HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Alianza Lima vs Inter Miami EN VIVO: horario y canal de TV para ver la Noche Blanquiazul 2026 con Lionel Messi

Lionel Messi y compañía jugarán por primera vez en el Estadio Alejandro Villanueva. Sigue la transmisión del Alianza Lima vs Inter Miami por la Noche Blanquiazul en directo.

Lionel Messi se enfrentará por primera vez a Alianza Lima. Foto: composición LR/Jazmin Ceras
Lionel Messi se enfrentará por primera vez a Alianza Lima. Foto: composición LR/Jazmin Ceras

VER Alianza Lima vs Inter Miami EN VIVO | HOY, sábado 24 de enero, tendrá lugar la Noche Blanquiazul con Lionel Messi. El amistoso internacional tendrá lugar en Matute, a partir de las 5.00 p. m. (hora peruana), y la transmisión estará a cargo de las señales de Latina TV y L1 MAX. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis que tiene preparada La República Deportes.

El regreso de la leyenda argentina a territorio peruano genera gran expectativa entre los aficionados. Por su parte, se espera que el entrenador utilice al equipo que tiene pensado para lo que será el inicio de la Liga 1 y la fase preliminar de la Copa Libertadores 2026.

PUEDES VER: Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco son denunciados por presunto abuso sexual a joven argentina

lr.pe

Horario del Alianza Lima vs Inter Miami

En suelo peruano, el partido Alianza Lima vs Inter Miami por la Noche Blanquiazul empezará alrededor de las 5.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes, La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

  • México: 4.00 p. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 5.00 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 6.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 7.00 p. m.
  • España: 11.00 p. m.

¿Dónde ver Alianza Lima vs Inter Miami?

La transmisión por TV del amistoso Alianza Lima vs Inter Miami se podrá ver a través de Latina TV de manera gratuita y L1 MAX en cableoperadores como DirecTV, Best Cable, Claro TV y Win. Por otra parte, en Estados Unidos la señal encargada de la cobertura es FOX Deportes.

¿Cómo ver Alianza Lima vs Inter Miami por internet gratis?

Si deseas ver Alianza Lima vs Inter Miami online gratis, puedes hacerlo a través del canal de YouTube de Latina TV y las plataformas DGO y Zapping TV; asimismo, La República Deportes te llevará el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.

PUEDES VER: Periodista argentina revela detalles de la denuncia contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña: 'Zambrano la habría instado a beber'

lr.pe

Alineaciones Alianza Lima vs Inter Miami: posibles formaciones

Estos son los posibles equipos titulares de Alianza Lima e Inter Miami para el partido en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria.

  • Alianza Lima: Guillermo Viscarra, Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Cristian Carbajal, Jesús Castillo, Fernando Gaibor, Jairo Vélez, Alan Cantero, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.
  • Inter Miami: Matías Marín; Facundo Mura, Maxi Falcón, Noah Allen, Sergio Reguilón; Rodrigo de Paul, Yannick Bright, David Ayala; Lionel Messi, Luis Suárez y Mateo Silvetti.

Pronóstico de Alianza Lima vs Inter Miami: apuestas

Las apuestas del Alianza Lima vs Inter Miami le otorgan una ventaja al equipo de Lionel Messi y compañía, que es el vigente campeón de la MLS.

  • Betano: gana Alianza Lima (3,50), empate (3,75), gana Inter Miami (1,93)
  • 1XBet: gana Alianza Lima (3,56), empate (3,85), gana Inter Miami (1,87)
  • Doradobet: gana Alianza Lima (3,60), empate (3,75), gana Inter Miami (1,90).

Alianza Lima vs Inter Miami: entradas

Las entradas para el Alianza Lima vs Inter Miami se pueden adquirir a través de la página web de Joinnus.

  • Popular norte: 282 soles
  • Popular sur: 282 soles
  • Oriente: 900 soles
  • Occidente lateral: 1.200 soles
  • Occidente central: 1425 soles.
Notas relacionadas
Abogado de Sergio Peña reconoce que jugador estuvo en la habitación de la joven denunciante: "Estuvo en un momento donde no debió"

Abogado de Sergio Peña reconoce que jugador estuvo en la habitación de la joven denunciante: "Estuvo en un momento donde no debió"

LEER MÁS
Franco Navarro confirmó que Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco ingresaron mujeres a la concentración de Alianza Lima: “Esa es la indisciplina”

Franco Navarro confirmó que Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco ingresaron mujeres a la concentración de Alianza Lima: “Esa es la indisciplina”

LEER MÁS
Carlos Zambrano rechaza acusación en su contra: "Estoy tranquilo respecto a lo sucedido"

Carlos Zambrano rechaza acusación en su contra: "Estoy tranquilo respecto a lo sucedido"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Universitario cambió horario para el amistoso ante la U. de Chile en la Noche Crema 2026

Universitario cambió horario para el amistoso ante la U. de Chile en la Noche Crema 2026

LEER MÁS
Franco Navarro confirmó que Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco ingresaron mujeres a la concentración de Alianza Lima: “Esa es la indisciplina”

Franco Navarro confirmó que Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco ingresaron mujeres a la concentración de Alianza Lima: “Esa es la indisciplina”

LEER MÁS
Abogado de Sergio Peña reconoce que jugador estuvo en la habitación de la joven denunciante: "Estuvo en un momento donde no debió"

Abogado de Sergio Peña reconoce que jugador estuvo en la habitación de la joven denunciante: "Estuvo en un momento donde no debió"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Colegio de Abogados de Lima rechaza decreto que privatiza Petroperú: "Carece de sustento legal"

Carlos Zambrano rechaza acusación en su contra: "Estoy tranquilo respecto a lo sucedido"

Jorge del Castillo y Carla García continúan en carrera: JEE declara infundada tacha contra lista de senadores del APRA

Deportes

Carlos Zambrano rechaza acusación en su contra: "Estoy tranquilo respecto a lo sucedido"

Miguel Trauco niega denuncia en su contra: "Se ha generado confusión y un daño injusto"

Franco Navarro descarta renuncias de otros jugadores en Alianza Lima tras escándalo de Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Jorge del Castillo y Carla García continúan en carrera: JEE declara infundada tacha contra lista de senadores del APRA

Elecciones 2026: ONPE seleccionó a candidatos de miembros de mesa y este jueves 29 se conocerán a los designados

Gobierno de Perú oficializa nombre del año 2026 como "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025