Lima sin GNV: anuncian clases virtuales y teletrabajo
Economía

Gobierno anuncia subsidio para taxistas que usan GNV y aumento del vale FISE para familias que compran balón de gas

La titular de la PCM, Denisse Miralles , destacó que se implementará un proceso de racionalización del gas y se incrementará el vale FISE para apoyar a familias de bajos ingresos y taxistas con vehículos a GNV.

Gobierno anuncia compensación para taxistas que usan GNV y aumenta el Vale FISE para la compra de balón de gas.
Gobierno anuncia compensación para taxistas que usan GNV y aumenta el Vale FISE para la compra de balón de gas.

Ante los pedidos de acciones inmediatas, el Ejecutivo anunció una serie de medidas para mitigar el impacto de la emergencia generada por la crisis del gas natural en la economía de los peruanos

La titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Denisse Miralles , informó que tras la deflagración ocurrida en el ducto de Camisea, en Cusco, se ha dispuesto entregar una compensación a los taxistas que usan GNV y aumentar el vale FISE que se entrega a las familias de escasos recursos que acceden a balones de gas para su consumo diario, entre otras acciones.

Miralles señaló que estas medidas buscan garantizar que el recurso llegue a quienes más lo necesitan. Asimismo, afirmó que el presidente José María Balcázar y los ministros de Estado acudirán a la zona para supervisar las labores de reparación en el km 43 del ducto, así como el proceso de restablecimiento del transporte de gas natural en el país. 

“Ante la emergencia, el gobierno ha dispuesto un proceso de racionalización del gas natural con el objetivo claro, garantizar que el recurso llegue a quienes más lo necesitan”, sostuvo. 

En el plano económico, el Ejecutivo anunció una compensación para taxistas con vehículos convertidos a gas natural, así como el incremento del vale del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) destinado a la compra del balón de gas de 10 kilos. 

Por su parte, el ministro de Economía, Gerardo López, precisó que el vale FISE que beneficia a familias de bajos ingresos aumentará temporalmente de S/20 a S/30 durante la emergencia (incremento de 10 soles).

Con ello se busca focalizar el apoyo en aproximadamente 1.3 millones de familias (cerca de cinco millones de peruanos) que podrían verse afectadas por el alza del gas.

El costo de la medida será asumido por el Estado. También señaló que se compensará el pago mínimo mensual de la deuda de los taxistas (165.000 vehículos) que han convertido sus vehículos a gas natural, con un beneficio equivalente a S/120 mensuales, para aliviar el impacto del incremento de combustible.

Como parte de la respuesta del Ejecutivo, la jefa del Gabinete también informó que se aprobará un dispositivo legal para liberar reservas de combustibles y reforzar el abastecimiento interno. Precisó que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) autorizará esta liberación, así como la flexibilización temporal de la mezcla de combustibles con biocombustibles y otras exigencias en la producción de hidrocarburos, con el fin de ampliar la disponibilidad en el mercado.

Asimismo, explicó que el proceso de racionalización del gas natural permitirá asegurar el suministro para actividades esenciales como los servicios de salud, las industrias alimentarias, los servicios básicos, las telecomunicaciones, el transporte y la logística, el sistema financiero, la continuidad del proceso electoral, así como la seguridad y el orden interno.

Supervisión para evitar especulación 

Por otro lado, se anunció que el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) intensificará el monitoreo en grifos para evitar la especulación y el acaparamiento de combustibles. 

En esa línea, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) reforzará la supervisión del abastecimiento y la distribución. Además, se precisó que el acaparamiento durante situaciones de emergencia será considerado una infracción grave en el marco del Código de Protección del Consumidor. 


