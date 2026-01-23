Franco Navarro dio nuevos detalles sobre la situación de Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco. Tras el escándalo por un presunto delito sexual hacia una joven argentina por parte de estos tres jugadores en el hotel de concentración en Uruguay, cuando disputaban la Serie Río de la Plata, el director deportivo del club, en conversación con el programa 'Vamos al VAR', confirmó que si ingresaron mujeres a la concentración, confirmando así, el acto de indisciplina.

A pesar de esto, Navarro manifestó que Zambrano, Peña y Trauco han sido separados indefinidamente, hasta que se realicen las investigaciones correspondientes. Sin embargo, descartó la renuncia de los tres. Esto no fue todo pues, Navarro también fue tajante al señalar que él esta en el club para tomar y decisiones y mando una dura advertencia.

Franco Navarro confirmó acto de indisciplina de Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco

En sus declaraciones, el directivo de Alianza ratificó la información y precisó que la falta se debió al ingreso de mujeres a la concentración en Montevideo, durante la pretemporada. No obstante, evitó brindar más detalles al respecto.

"El domingo fue un día donde terminamos de jugar muy tarde con Colo Colo, después de tres partidos donde vimos que el equipo cubre las expectativas que todos esperamos. A las 5 de la mañana salimos al aeropuerto y todo estaba normal. Hoy (jueves) por la mañana rumbo al entrenamiento aparecen estas noticias que nos deja en una situación triste, difícil de explicar", empezó diciendo.

"Lo que está confirmado es que ingresaron, esa es la indisciplina. Eso es lo más importante. No vamos a entrar en detalle", complementó Navarro.

En otro momento, tuvo una tajante postura sobre la situación de los jugadores. "Cada uno verá cómo es que resuelve este problema donde ellos mismos se han metido".

Navarro sobre su cargo en Alianza Lima: "Me trajeron para tomar decisiones"

Navarro manifestó sentirse apenado por la situación, pues esto no le genera una buena imagen al club.

"Hemos hablado toda la mañana y por la tarde. A uno le parte alma, porque quiere lo mejor, quiere que triunfen, pero son situaciones difíciles, pero lo que involucra a todo el equipo deportivo y no nos hace bien, tenemos que erradicarlo. Dijimos al iniciar el año que no íbamos a soportar ningún tipo de falta", empezó diciendo.

Además, aseguro que todas la decisiones que ha tomado desde que está en el club, son para beneficio de este. "A mí me trajeron para tomar decisiones y desde el año pasado las estoy tomando. Yo lo que hago es tomar decisiones en beneficio del club, buscando conseguir los objetivos que nos planteamos".