Alianza Lima vs Inter Miami EN VIVO: horario y canal de TV para ver la Noche Blanquiazul 2026 con Lionel Messi

VER Alianza Lima vs Inter Miami EN VIVO | HOY, sábado 24 de enero, tendrá lugar la Noche Blanquiazul con Lionel Messi. El amistoso internacional tendrá lugar en Matute, a partir de las 5.00 p. m. (hora peruana), y la transmisión estará a cargo de las señales de Latina TV y L1 MAX. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis que tiene preparada La República Deportes.

El regreso de la leyenda argentina a territorio peruano genera gran expectativa entre los aficionados. Por su parte, se espera que el entrenador utilice al equipo que tiene pensado para lo que será el inicio de la Liga 1 y la fase preliminar de la Copa Libertadores 2026.

Horario del Alianza Lima vs Inter Miami

En suelo peruano, el partido Alianza Lima vs Inter Miami por la Noche Blanquiazul empezará alrededor de las 5.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes, La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

México: 4.00 p. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 5.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 6.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 7.00 p. m.

España: 11.00 p. m.

¿Dónde ver Alianza Lima vs Inter Miami?

La transmisión por TV del amistoso Alianza Lima vs Inter Miami se podrá ver a través de Latina TV de manera gratuita y L1 MAX en cableoperadores como DirecTV, Best Cable, Claro TV y Win. Por otra parte, en Estados Unidos la señal encargada de la cobertura es FOX Deportes.

¿Cómo ver Alianza Lima vs Inter Miami por internet gratis?

Si deseas ver Alianza Lima vs Inter Miami online gratis, puedes hacerlo a través del canal de YouTube de Latina TV y las plataformas DGO y Zapping TV; asimismo, La República Deportes te llevará el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.

Alineaciones Alianza Lima vs Inter Miami: posibles formaciones

Estos son los posibles equipos titulares de Alianza Lima e Inter Miami para el partido en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria.

Alianza Lima: Guillermo Viscarra, Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Cristian Carbajal, Jesús Castillo, Fernando Gaibor, Jairo Vélez, Alan Cantero, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.

Inter Miami: Matías Marín; Facundo Mura, Maxi Falcón, Noah Allen, Sergio Reguilón; Rodrigo de Paul, Yannick Bright, David Ayala; Lionel Messi, Luis Suárez y Mateo Silvetti.

Pronóstico de Alianza Lima vs Inter Miami: apuestas

Las apuestas del Alianza Lima vs Inter Miami le otorgan una ventaja al equipo de Lionel Messi y compañía, que es el vigente campeón de la MLS.

Betano: gana Alianza Lima (3,50), empate (3,75), gana Inter Miami (1,93)

Alianza Lima Inter Miami 1XBet: gana Alianza Lima (3,56), empate (3,85), gana Inter Miami (1,87)

Doradobet: gana Alianza Lima (3,60), empate (3,75), gana Inter Miami (1,90).

Alianza Lima vs Inter Miami: entradas

Las entradas para el Alianza Lima vs Inter Miami se pueden adquirir a través de la página web de Joinnus.