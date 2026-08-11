HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Horóscopo

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este martes 11 de agosto, según Jhan Sandoval

Las predicciones de Jhan Sandoval abarcan temas como amor, trabajo y salud, orientando a los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis y más

Consulta el horóscopo de hoy, martes 11 de mayo.
Consulta el horóscopo de hoy, martes 11 de mayo.
Escuchar
Resumen
Compartir

¿Quieres saber qué te dicen los astros para este martes 11 de agosto? Revisa el horóscopo de HOY elaborado por el tarotista peruano Jhan Sandoval y descubre sus predicciones más precisas para los 12 signos del zodiaco —Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis— y conoce qué se anuncia para tu signo en temas como el amor, trabajo, salud y otros aspectos de tu vida.

Horóscopo de hoy, martes 11 de agosto: predicciones para tu signo

  • Aries: Tendrás que cumplir algunas condiciones de horario o entrega que te obligarán a esforzarte mucho más. En el amor, no permitas que la pasión te haga pasar por alto errores. Reflexiona.
  • Tauro: Tu fuerza y perseverancia harán que resaltes y logres el éxito en tu gestión. Cuidado, esto atraerá la sombra de enemigos que harán lo posible por difamarte. Abre los ojos y cuida tus espaldas.
  • Géminis: Estarás a la espera de una respuesta que no llega. No sigas perdiendo el tiempo y busca nuevas alternativas que te permitan darle un giro a tu situación laboral y económica. Es el momento.
  • Cáncer: Podría afectarte la indiferencia de esa amistad que prometió ayudarte en esa gestión que tienes en manos. Alguien llegará en reemplazo y en menos tiempo del pensado todo se resolverá.
  • Leo: Aunque puedan existir diferencias, conviene asociarte con esa amistad para concretar el proyecto que anhelas realizar. En el amor, esa persona tiene deseos de acercarse y retomar la relación.
  • Virgo: Los éxitos que vienes cosechando le prenden las alarmas a una persona que siempre se consideró superior a ti. Notarás su ánimo competitivo, pero sé indiferente, ahora nadie podrá detenerte.
  • Libra: No lo dudes tanto y acepta esa oferta laboral que pondrán en tus manos. Si la descartas por no saber decidir, luego podrías arrepentirte. En el amor, no rechaces esa invitación. Te sorprenderás.
  • Escorpio: Una persona entusiasta podría animarte a realizar inversiones o compras de las que luego te podrías arrepentir. En el amor, alguien con atractivo, pero que no busca estabilidad se acercará a ti.
  • Sagitario: No le cuentes a nadie las diferencias que tienes con tus familiares. Alguien podría animarte a confrontar y esto generaría mayores divisiones. Mantén la calma y actúa con mucha reflexión.
  • Capricornio: Ese cambio laboral o de vivienda que deseas realizar es positivo. Necesitas de un ambiente más armonioso y pronto lo conseguirás. Se resuelven las diferencias que tenías con tu pareja.
  • Acuario: Ahora que estás cerca de lograr nuevas metas, podrías tener dudas y decidirte por no avanzar. El temor a perder capitales sería el motivo de este freno. Evalúa, pero no descartes tus proyectos.
  • Piscis: Tendrás en mente ideas novedosas y muy creativas. Las compartirás con una persona inteligente y con capacidad para aterrizar todos tus planes. Se vienen giros que favorecerán a tu economía.
google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Precio del dólar hoy en Perú: así cotiza el tipo de cambio para este 10 de agosto

Precio del dólar hoy en Perú: así cotiza el tipo de cambio para este 10 de agosto

LEER MÁS
Precio del dólar en Perú hoy, domingo 9 de agosto de 2026: consulta el tipo de cambio en bancos, casas de cambio y plataformas digitales

Precio del dólar en Perú hoy, domingo 9 de agosto de 2026: consulta el tipo de cambio en bancos, casas de cambio y plataformas digitales

LEER MÁS
Precio del dólar en Perú hoy, sábado 8 de agosto de 2026: consulta el tipo de cambio en bancos, casas de cambio y plataformas digitales

Precio del dólar en Perú hoy, sábado 8 de agosto de 2026: consulta el tipo de cambio en bancos, casas de cambio y plataformas digitales

LEER MÁS
Año Nuevo Chino 2026: cuál es el animal que lo representará, cuándo empieza y qué significa esta milenaria tradición

Año Nuevo Chino 2026: cuál es el animal que lo representará, cuándo empieza y qué significa esta milenaria tradición

LEER MÁS
Año Nuevo Chino 2026: estos son los animales más compatibles con el Caballo de Fuego y esto les deparará este año

Año Nuevo Chino 2026: estos son los animales más compatibles con el Caballo de Fuego y esto les deparará este año

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este lunes 10 de agosto, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este lunes 10 de agosto, según Jhan Sandoval

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 33.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Horóscopo

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025