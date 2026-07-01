Bélgica vs Senegal En VIVO HOY por 16avos de final del Mundial 2026: transmisión del minuto a minuto vía América TV

El partido entre Bélgica y Senegal, correspondiente a los 16avos de final del Mundial 2026, será transmitido en Perú por América TV. Además, los aficionados de toda Sudamérica podrán seguir el encuentro a través de la señal de DSports.

La selección belga buscará confirmar su recuperación en el Mundial 2026 frente a los campeones de África. | Foto: DSports

La selección belga buscará confirmar su recuperación en el Mundial 2026 frente a los campeones de África. | Foto: DSports

Bélgica vs Senegal EN VIVO se enfrentarán HOY miércoles 1 de julio por los 16avos de final del Mundial 2026, en un atractivo duelo que se disputará en Seattle. El compromiso comenzará a las 15:00 horas de Perú y 14:00 en México.

Bélgica vs Senegal EN VIVO por el Mundial 2026 15:05 Ninguno arriesga en el arranque Minuto 7: belgas y senegaleses buscan tener el balón en el inicio y no se animan a atacar con profundidad. 14:58 ¡Empieza el partido! Bélgica y Senegal se enfrentan por el pase a octavos de final del Mundial 2026. 14:52 Ingresan los jugadores Los pratagonistas ingresan al campo de juego para la ceremonia protocolor previo al inicio del partido. 14:48 Alineación confirmada de Senegal Mory Diaw; Krépin Diatta, Pathé Ciss, Moussa Niakhaté, Ismail Jakobs; Idrissa Gana Gueye, Habib Diarra, Pape Gueye; Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr, Sadio Mané. 14:45 Alineación confirmada de Bélgica Thibaut Courtois; Timothy Castagne, Brandon Mechele, Arthur Theate, Maxim De Cuyper; Hans Vanaken, Youri Tielemans, Kevin De Bruyne; Leandro Trossard, Charles De Ketelaere, Jérémy Doku. 14:27 ¿Dónde jugarán Bélgica vs Senegal? El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Lumen Field, ubicado en Seattle, Estados Unidos. Este recinto cuenta con capacidad para albergar a 72.000 espectadores. 13:55 ¿Con quién se enfrenta el ganador de Bélgica vs Senegal? El equipo que avance de este partido se medirá en la siguiente fase con el vencedor del duelo entre Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina. 13:15 Baja sensible para Senegal El arco de los Leones de Teranga atraviesa una situación preocupante por la lesión de Édouard Mendy, quien arrastra molestias físicas desde el partido ante Noruega. Aunque el portero experimentado volvió a la concentración tras ser evaluado por su club, el cuerpo técnico confirmó que aún no está al 100% de su condición física. 12:19 Los árbitros para el Bélgica vs Senegal Árbitro principal: Said Martínez (Honduras) Asistente 1: Walter López (Honduras) Asistente 2: Cristian Ramírez (Honduras) Cuarto árbitro: Andrés Rojas (Colombia) VAR: Guillermo Pacheco (Colombia) AVAR: Rodolpho Toski (Brasil) 12:01 ¿Cómo llega Bélgica? La selección de Bélgica viene de golear 5-1 a Nueva Zelanda. Dicho resultado le permitió adjudicarse el primer lugar del grupo G. 11:26 ¿Cómo llega Senegal? El gigante africano logró su pase a 16avos del Mundial tras quedar como uno de los mejores terceros. En su última presentación goleó 5-0 a Irak. 10:47 Posibles alineaciones de Bélgica y Senegal Bélgica: Courtois; Castaña, Mechele, Theate, De Cuyper; Tielemans, Vanaken; Doku, De Bruyne, Trossard; Ketelaere.

Courtois; Castaña, Mechele, Theate, De Cuyper; Tielemans, Vanaken; Doku, De Bruyne, Trossard; Ketelaere. Senegal: Diaw; Diatta, Seck, Niakhate, Jakobs; Diarra, Gueye, Cámara; Mbaye, Sarr, Mané 10:04 ¿Dónde ver Bélgica vs Senegal por el Mundial 2026? El partido entre Bélgica y Senegal, correspondiente a los 16avos de final del Mundial 2026, será transmitido en Perú por América TV. Además, los aficionados de toda Sudamérica podrán seguir el encuentro a través de la señal de DSports. 09:13 ¿A qué hora juega Bélgica vs Senegal? En territorio peruano, el duelo entre Bélgica y Senegal se podrá seguir desde las 3.00 p. m. 09:12 ¡Bélgica y Senegal juegan por la clasificación! Bienvenidos, amigos de La República, a la cobertura del Bélgica vs Senegal EN VIVO por los 16avos del Mundial 2026.

Ambas selecciones llegan en un gran momento tras cerrar la fase de grupos con contundentes goleadas. Bélgica aplastó 5-1 a Nueva Zelanda, mientras que Senegal goleó 5-0 a Irak, resultados que confirmaron su crecimiento en el torneo. Ahora, el conjunto dirigido por Rudi García buscará dejar atrás las irregulares campañas mundialistas de los últimos años y dar un paso más hacia el sueño de conquistar el Mundial 2026.

¿A qué hora se juega Bélgica vs Senegal?

En territorio peruano, el duelo entre Bélgica y Senegal se podrá seguir desde las 3.00 p. m. Si te encuentras en otro país, puedes consultar la siguiente guía de horarios.

Costa Rica, México: 4.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 3.00 p. m.

Bolivia, Chile, Venezuela: 4.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 4.00 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 15.00 p. m.

¿Dónde ver Bélgica vs Senegal por el Mundial 2026?

El partido entre Bélgica y Senegal, correspondiente a los 16avos de final del Mundial 2026, será transmitido en Perú por América TV. Además, los aficionados de toda Sudamérica podrán seguir el encuentro a través de la señal de DSports.

¿Dónde ver Bélgica vs Senegal online gratis?

Si deseas ver Bélgica y Senegal online gratis, podrás hacerlo en las plataformas de DGO y Paramount+. Además, La República Deportes te llevará el minuto a minuto y todas las incidencias del compromiso.

Alineaciones Bélgica vs Senegal: posibles formaciones

Estas son las posibles oncenas titulares de ambas selecciones.

Bélgica: Courtois; Castaña, Mechele, Theate, De Cuyper; Tielemans, Vanaken; Doku, De Bruyne, Trossard; Ketelaere.

Senegal: Diaw; Diatta, Seck, Niakhate, Jakobs; Diarra, Gueye, Cámara; Mbaye, Sarr, Mané

Árbitros: Bélgica vs Senegal

Árbitro principal: Said Martínez (Honduras)

Asistente 1: Walter López (Honduras)

Asistente 2: Cristian Ramírez (Honduras)

Cuarto árbitro: Andrés Rojas (Colombia)

VAR: Guillermo Pacheco (Colombia)

AVAR: Rodolpho Toski (Brasil)





