Resultado del Sinuano Día y Noche de hoy, martes 11 de agosto: números ganadores de la lotería de Colombia
Resultados de la lotería Sinuano de este martes 11 de agosto, en Colombia: consulta aquí el número ganador, el premio mayor y verifica si tu boleto fue el afortunado.
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Si buscas los resultados de Día y Noche de la lotería Sinuano de este martes 11 de agosto del 2026, en Colombia, aquí podrás consultar el número ganador, la serie y todos los detalles del sorteo una vez sean publicados oficialmente. Como se sabe, la lotería Sinuano es un popular juego de azar colombiano que realiza sorteos todos los días, tanto en jornada Día como Noche, y ofrece premios en efectivo a quienes aciertan el número ganador.
Resultados de Día del Sinuano de este martes 11 de agosto:
- Nuevo ganador: 7 3 7 1
- La Quinta: 3
¿A qué hora juega el Sinuano en Colombia?
El Sinuano realiza sorteos todos los días en dos horarios diferentes:
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|Sorteo
|Hora de Colombia
|Sinuano Día
|2:30 p.m
|Sinuano Noche (lunes a sábado)
|10:30 p.m
|Sinuano Noche (domingos y festivos)
|8:30 p.m
Se recomienda realizar la apuesta con anticipación para evitar inconvenientes de último momento.
¿Cómo saber si gané en el Sinuano?
Para verificar si obtuviste un premio, debes revisar las cuatro cifras registradas en tu apuesta y compararlas con el número ganador del sorteo correspondiente.
Dependiendo del número de aciertos y de la modalidad jugada, podrás acceder a diferentes categorías de premios establecidas en el plan oficial.
Es importante conservar el comprobante original de la apuesta, ya que será solicitado para cualquier proceso de validación o cobro.
¿Cuál es el plan de premios del Sinuano?
Los premios del Sinuano se calculan según la cantidad de cifras acertadas.
|Aciertos
|Premio
|4 cifras en orden
|4.500 veces al valor apostado
|3 cifras en orden
|400 veces el valor apostado
|2 cifras en orden
|50 veces el valor apostado
|1 cifra en orden
|5 veces el valor apostado
Los montos finales dependerán del valor de la apuesta realizada por cada participante.