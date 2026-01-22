HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Alianza Lima separó a Zambrano, Peña y Trauco tras denuncia
Alianza Lima separó a Zambrano, Peña y Trauco tras denuncia     Alianza Lima separó a Zambrano, Peña y Trauco tras denuncia     Alianza Lima separó a Zambrano, Peña y Trauco tras denuncia     
Deportes

Alianza Lima separó a Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco tras denuncia por presunto abuso sexual

Luego de ser denunciados por una joven argentina de 22 años, el club decidió separar de manera indefinida a los jugadores 'blanquiazules', según el periodista José Varela.

Los jugadores realizaron la pretemporada con el equipo en Uruguay. Foto: composición LR/Alianza Lima
Los jugadores realizaron la pretemporada con el equipo en Uruguay. Foto: composición LR/Alianza Lima

Este jueves 22 de enero se dio a conocer una denuncia contra los futbolistas Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, por presunto abuso sexual en Uruguay. Debido a este hecho, la institución habría tomado la decisión de separar a los implicados de manera indefinida mientras duren las investigaciones, según el periodista José Varela.

"Sergio Peña, Miguel Trauco y Carlos Zambrano, dejaron Matute. El equipo está próximo a entrenar de cara al partido ante Inter Miami. El club ha decidido separar a los tres futbolistas y lo comunicará", indicó el reportero a través de sus redes sociales.

PUEDES VER: Paulo Autuori descarta más fichajes en Sporting Cristal y lanza curiosa comparación: "PSG contrató a Messi, ¿y qué pasó?

lr.pe

Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco fueron denunciados en Argentina

De acuerdo con el medio 'A24' de Argentina, una joven de 22 años denunció a los tres futbolistas por presunto abuso sexual. El medio refiere que los hechos se habrían dado en Montevideo, durante la pretemporada del club íntimo.

"De acuerdo con el relato presentado en la causa, el episodio denunciado habría tenido lugar en un hotel de Montevideo, más precisamente en el Hyatt Centric. La joven argentina habría conocido previamente a Carlos Zambrano y, tras una cena, fue invitada al lugar donde se alojaba el plantel de Alianza Lima, acompañada por una amiga", sostuvieron.

Justicia de Argentina continuará con la investigación a jugadores de Alianza Lima

Desde Argentina indican que la investigación se encuentra en etapa preliminar; por lo que, el juez encargado deberá comunicar de manera formal la imputación a la Justicia uruguaya, mientras se continúa con las respectivas indagaciones. Por ahora, los futbolistas involucrados no continuarán siendo parte de los entrenamientos, por pedido del entrenador Pablo Guede.


Notas relacionadas
Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco son denunciados por presunto abuso sexual a joven argentina

Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco son denunciados por presunto abuso sexual a joven argentina

LEER MÁS
Agustín Álvarez Wallace confirmó que su representante conversó con Alianza Lima para fichar e irse de su club: "Estoy buscando una salida"

Agustín Álvarez Wallace confirmó que su representante conversó con Alianza Lima para fichar e irse de su club: "Estoy buscando una salida"

LEER MÁS
Noche Blanquiazul 2026 tiene su primera baja sensible: Inter Miami no contará con delantero argentino para enfrentar a Alianza Lima

Noche Blanquiazul 2026 tiene su primera baja sensible: Inter Miami no contará con delantero argentino para enfrentar a Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco son denunciados por presunto abuso sexual a joven argentina

Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco son denunciados por presunto abuso sexual a joven argentina

LEER MÁS
Noche Blanquiazul 2026 tiene su primera baja sensible: Inter Miami no contará con delantero argentino para enfrentar a Alianza Lima

Noche Blanquiazul 2026 tiene su primera baja sensible: Inter Miami no contará con delantero argentino para enfrentar a Alianza Lima

LEER MÁS
DT de Inter Miami revela que estudió la pretemporada de Alianza Lima previo a la Noche Blanquiazul: "Conocemos a Pablo Guede"

DT de Inter Miami revela que estudió la pretemporada de Alianza Lima previo a la Noche Blanquiazul: "Conocemos a Pablo Guede"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

‘Rebelde’, el clásico juvenil de 2004, volvería Netflix y Anahí Puente con Alfonso Herrera impactan con video en redes

Delia Espinoza y María Teresa Cabrera protagonizan tenso cruce de palabras: "Hay que tener comprensión lectora"

Tiktoker Moca es citada por el Ministerio Público por polémicas declaraciones y acciones físicas contra su embarazo: "Está fuera de contexto"

Deportes

Agustín Graneros en desacuerdo con aumento del cupo de extranjeros en la Liga 1: "Perjudica al jugador peruano"

Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco son denunciados por presunto abuso sexual a joven argentina

Presidente de la Federación Peruana de Vóley evalúa cambios en el próximo campeonato: "Hemos planteado que pueda jugar la selección sub 19"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza y María Teresa Cabrera protagonizan tenso cruce de palabras: "Hay que tener comprensión lectora"

Mininter anuló compra de avión Antonov al comprobar fraude de empresa fantasma

Generación Z convoca a marcha contra José Jerí este 28 de enero tras escándalo del "Chifagate"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025