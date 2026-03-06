Candidato de Fuerza Popular cuestiona protestas contra Tía María y dice que manifestantes “son gente pagada”

Conflicto contra Tía María en el Valle de Tambo empezó el 2009. Foto: Mirelia Quispe - La República.

Conflicto contra Tía María en el Valle de Tambo empezó el 2009. Foto: Mirelia Quispe - La República.

Tras la presentación en Arequipa de candidatos a diputados de Fuerza Popular, La República preguntó a algunos de los aspirantes su posición sobre el proyecto minero Tía María en el Valle de Tambo (provincia de Islay). Esto a puertas de un nuevo paro indefinido en la zona desde la última semana de marzo.

"Son gente pagada que no desea Tía María (…) yo he ido muchas veces al Valle de Tambo a hacer entrevistas (…) he conversado con gente del valle y todos me indican que son gente pagada que viene de afuera y que se opone a la mina”, declaró Carlos Raúl Paredes, candidato a diputado por el partido fujimorista.

TE RECOMENDAMOS FUERZA POPULAR Y APP: ¿PROVOCARON LA CRISIS POLÍTICA? | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Liberan a exdirigente del Valle de Tambo sentenciado por hechos ocurridos en protestas contra Tía María

Cabe resaltar que se anunció un paro indefinido a partir del 24 de marzo en la provincia de Islay contra el proyecto de Southern, el cual contempla dos tajos abiertos para explotar cobre: Tía María y La Tapada. Quienes se oponen al proyecto señalan que hasta el momento la minera Southern no tiene licencia social. Además, existen demandas legales para frenar el proyecto, que ya está en la etapa preliminar de construcción.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Candidato no expuso pruebas

A pesar de que el candidato indicó que conversó con muchas personas en el Valle de Tambo que estarían a favor del proyecto minero, no pudo demostrarlo con alguna prueba. "Si quiere pruebas escritas (…) no las tengo, he visto", señaló Paredes a La República.

Diversos medios replicaron la respuesta del candidato, lo que generó diversas reacciones en las redes sociales, entre ellos vecinos del Valle de Tambo, quienes rechazaron tales afirmaciones.