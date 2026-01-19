Luego de finalizar su participación en la Serie Río, el plantel de Alianza Lima arribó a la capital para continuar su pretemporada con miras a lo que será la celebración de la tradicional Noche Blanquiazul 2026. Los blanquiazules recibirán este sábado 24 de enero al Inter Miami de Lionel Messi y esperan contar con el respaldo de toda su afición. A pocos días del compromiso, la empresa que traerá al campeón de la MLS sorprendió a sus seguidores al anunciar un megadescuento en el precio de las entradas.

"Para el hincha que siempre está. Juntos hacemos historia este sábado", fue el mensaje que publicó la empresa Sound Music Entertainment en sus redes sociales junto a los nuevos precios de los boletos.

Precios de las entradas para el Alianza Lima vs Inter Miami

De acuerdo al comunicado de la empresa, las entradas para la Noche Blanquiazul 2026, que tienen un descuento del 40%, se pueden adquirir a través de la página web de Joinnus; este beneficio se aplica desde el lunes 19 hasta el jueves 22 de enero.

Popular norte: 282 soles

Popular sur: 282 soles

Oriente: 900 soles

Occidente lateral: 1.200 soles

Occidente central: 1425 soles.

Nuevos precios de las entradas para el Alianza Lima vs Inter Miami. Foto: Instagram/Sound Music Entertainment.

¿Cuándo juegan Alianza Lima vs Inter Miami por la Noche Blanquiazul?

El amistoso internacional entre Alianza Lima vs Inter Miami se llevará a cabo el próximo sábado 24 de enero a partir de las 8.00 p. m. (hora peruana). Este compromiso formará parte de la Noche Blanquiazul 2026, evento en el que los íntimos celebrarán sus 125 años de vida institucional.

¿Dónde ver el Alianza Lima vs Inter Miami?

El partido entre los victorianos y el equipo de Lionel Messi se podrá ver de forma gratuita a través de la señal de Latina TV (canal 2). Asimismo, podrás seguir todas las incidencias y el minuto a minuto a través de la cobertura online que tiene preparada La República Deportes.