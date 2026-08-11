Fujimorismo y Renovación Popular tendrán control de comisiones claves en la Cámara Alta | Composición: LR.

Fujimorismo y Renovación Popular tendrán control de comisiones claves en la Cámara Alta | Composición: LR.

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Las comisiones del Senado van quedando listas. Tras la Junta de Portavoces, se acordó cómo quedarían distribuidas las presidencias entre los partidos. Fuerza Popular, al ser la bancada con más curules ocupadas en la Cámara Alta, tendrá cuatro comisiones bajo su control. La más llamativa es la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores. Por su parte, Renovación Popular presidirá la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Claramente, no son las únicas comisiones que el bloque de derecha dirigirá en el Senado. Fuerza Popular también tendrá el control de las comisiones de Inteligencia, Control Político sobre los Actos Normativos del Poder Ejecutivo y Regímenes de Excepción, así como de la Comisión Bicameral de Presupuesto y de la Cuenta General de la República. Renovación Popular, además de la Comisión de Justicia, tendrá el control de la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno.

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Fuerza Popular lleva conduciendo la Comisión de Constitución desde 2021. Durante todo el periodo congresal pasado, el fujimorismo controló este espacio. De acuerdo con la senadora Patricia Juárez, todavía no se ha escogido al representante de Fuerza Popular en la Comisión de Constitución. Sin embargo, algunos nombres que fueron mencionados son los de Martha Chávez, Carlos Mesía y la propia Juárez.

En cuanto a la Comisión de Justicia, Milagros Aguayo —senadora de la bancada celeste— afirmó que Katherin Ampuero será la carta propuesta para liderar este estamento parlamentario.

Oposición se queda con Economía, Ética y Salud

Las comisiones clave también quedarán en manos de la oposición. Juntos por el Perú, la bancada opositora con mayor número de senadores, tendrá el control de las comisiones de Gestión del Estado y Contraloría, Ética Parlamentaria y Procedimientos Especiales.

Ahora Nación, liderada por Alfonso López-Chau, tendrá la presidencia de la Comisión de Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor. De acuerdo con declaraciones del senador Jaime Delgado, sería el propio excandidato presidencial quien lidere esta comisión.

Inicialmente, Ahora Nación pretendía presidir la Comisión de Salud, Educación, Cultura, Mujer y Desarrollo Social y Digital. Sin embargo, Delgado aclaró que, durante las negociaciones, se acordó que esta comisión sea presidida por el Partido del Buen Gobierno.

El partido del Casco también tuvo un movimiento más en la Cámara Alta relacionado a las comisiones congresales. La senadora Mirtha Vásquez propuso la creación de de una Comisión de Pueblos Indígenas en el Senado: “En la actualidad, no existe en el Senado de la República una comisión legislativa especializada en temas relacionados con los pueblos indígenas u originarios y con el pueblo afroperuano, a pesar de la obligación que tiene el Estado peruano de garantizar sus derechos, lo que configura un vacío institucional”, señaló.

"Uno puede aspirar a todas las comisiones que quiera, pero nosotros somos solo cuatro senadores. Yo voy a ser titular de la Comisión de Salud y también estaré en la Comisión de Economía para el tema de defensa del consumidor, obviamente", señaló.

La senadora del Partido del Buen Gobierno elegida para liderar esta comisión sería Susana Matute.

En Obras, la Comisión de Desarrollo Productivo, Energía y Minas, Infraestructura y Trabajo ha sido elegida para ejercer la presidencia. Daniel Barragán, senador del partido de Ricardo Belmont, señaló que es probable que él ocupe este puesto.