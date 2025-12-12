La Noche Blanquiazul 2026 promete ser toda una fiesta para el hincha de Alianza Lima. El próximo sábado 24 de enero, el equipo íntimo recibirá en el Estadio Nacional al Inter Miami de Lionel Messi. El astro argentino estará en suelo peruano para disfrutar de la presentación del nuevo plantel aliancista y jugar por una vez en el coloso José Díaz. Este hecho, que promete marcar historia en el fútbol peruano, podrá verse por la señal de Latina.

Tal como lo lees. El último jueves 11 de diciembre, Latina realizó su preventa para el próximo año y confirmó, a partir de un video promocional, que transmitirán el Alianza Lima vs Inter Miami de la Noche Blanquiazul 2026.

Latina transmitirá el Alianza Lima vs Inter Miami de la Noche Blanquiazul 2026

El anunció dejó sorprendido a la hinchada blanquiazul, quienes se encontraban expectantes por conocer el canal que pasará la Noche Blanquiazul 2026. Sin embargo, la espera terminó después de que Latina lo comunicara por todo lo alto como uno de sus eventos más importantes del próximo año.

Recordemos que, aparte de Lionel Messi, las 'Garzas' también cuentan con Rodrigo De Paul y Luis Suárez como otras de sus principales estrellas.

¿Cuándo y dónde se jugará la Noche Blanquiazul 2026?

La Noche Blanquiazul 2026 ha sido programada para realizarse el sábado 24 de enero en el Estadio Nacional de Lima. De acuerdo con la información compartida por el periodista Eduardo Combe de L1 MAX, Alianza Lima coordinó que el encuentro se juegue en el coloso de José Díaz debido a la capacidad del recinto y al mayor ingreso económico que generaría la venta de entradas.

"Si Alianza hubiera querido cambiarlo a Matute, iba a tener que hacer un trámite nuevo y ahí Alianza iba a tener que cambiar la fecha. Pero un tema de permisos, de aforo y demás, Alianza Lima vs Inter de Miami el 24 de enero en el Estadio Nacional", informó Combe.