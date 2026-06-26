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Argentina vs Cabo Verde: día, hora y canal de TV para ver el partido de 16avos de final del Mundial 2026

La vigente campeona protagonizará un inédito duelo contra el sorpresivo equipo africano en la ronda eliminatoria del Mundial 2026. Revisa todo sobre el partido Argentina - Cabo Verde.

Argentina y Cabo Verde se enfrentarán por primer vez en un Mundial. Foto: composición LR/AFP
Argentina y Cabo Verde se enfrentarán por primer vez en un Mundial. Foto: composición LR/AFP
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La selección argentina ya conoce su camino en los 16avos del Mundial 2026. La vigente campeona tendrá que enfrentarse a la sorpresiva Cabo Verde, que eliminó a la Uruguay de Marcelo Bielsa.

¿Cuándo juega Argentina vs Cabo Verde?

El partido entre Argentina y Cabo Verde tendrá lugar el próximo viernes 3 de julio. Ambas escuadras se enfrentarán en el Estadio Miami, a partir de las 5.00 p. m. (hora peruana), y la transmisión estará a cargo de DSports.

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