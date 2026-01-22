HOYSuscripcion LR Focus

Alianza Lima separó a Zambrano, Peña y Trauco tras denuncia     Alianza Lima separó a Zambrano, Peña y Trauco tras denuncia     Alianza Lima separó a Zambrano, Peña y Trauco tras denuncia     
Noche Blanquiazul de Alianza Lima ante Inter Miami cambia de horario: "Por criterios de seguridad y logística"

El popular club de La Victoria sorprendió a los hinchas al anunciar cambio de horario del esperado partido entre Alianza Lima contra el campeón de la MLS liderado por Lionel Messi.

La presentación de Alianza Lima iniciará más temprano de lo planificado inicialmente. Foto: composición de LR/Inter Miami/Serie Río de La Plata
Alianza Lima, en plena tormenta por polémicas de abuso sexual, confirma reprogramación en el horario de la Noche Blanquiazul 2026. El esperado partido del popular club de La Victoria ante Inter Miami será a las 5:00 p. m. El cuadro íntimo anunció el cambio de horario mediante un extenso comunicado de prensa. "La decisión fue tomada estrictamente por protocolos de seguridad enfocados en proteger el bienestar del público", anunciaron.

Noticia en desarrollo...

larepublica.pe
