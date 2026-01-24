Alineaciones de Alianza Lima vs Inter Miami con bajas confirmadas para la Noche Blanquiazul 2026
Pablo Guede modificó el once titular, ya que no podrá contar con algunos jugadores por lesiones y probemas extradeportivos. El campeón de la MLS también llega con un par de bajas.
Alianza Lima quedó listo para enfrentarse a Inter Miami, este sábado desde las 5:00 pm, en el Estadio Alejandro Villanueva por la Noche Blanquiazul 2026. El popular equipo de La Victoria dirigido por Pablo Guede recibe al campeón de la MLS con Lionel Messi y Luis Suárez. Un esperado por muchos hinchas aliancistas, aunque ambas escuadras llegan con importantes bajas.
Los Blanquiazules intentarán salir de la crisis que generó la indisciplina de 3 jugadores en plena pretemporada e incluso la polémica sobre un supuesto abuso en el hotel de concentración de Montevideo terminó de rebalsar el vaso. Además, hubo incidentes entre la barra y los referentes.
Bajas confirmadas para el partido Alianza Lima vs Inter Miami por Noche Blanquiazul
El equipo capitaneado por Poaolo Guerrero presenta bajas sensibles, ya que no podrá contar con Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco, Fernando Gaibor y Kevin Quevedo. Por otro lado, el campeón de la MLS también llega con bajas: Tomás Avilés, Óscar Ustari y Tadeo Allende. De todos modos, la dupla ofensiva integrada por Luis Suárez y Lionel Messi estarán presentes.
Alineaciones posibles de Alianza Lima ante Inter Miami por Noche Blaquiazul
Pablo Guede pone el mejor once titular que tiene disponible para frenar a Messi y Luis Suárez en la 'Noche Blanquiazul'. Inter Miami también sale con lo que mejor que tiene.
- Guillermo Viscarra, Luis Advíncula, Mateo Antoni, Renzo Garcés, Cristian Carbajal, Gianfranco Chávez, Jesús Castillo, Jairo Vélez, Alan Cantero, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.
- Matías Marín; Facundo Mura, Maxi Falcón, Noah Allen, Sergio Reguilón; Rodrigo de Paul, Yannick Bright, David Ayala; Lionel Messi, Luis Suárez y Mateo Silvetti.
Horario del Alianza Lima vs Inter Miami
En suelo peruano, el partido Alianza Lima vs Inter Miami por la Noche Blanquiazul empezará alrededor de las 5.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes, La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.
- México: 4.00 p. m.
- Colombia, Perú y Ecuador: 5.00 p. m.
- Bolivia y Venezuela: 6.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 7.00 p. m.
- España: 11.00 p. m.