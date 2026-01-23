HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Miguel Trauco desestima denuncia por agresión
Miguel Trauco desestima denuncia por agresión     Miguel Trauco desestima denuncia por agresión     Miguel Trauco desestima denuncia por agresión     
Carlos Zambrano rechaza acusación en su contra
Carlos Zambrano rechaza acusación en su contra     Carlos Zambrano rechaza acusación en su contra     Carlos Zambrano rechaza acusación en su contra     
EN VIVO

Cuestionable respuesta de Alianza Lima tras denuncia de abuso | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Fútbol Peruano

Carlos Zambrano rechaza acusación en su contra: "Estoy tranquilo respecto a lo sucedido"

El defensor de Alianza Lima emitió un comunicado en redes sociales, en el que señaló que queda a disposición de las autoridades competentes.

Carlos Zambrano fue separado del plantel de Alianza Lima. Foto: composición LR/Alianza Lima/Instagram
Carlos Zambrano fue separado del plantel de Alianza Lima. Foto: composición LR/Alianza Lima/Instagram

Siguen las noticias sobre el caso que involucra a Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco, tras la denuncia contra los jugadores de Alianza Lima por un presunto hecho de índole sexual contra una joven argentina. A través de redes sociales, Zambrano se pronunció rechazando las acusaciones. Mediante un comunicado, el 'Kaiser' señaló que esta denuncia ha generado un perjuicio hacia su persona.

Además, el defensor blanquiazul indicó que, tras lo ocurrido, quedará a disposición de las autoridades correspondientes para prestar cualquier información requerida. No obstante, aclaró que mantuvo silencio inicialmente para obtener un conocimiento formal sobre la situación.

PUEDES VER: Miguel Trauco niega denuncia en su contra: "Se ha generado confusión y un daño injusto"

lr.pe

Comunicado de Carlos Zambrano tras denuncia de abuso sexual

"Ante los hechos que se han hecho públicos en los últimos días, considero necesario expresar mi rechazo absoluto a cualquier forma de violencia contra la mujer y deber ser tratadas con responsabilidad y seriedad. La difusión de versiones parciales e inexactas ha generado una fuerte exposición mediática, causando un profundo perjuicio personal y profesional. Niego rotundamente cualquier supuesta imputación delictiva que se intente formular en mi contra y confío en que las actuaciones se desarrollarán con el rigor correspondiente", se lee en el comunicado.

larepublica.pe

PUEDES VER: Franco Navarro confirmó que Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco ingresaron mujeres a la concentración de Alianza Lima: “Esa es la indisciplina”

lr.pe

Miguel Trauco se pronuncia tras denuncia por presunto abuso sexual

"He optado por guardar silencio hasta el día de hoy, priorizando informarme de manera personal y formal sobre el contenido de la denuncia presentada. Me encuentro tranquilo respecto de lo sucedido y confío plenamente en que la Justicia permitirá esclarecer los hechos con objetividad y conforme a derecho."

Notas relacionadas
Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco son denunciados por presunto abuso sexual a joven argentina

Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco son denunciados por presunto abuso sexual a joven argentina

LEER MÁS
Noche Blanquiazul 2026: últimas noticias del amistoso Alianza Lima - Inter Miami con Lionel Messi

Noche Blanquiazul 2026: últimas noticias del amistoso Alianza Lima - Inter Miami con Lionel Messi

LEER MÁS
Reimond Manco tuvo firme postura tras denuncia a Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco: “No deben continuar en Alianza”

Reimond Manco tuvo firme postura tras denuncia a Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco: “No deben continuar en Alianza”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Miguel Trauco niega denuncia en su contra: "Se ha generado confusión y un daño injusto"

Miguel Trauco niega denuncia en su contra: "Se ha generado confusión y un daño injusto"

LEER MÁS
Periodista argentina revela detalles de la denuncia contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña: "Zambrano la habría instado a beber"

Periodista argentina revela detalles de la denuncia contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña: "Zambrano la habría instado a beber"

LEER MÁS
Franco Navarro confirmó que Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco ingresaron mujeres a la concentración de Alianza Lima: “Esa es la indisciplina”

Franco Navarro confirmó que Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco ingresaron mujeres a la concentración de Alianza Lima: “Esa es la indisciplina”

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Miguel Trauco niega denuncia en su contra: "Se ha generado confusión y un daño injusto"

Carlos Zambrano rechaza acusación en su contra: "Estoy tranquilo respecto a lo sucedido"

Skyscraper Live en Netflix: a qué hora y dónde ver el evento en vivo donde un hombre que arriesgará su vida ante millones

Fútbol Peruano

Miguel Trauco niega denuncia en su contra: "Se ha generado confusión y un daño injusto"

Abogado explica qué significa la separación deportiva de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña de Alianza Lima: "No suspende el contrato"

Reimond Manco tuvo firme postura tras denuncia a Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco: “No deben continuar en Alianza”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Familiares de víctimas en protestas inician Marcha de Sacrificio desde Puno hacia Lima para exigir justicia

Rospigliosi también recibió oficio para que agende debate y votación de informe final sobre las empresas de Zhihua Yang

Mininter anuló compra de avión Antonov al comprobar fraude de empresa fantasma

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025