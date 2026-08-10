Diputada Catherin Palomino habría amenazado y exigido S/300 mil a familiares de Pedro Castillo tras insultarlos por WhatsApp

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La diputada Catherin Palomino enfrenta un escándalo tras la difusión de chats de WhatsApp donde insulta y amenaza a familiares del expresidente Pedro Castillo. Los mensajes, enviados entre mayo y junio de 2026, muestran a la parlamentaria calificando a una pariente directa del exmandatario con adjetivos despectivos y advirtiéndole que no permitirá que nadie la aleje de su vida. La legisladora, electa por Huancavelica con Juntos por el Perú, también reclamó una indemnización de 300 mil soles a un sobrino de Castillo por supuestas injurias.

Los mensajes fueron revisados de forma directa por el equipo de Cuarto Poder en el celular de los denunciantes. En ellos, Catherin Palomino llama "vulgar", "fea", "cochina" e "ignorante" a una familiar del expresidente y cuestiona incluso la crianza de sus hijos. La parlamentaria también afirma en los textos ser pareja sentimental de Castillo y advierte que cualquier intento de cuestionarla tendrá consecuencias judiciales.

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El caso no queda solo en insultos. Jaime Vásquez Castillo, sobrino del expresidente y coordinador de la Coordinadora por la Libertad de Pedro Castillo, recibió cartas notariales y una querella de parte de la diputada. Todo esto, después de que él criticara públicamente el manejo político de Palomino durante la campaña electoral. La congresista le exige 300 mil soles por lucro cesante y daños, una cifra que para el denunciante busca silenciar las críticas internas y no reparar ningún daño real.

El vínculo entre Palomino y el expresidente no es reciente. Registros del penal de Barbadillo indican que la parlamentaria ingresó cerca de 61 veces al establecimiento entre octubre de 2024 y febrero de este año, en algunos casos sin presentar documento de identidad o acompañada de menores de edad. Ese acceso frecuente, según voceros cercanos al entorno castillista, le permitió ganar una influencia que terminó por generar choques abiertos con los familiares y coordinadores del movimiento.

Catherine Palomino: descargos de la diputada se contradicen

Consultada por el equipo periodístico de Cuarto Poder, Catherin Palomino se negó a dar una entrevista presencial o virtual. Argumentó que se encontraba en su semana de representación en Huancavelica. Por escrito, ensayó varias versiones distintas: primero dijo que su celular había sido hackeado y que su chip de Claro estaba fuera de servicio; después cambió la versión y aseguró que le habían robado el equipo.

Ninguna de esas versiones se sostiene con los registros oficiales. La revisión de las bases de datos del Ministerio Público y del sistema policial confirmó que no existe ninguna denuncia formulada por la congresista sobre robo, hackeo o pérdida de su celular. Esa ausencia de denuncia contradice directamente sus propias explicaciones y alimenta las dudas sobre la autenticidad de sus descargos.