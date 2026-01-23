HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Pol Deportes cumplirá su sueño de conocer a Lionel Messi: será embajador en el Alianza Lima vs Inter Miami por la Noche Blanquiazul

A través de sus redes sociales, el joven relator de Andahuaylas se mostró muy emocionado al enterarse de que podrá compartir con la delegación del Inter Miami en la Noche Blanquiazul.

La Noche Blanquiazul 2026 tendrá un invitado especial. A puertas del partido Alianza Lima vs Inter Miami, se reveló que Pol Deportes conocerá a la delegación del conjunto estadounidense y, además, cumplirá su sueño de encontrarse con el argentino Lionel Messi.

A través de un en vivo en redes sociales, el conductor Santi Lesmes sorprendió al joven narrador de Andahuaylas al anunciarle que los integrantes del vigente campeón de la MLS desean conocerlo.

Pol Deportes conocerá a Lionel Messi

"Me llamaron desde Miami y me dijeron lo siguiente: me dijeron que Leo Messi y los jugadores del Inter Miami conocen la historia de Pol Deportes. Lo primero que dijeron, cuando se enteraron de que venían a Perú, es que querían conocer a Pol Deportes", mencionó Lesmes ante la evidente emoción de Cliver Huamán.

Asimismo, el presentador de televisión detalló las actividades que tienen programadas para Pol Deportes en el marco de la Noche Blanquiazul; entre estas destaca una reunión con Lionel Messi.

"Mañana, a las 8.30 a. m., Pol Deportes irá con entrenadores y representantes del Inter Miami y tendrá una jornada con ellos. Después, el Inter Miami lo quiere llevar como embajador, espectador, invitado especial... Pol va a estar a ras de campo y, seguramente, en cualquier momento le entregarán la camiseta de Messi y se dará un encuentro", agregó.

Al final de la transmisión, Santi Lesmes indicó que "Inter Miami lo quiere invitar a Miami para vivir un partido y visitar las instalaciones" de las 'Garzas'.

Pol Deportes y su admiración por Lionel Messi

Hace algunas semanas, durante su estadía en España, Pol Deportes acudió a una entrevista con el streamer 'La Cobra'. Durante un pasaje de la conversación, el peruano le pidió al argentino si podía ayudarlo a conocer a Lionel Messi.

“Cobri, hermano, quiero que me cumplas un sueño. Quiero conocer al mejor jugador del mundo y yo sé que tú sabes quién es”, mencionó mientras indica un póster el exjugador de Barcelona en la transmisión.

