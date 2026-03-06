HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Alianza Lima - Melgar: día, hora y canal de TV para ver el partido del Torneo Apertura de la Liga 1

El equipo de Juan Reynoso, que viene de ser eliminado de la Copa Sudamericana, buscará recuperarse en Matute ante el puntero de la Liga 1.

Alianza Lima buscará un triunfo para seguir como único líder del Torneo Apertura de la Liga 1. Foto: composición LR/Alianza Lima/Melgar
Alianza Lima buscará un triunfo para seguir como único líder del Torneo Apertura de la Liga 1. Foto: composición LR/Alianza Lima/Melgar

Alianza Lima y Melgar de Arequipa prometen regalarnos un partizo que será clave para su futuro en la tabla de posiciones de la Liga 1. Los rojinegros llegan a este cotejo tras ser eliminados de la Copa Sudamericana a manos de Cienciano, mienras que los dirigidos por Pablo Guede tiene la intensión de mantener su invicto y seguir en lo más alto de la competición.

El equipo comandado por Juan Reynoso necesita un triunfo con urgencia en Matute para evitar que su rival de turno amplie su ventaja en el primer lugar. Por su parte, los íntimos esperan mejor el nivel que vienen mostrando en la campaña.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs Melgar por la Liga 1?

La partido entre Alianza Lima y Melgar, que le pondrá fin a la fecha 6 del campeonato, se jugará este lunes 9 de marzo en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Melgar?

En territorio peruano, el decisivo cotejo que reunirá a blanquiazules y rojinegros se podrá seguir a partir de las 8.30 p. m.

¿Dónde ver Alianza Lima vs Melgar?

La transmisión del Alianza Lima vs Melgar por el Torneo Apertura 2026 estará a cargo de L1 Max para todo el Perú. El espacio está disponible en diversas cableoperadoras, como DirecTV, Claro TV, Movistar TV y Best Cable, además de servicios de internet como WIN, MiFibra, Wow, entre otros.

¿Dónde ver Alianza Lima - Melgar online?

Vía streaming podrás seguir este partidazo por L1 Máx Móvil o L1 Max Plan Full. Asimismo, La República Deportes te llevará toda la información con el minuto a minuto y videos de los goles.

Alianza Lima - Melgar: últimos partidos

Así terminaron los cinco últimos cruces entre Alianza Lima y Melgar por el fútbol peruano. Los íntimos solo registran una victoria frente a uno de los rivales que más los complica.

  • Alianza Lima 2-2 Melgar | 31.10.25
  • Melgar 0-1 Alianza Lima | 28.06.25
  • Alianza Lima 1-1 Melgar | 28.09.24
  • Melgar 1-0 Alianza Lima | 28.04.24
  • Alianza Lima 0-0 Melgar | 28.09.23..
