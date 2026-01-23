HOYSuscripcion LR Focus

Temblor magnitud 4,0 remeció Atico, en Arequipa
Temblor magnitud 4,0 remeció Atico, en Arequipa     
Sigue EN VIVO 'Sin guion' con Rosa María Palacios
Sigue EN VIVO 'Sin guion' con Rosa María Palacios     
José Jerí protegido por Keiko Fujimori y persecuciones políticas | Sin Guion con Rosa María Palacios

Deportes

Noche Blanquiazul 2026: últimas noticias del amistoso Alianza Lima - Inter Miami con Lionel Messi

La Noche Blanquiazul, que se realizará el 24 de enero, ha sufrido algunos cambios en su programación, ya que se acordó adelantar el horario. A esto se suma la rebaja de precios en las entradas para ver el partido.

Últimas noticias sobre la Noche Blanquiazul 2026. Foto: composición LR/Instagram

09:28
Noche Blanquiazul sufre reprogramación

Se estableció que el nuevo horarios para la Noche Blanquiazul 2026 será a las 5.00 p.m., esto según anunció la empresa Sound Music Entertainment.

Mientras los problemas en la interna de Alianza Lima se resuelven, la empresa organizadora Sound Music Entertainment anunció la reprogramación de la Noche Blanquiazul 2026. El evento deportivo empezará varias horas antes de lo acordado, debido a medidas de seguridad, según el comunicado de la empresa que señala lo siguiente: "Este ajuste de hora responde única y exclusivamente al objetivo de garantizar una experiencia segura, ordenada y de primer nivel para todos los asistentes".

Noche Blanquiazul 2026 últimas noticias

09:34
23/1/2026

Empresa que traerá a Inter Miami de Lionel Messi anuncia megadescuento a días de partido con Alianza Lima

Sound Music Entertainment vía redes sociales anunció que las entradas para este evento se tendrá un descuento del 40%. 

09:28
23/1/2026

Noche Blanquiazul sufre reprogramación

Se estableció que el nuevo horarios para la Noche Blanquiazul 2026 será a las 5.00 p.m., esto según anunció la empresa Sound Music Entertainment.

A esto se le sumará que Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco no estarán presentes en dicho evento, debido a que están bajo investigación por el presunto delito de abuso sexual contra una joven argentina, cuando se encontraban en el torneo de verano Serie Río de la Plata, organizado en Uruguay.

PUEDES VER: Franco Navarro confirmó que Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco ingresaron mujeres a la concentración de Alianza Lima: “Esa es la indisciplina”

lr.pe

El nuevo horario de la Noche Blanquiazul

La productora fijó que el horario para el partido entre Alianza Lima e Inter Miami será a las 5.00 p.m. Como se recuerda, la Noche Blanquiazul estaba pactada para las 8:00 p.m., pero debido al estudio realizado por la empresa organizadora se acordó hacerlo más temprano.

¿Cuándo será la Noche Blanquiazul 2026 de Alianza Lima?

La edición 2026 de la tradicional Noche Blanquiazul aliancista se llevará a cabo este sábado 24 de enero, en el estadio Alejandro Villanueva (Matute). Las entradas están a la venta en la página web Joinnus y la transmisión por TV irá vía Latina (canal 2) y L1 Max.

PUEDES VER: Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco son denunciados por presunto abuso sexual a joven argentina

lr.pe

Precios de las entradas para el Alianza Lima vs Inter Miami

Cabe señalar que la productora también anunció que los boletos para ver este partido tendrán un descuento del 40%, y se pueden adquirir a través de la página web de Joinnus; este beneficio se aplica desde el lunes 19 hasta el jueves 22 de enero.

  • Popular norte: 282 soles
  • Popular sur: 282 soles
  • Oriente: 900 soles
  • Occidente lateral: 1.200 soles
  • Occidente central: 1425 soles.
