Alianza Lima separó a Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco tras denuncia por presunto abuso sexual

Este jueves 22 de enero se dio a conocer una denuncia contra los futbolistas Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, por presunto abuso sexual en Uruguay. Debido a este hecho, la institución habría tomado la decisión de separar a los implicados de manera indefinida mientras duren las investigaciones, según el periodista José Varela.

"Sergio Peña, Miguel Trauco y Carlos Zambrano, dejaron Matute. El equipo está próximo a entrenar de cara al partido ante Inter Miami. El club ha decidido separar a los tres futbolistas y lo comunicará", indicó el reportero a través de sus redes sociales.

Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco fueron denunciados en Argentina

De acuerdo con el medio 'A24' de Argentina, una joven de 22 años denunció a los tres futbolistas por presunto abuso sexual. El medio refiere que los hechos se habrían dado en Montevideo, durante la pretemporada del club íntimo.

"De acuerdo con el relato presentado en la causa, el episodio denunciado habría tenido lugar en un hotel de Montevideo, más precisamente en el Hyatt Centric. La joven argentina habría conocido previamente a Carlos Zambrano y, tras una cena, fue invitada al lugar donde se alojaba el plantel de Alianza Lima, acompañada por una amiga", sostuvieron.

Justicia de Argentina continuará con la investigación a jugadores de Alianza Lima

Desde Argentina indican que la investigación se encuentra en etapa preliminar; por lo que, el juez encargado deberá comunicar de manera formal la imputación a la Justicia uruguaya, mientras se continúa con las respectivas indagaciones. Por ahora, los futbolistas involucrados no continuarán siendo parte de los entrenamientos, por pedido del entrenador Pablo Guede.



