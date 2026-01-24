HOYSuscripcion LR Focus

Alianza Lima contra Inter Miami tendrá transmisión internacional: ¿dónde ver la Noche Blanquiazul fuera del Perú?

Además de las señales locales que ya confirmaron la televisación de la Noche Blanquiazul, los hinchas en el extranjero podrán seguir el partido desde otra plataforma.

Los partidos del Inter Miami en su gira sudamericana, incluyendo la Noche Blanquiazul, se podrán ver por OneFootball. Foto: composición de LR/Alianza Lima
Los partidos del Inter Miami en su gira sudamericana, incluyendo la Noche Blanquiazul, se podrán ver por OneFootball. Foto: composición de LR/Alianza Lima

Alianza Lima enfrenta este sábado 24 de enero al Inter Miami como parte de su presentación oficial en la Noche Blanquiazul 2026. El equipo de Pablo Guede buscará regalarle una victoria a sus hinchas en Matute, así como a los que sintonicen el partido a través de la transmisión por TV e incluso a los que sigan el duelo desde el extranjero.

A nivel local, los canales Latina y L1 Max confirmaron que pasarán el esperado enfrentamiento ante el club de Lionel Messi por sus pantallas en señal abierta y cable. En el plano internacional, otra plataforma será la que tenga los derechos para transmitir el compromiso.

PUEDES VER: Alineaciones de Alianza Lima vs Inter Miami con bajas confirmadas para la Noche Blanquiazul 2026

lr.pe

¿Dónde ver Alianza Lima contra Inter Miami desde el extranjero?

Los hinchas fuera del Perú podrán ver el cruce entre Alianza Lima e Inter Miami a través de la aplicación OneFootball, la cual ofrecerá el amistoso al público en general por un precio de 4,99 euros en la modalidad PPV (pago por visión) según detalla en su página web (aunque otras fuentes señalan que el precio es de 3,99 dólares).

Para los interesados en seguir la gira del equipo rosado por Sudamérica, OneFootball también ofrecerá la compra en paquete de los tres cotejos (ante Alianza, Atlético Nacional de Colombia y Barcelona SC de Ecuador) por un pago conjunto de 9,99 euros. Para acceder al servicio no es necesario contar con suscripción al mismo y se podrá escoger entre audio en inglés o español.

¿A qué hora juega Alianza Lima contra Inter Miami?

En Perú, el amistoso entre blanquiazules y rosados empezará a las 5.00 p. m. Para otros países, revisa la siguiente guía de horarios.

  • México: 4.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 5.00 p. m.
  • Estados Unidos: 2.00 p. m. (PST), 5.00 p. m. (ET)
  • Bolivia, Venezuela: 6.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 7.00 p. m.
  • España: 11.00 p. m.
