Carlos Zambrano rechaza acusación en su contra: "Estoy tranquilo respecto a lo sucedido"

Siguen las noticias sobre el caso que involucra a Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco, tras la denuncia contra los jugadores de Alianza Lima por un presunto hecho de índole sexual contra una joven argentina. A través de redes sociales, Zambrano se pronunció rechazando las acusaciones. Mediante un comunicado, el 'Kaiser' señaló que esta denuncia ha generado un perjuicio hacia su persona.

Además, el defensor blanquiazul indicó que, tras lo ocurrido, quedará a disposición de las autoridades correspondientes para prestar cualquier información requerida. No obstante, aclaró que mantuvo silencio inicialmente para obtener un conocimiento formal sobre la situación.

Comunicado de Carlos Zambrano tras denuncia de abuso sexual

"Ante los hechos que se han hecho públicos en los últimos días, considero necesario expresar mi rechazo absoluto a cualquier forma de violencia contra la mujer y deber ser tratadas con responsabilidad y seriedad. La difusión de versiones parciales e inexactas ha generado una fuerte exposición mediática, causando un profundo perjuicio personal y profesional. Niego rotundamente cualquier supuesta imputación delictiva que se intente formular en mi contra y confío en que las actuaciones se desarrollarán con el rigor correspondiente", se lee en el comunicado.

Miguel Trauco se pronuncia tras denuncia por presunto abuso sexual

"He optado por guardar silencio hasta el día de hoy, priorizando informarme de manera personal y formal sobre el contenido de la denuncia presentada. Me encuentro tranquilo respecto de lo sucedido y confío plenamente en que la Justicia permitirá esclarecer los hechos con objetividad y conforme a derecho."