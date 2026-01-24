HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Alineaciones de Alianza Lima vs Inter Miami con bajas confirmadas para la Noche Blanquiazul 2026

Pablo Guede modificó el once titular, ya que no podrá contar con algunos jugadores por lesiones y probemas extradeportivos. El campeón de la MLS también llega con un par de bajas.

Alianza Lima e Inter Miami presentan cambios en el once titular. Foto: Lr/ESPN
Alianza Lima e Inter Miami presentan cambios en el once titular. Foto: Lr/ESPN

Alianza Lima quedó listo para enfrentarse a Inter Miami, este sábado desde las 5:00 pm, en el Estadio Alejandro Villanueva por la Noche Blanquiazul 2026. El popular equipo de La Victoria dirigido por Pablo Guede recibe al campeón de la MLS con Lionel Messi y Luis Suárez. Un esperado por muchos hinchas aliancistas, aunque ambas escuadras llegan con importantes bajas.

Los Blanquiazules intentarán salir de la crisis que generó la indisciplina de 3 jugadores en plena pretemporada e incluso la polémica sobre un supuesto abuso en el hotel de concentración de Montevideo terminó de rebalsar el vaso. Además, hubo incidentes entre la barra y los referentes.

PUEDES VER: Octavio Rivero, jugador de U de Chile, tras ser vinculado con Universitario previo a la Noche Crema: "Hablaron con mi representante"

lr.pe

Bajas confirmadas para el partido Alianza Lima vs Inter Miami por Noche Blanquiazul

El equipo capitaneado por Poaolo Guerrero presenta bajas sensibles, ya que no podrá contar con Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco, Fernando Gaibor y Kevin Quevedo. Por otro lado, el campeón de la MLS también llega con bajas: Tomás Avilés, Óscar Ustari y Tadeo Allende. De todos modos, la dupla ofensiva integrada por Luis Suárez y Lionel Messi estarán presentes.

PUEDES VER: ¿Cómo ver Alianza Lima vs Inter Miami HOY por la Noche Blanquiazul 2026 con Lionel Messi?

lr.pe

Alineaciones posibles de Alianza Lima ante Inter Miami por Noche Blaquiazul

Pablo Guede pone el mejor once titular que tiene disponible para frenar a Messi y Luis Suárez en la 'Noche Blanquiazul'. Inter Miami también sale con lo que mejor que tiene.

  • Guillermo Viscarra, Luis Advíncula, Mateo Antoni, Renzo Garcés, Cristian Carbajal, Gianfranco Chávez, Jesús Castillo, Jairo Vélez, Alan Cantero, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.
  • Matías Marín; Facundo Mura, Maxi Falcón, Noah Allen, Sergio Reguilón; Rodrigo de Paul, Yannick Bright, David Ayala; Lionel Messi, Luis Suárez y Mateo Silvetti.

PUEDES VER: Franco Velazco confirma que partidos de Universitario serán transmitidos por L1 MAX: "Esto brinda una importante tranquilidad al club”

lr.pe

Horario del Alianza Lima vs Inter Miami

En suelo peruano, el partido Alianza Lima vs Inter Miami por la Noche Blanquiazul empezará alrededor de las 5.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes, La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

  • México: 4.00 p. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 5.00 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 6.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 7.00 p. m.
  • España: 11.00 p. m.

Notas relacionadas
¿Cómo ver Alianza Lima vs Inter Miami HOY por la Noche Blanquiazul 2026 con Lionel Messi?

¿Cómo ver Alianza Lima vs Inter Miami HOY por la Noche Blanquiazul 2026 con Lionel Messi?

LEER MÁS
Carlos Zambrano rechaza acusación en su contra: "Estoy tranquilo respecto a lo sucedido"

Carlos Zambrano rechaza acusación en su contra: "Estoy tranquilo respecto a lo sucedido"

LEER MÁS
Abogado de Sergio Peña reconoce que jugador estuvo en la habitación de la joven denunciante: "Estuvo en un momento donde no debió"

Abogado de Sergio Peña reconoce que jugador estuvo en la habitación de la joven denunciante: "Estuvo en un momento donde no debió"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Universitario cambió horario para el amistoso ante la U. de Chile en la Noche Crema 2026

Universitario cambió horario para el amistoso ante la U. de Chile en la Noche Crema 2026

LEER MÁS
Alianza Lima vs Inter Miami EN VIVO por la Noche Blanquiazul 2026 con Lionel Messi: previa del partido

Alianza Lima vs Inter Miami EN VIVO por la Noche Blanquiazul 2026 con Lionel Messi: previa del partido

LEER MÁS
Carlos Zambrano rechaza acusación en su contra: "Estoy tranquilo respecto a lo sucedido"

Carlos Zambrano rechaza acusación en su contra: "Estoy tranquilo respecto a lo sucedido"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

China desafía a Estados Unidos y refuerza a este país de América Latina con un plan masivo de rescate alimentario y financiero

Cielo para dos 5: lista de participantes del reality de Netflix y sus cuentas de Instagram

¿Vuelve 'Combate'? 'La reina madre' es el nuevo jale de ATV y seguidores del reality se ilusionan: "Que regrese el pionero"

Deportes

Miguel Trauco niega denuncia en su contra: "Se ha generado confusión y un daño injusto"

Franco Navarro descarta renuncias de otros jugadores en Alianza Lima tras escándalo de Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco

Sergio Peña se pronuncia por primera vez sobre denuncia por presunto abuso sexual: "Estaré a disposición de la justicia"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: ONPE seleccionó a candidatos de miembros de mesa y este jueves 29 se conocerán a los designados

Gobierno de Perú oficializa nombre del año 2026 como "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

JNJ no ratifica a Pablo Sánchez como fiscal supremo: sin argumentos entidad cuestiona su desempeño en la Fiscalía

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025