Argentina y Cabo Verde se enfrentarán por primer vez en un Mundial. Foto: composición LR/AFP

Argentina y Cabo Verde se enfrentarán por primer vez en un Mundial. Foto: composición LR/AFP

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La selección argentina ya conoce su camino en los 16avos del Mundial 2026. La vigente campeona tendrá que enfrentarse a la sorpresiva Cabo Verde, que eliminó a la Uruguay de Marcelo Bielsa.

¿Cuándo juega Argentina vs Cabo Verde?

El partido entre Argentina y Cabo Verde tendrá lugar el próximo viernes 3 de julio. Ambas escuadras se enfrentarán en el Estadio Miami, a partir de las 5.00 p. m. (hora peruana), y la transmisión estará a cargo de DSports.

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