Jean Deza jugaría en Sport Boys, pero su contrato incluirá condiciones con penalidades: "Alcanzaría embargos económicos"

Dados los antecedentes del futbolista, el conjunto chalaco le planteará cláusulas muy estrictas a fin de concretar su fichaje para la presente temporada de la Liga 1.

El último club de Jean Deza fue el Santos FC de Nasca. Foto: composición de LR/Sport Huancayo
El último club de Jean Deza fue el Santos FC de Nasca. Foto: composición de LR/Sport Huancayo

Jean Deza está muy cerca de convertirse en nuevo jugador de Sport Boys. En las últimas horas, el 'Ratón' y el club chalaco habrían llegado a un acuerdo para concretar el fichaje y solo restaría la firma del contrato. Acerca de este punto, trascendió que la institución porteña le estaría imponiendo cláusulas muy estrictas al futbolista para preservar su bienestar institucional.

"Es un contrato muy cargado de condiciones a favor del Boys por si el jugador comete una indisciplina. Deza no va a poner ninguna excusa ni condicionamiento. Las condiciones incluso alcanzarían penalidades y embargos económicos", informó el periodista Gustavo Peralta en el programa 'Hablemos de Max'.

Jean Deza próximo a ser nuevo fichaje de Sport Boys

El comunicador agregó que el exjugador Juan Carlos Cabanillas, quien actualmente se desempeña como embajador institucional y deportivo del conjunto rosado, se comprometió a acompañar personalmente al delantero, quien se acostumbró a las polémicas en años recientes con sus exequipos.

"Jean Deza va a jugar en Sport Boys. Hoy (jueves) hubo reunión con el administrador Martín Noriega y el 'Pato' Cabanillas quien ha hecho un 'pacto de sangre' con él. Lo ha mirado a los ojos y le dijo: 'Hijo, aprovecha la última oportunidad de tu carrera, yo voy a estar a tu lado'", sostuvo el periodista.

En sus redes sociales, el propio Deza adelantó su próximo fichaje por la Misilera al compartir una historia dedicada a su madre ya fallecida. "Un día me dijiste que los sueños se cumplen y ahora nos veremos más seguido. Te amo, mamá", se lee en el mensaje. De acuerdo con Peralta, el exseleccionado peruano le había prometido a su progenitora jugar algún día en el Sport Boys.

Historia de Jean Deza en redes sociales. Foto: Instagram

Historia de Jean Deza en redes sociales. Foto: Instagram

Sport Boys también ficharía a Miguel Trauco y Carlos Zambrano

Otros dos refuerzos que incorporaría el cuadro rosado antes del cierre del libro de pases (15 de marzo) serían el lateral Miguel Trauco y el defensa Carlos Zambrano. Ambos están sin equipo tras su salida de Alianza Lima a raíz de la denuncia por abuso que una joven argentina interpuso en su contra y su contratación estaría sujeta a ciertas cláusulas similares a las que se le impondrá a Deza.

Miguel Trauco y Carlos Zambrano ficharían por Sport Boys, pero deberán aceptar cláusulas que protejan al club

Miguel Trauco y Carlos Zambrano ficharían por Sport Boys, pero deberán aceptar cláusulas que protejan al club

Sekou Gassama se perdería un nuevo partido de Universitario: no jugaría ante Los Chankas por una contractura

Sekou Gassama se perdería un nuevo partido de Universitario: no jugaría ante Los Chankas por una contractura

Christian Cueva ya conoce la fecha para su regreso a Matute: Liga 1 confirmó programación de Alianza Lima vs Juan Pablo II

Christian Cueva ya conoce la fecha para su regreso a Matute: Liga 1 confirmó programación de Alianza Lima vs Juan Pablo II

