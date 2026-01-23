Noche Blanquiazul 2026: últimas noticias del amistoso Alianza Lima - Inter Miami con Lionel Messi

Se estableció que el nuevo horarios para la Noche Blanquiazul 2026 será a las 5.00 p.m., esto según anunció la empresa Sound Music Entertainment.

Mientras los problemas en la interna de Alianza Lima se resuelven, la empresa organizadora Sound Music Entertainment anunció la reprogramación de la Noche Blanquiazul 2026. El evento deportivo empezará varias horas antes de lo acordado, debido a medidas de seguridad, según el comunicado de la empresa que señala lo siguiente: "Este ajuste de hora responde única y exclusivamente al objetivo de garantizar una experiencia segura, ordenada y de primer nivel para todos los asistentes".

A esto se le sumará que Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco no estarán presentes en dicho evento, debido a que están bajo investigación por el presunto delito de abuso sexual contra una joven argentina, cuando se encontraban en el torneo de verano Serie Río de la Plata, organizado en Uruguay.

El nuevo horario de la Noche Blanquiazul

La productora fijó que el horario para el partido entre Alianza Lima e Inter Miami será a las 5.00 p.m. Como se recuerda, la Noche Blanquiazul estaba pactada para las 8:00 p.m., pero debido al estudio realizado por la empresa organizadora se acordó hacerlo más temprano.

¿Cuándo será la Noche Blanquiazul 2026 de Alianza Lima?

La edición 2026 de la tradicional Noche Blanquiazul aliancista se llevará a cabo este sábado 24 de enero, en el estadio Alejandro Villanueva (Matute). Las entradas están a la venta en la página web Joinnus y la transmisión por TV irá vía Latina (canal 2) y L1 Max.

Precios de las entradas para el Alianza Lima vs Inter Miami

Cabe señalar que la productora también anunció que los boletos para ver este partido tendrán un descuento del 40%, y se pueden adquirir a través de la página web de Joinnus; este beneficio se aplica desde el lunes 19 hasta el jueves 22 de enero.