial del espectáculo celestial. En diversos puntos europeos y africanos, la estrella central se ocultará en el horizonte tras el satélite natural, una particularidad que ofrecerá la imagen de un eclipse al atardecer conforme a la explicación oficial de la institución espacial.

¿A qué hora y dónde ver el eclipse solar total desde Perú el 12 de agosto?

Este miércoles 12 de agosto, la población peruana no logrará apreciar el eclipse solar total de manera directa, pues el territorio nacional queda fuera de las franjas de visibilidad. Pese a esta limitación geográfica, la NASA ofrecerá un programa especial a través del portal gratuito NASA Live.

La transmisión oficial difundirá imágenes capturadas en diversos puntos de la trayectoria lunar, además de diálogo directo con expertos. La señal incorporará acercamientos telescópicos y tomas aéreas tomadas a bordo de un avión de investigación WB-57. "La totalidad comenzará en Islandia a las 12:45 p. m. de Perú y llegará a España alrededor de la 1:28 p. m.", confirmó el organismo norteamericano.

Asimismo, la Agencia Espacial Europea (ESA) transmitirá el evento astronómico a partir de las 12.30 p. m. mediante su canal de YouTube y ESA Web TV. Esa emisión internacional en inglés difundirá recursos tomados desde el Observatorio Astrofísico de Javalambre en Teruel, junto con otros lugares estratégicos del suelo español.

¿Dónde será visible el eclipse solar total del 12 de agosto de 2026?

El eclipse solar total ocurre en fase de Luna nueva, cuando el satélite se interpone entre la Tierra y el Sol para proyectar su umbra sobre una franja reducida del planeta. Durante el evento del 12 de agosto, esa trayectoria de oscuridad completa atravesará Groenlandia, Islandia, el norte de Rusia, el océano Atlántico, gran parte de España y un pequeño sector del noreste portugués, durando menos de dos minutos en la mayor parte del recorrido. Según la NASA, ciudades españolas como León, Zaragoza y Valencia quedarán dentro de ese corredor de sombra plena; en contraste, en Barcelona la cobertura alcanzará aproximadamente el 99%, por lo que allí se observará como un evento parcial.

Fuera de la ruta principal, el disco estelar figurará cubierto en distintos porcentajes desde Europa, la mayoría de Canadá, el territorio septentrional estadounidense y el noroeste africano. Las personas situadas dentro de la franja umbral presenciarán la ocultación absoluta del astro, mientras que quienes permanezcan bajo la penumbra solo percibirán un bloqueo fragmentado de la luz. De acuerdo con la NASA, en algunos lugares, como Berlín, Casablanca y Argel, el fenómeno continuará mientras el astro se pone, siempre que las condiciones meteorológicas permitan distinguirlo sobre el horizonte.

¿Cuándo ocurrirá el próximo eclipse solar total en Europa y América?

Europa presenciará su siguiente eclipse solar total el 2 de agosto de 2027, con un recorrido que abarcará el sur de España y el norte de África. Como antecedente, el 6 de febrero de ese período se registrará un fenómeno anular observable en Chile, Argentina, Uruguay y Brasil. De acuerdo con la NASA, esas citas astronómicas captarán la atención internacional antes del cambio de década.

En el continente americano, la sombra completa regresará el 30 de marzo de 2033, alcanzando su punto máximo sobre Alaska y el extremo oriental ruso. Las estimaciones de NASA Goddard Space Flight Center señalan que "la fase completa podrá prolongarse hasta unos 2 minutos y 37 segundos", extensión que cambiará según la posición geográfica de cada espectador.