Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco son denunciados por presunto abuso sexual a joven argentina

En las últimas horas, la prensa argentina reveló una denuncia en contra de 3 futbolistas de Alianza Lima por el presunto delito de abuso sexual. Según detalló el canal A24, el hecho habría tenido lugar en Montevideo (Uruguay), lugar donde los blanquiazules realizaron su pretemporada y jugaron una serie de amistosos.

"La información fue revelada en el noticiero Otra Mañana, que conduce Antonio Laje por A24, y da cuenta de una causa que ya está en manos de la Justicia argentina. Además de Zambrano, los otros dos jugadores denunciados son Miguel Trauco y Sergio Peña Flores, ambos integrantes habituales de la selección de Perú y actuales futbolistas de Alianza Lima", mencionaron.

Jugadores de Alianza Lima son denunciados por presunto abuso sexual

El citado medio indica que la joven argentina habría acudido al hotel de concentración de Alianza Lima acompañada de una amiga, después de aceptar una invitación. Asimismo, remarcaron que la denunciante realizó la denuncia ante las autoridades de Buenos Aires debido al temor de "encontrarse en otro país".

"De acuerdo con el relato presentado en la causa, el episodio denunciado habría tenido lugar en un hotel de Montevideo, más precisamente en el Hyatt Centric. La joven argentina habría conocido previamente a Carlos Zambrano y, tras una cena, fue invitada al lugar donde se alojaba el plantel de Alianza Lima, acompañada por una amiga", sostuvieron.

Justicia de Argentina investigará denuncia a jugadores de Alianza Lima

Los comunicadores remarcaron que la investigación está en etapa preliminar. En ese sentido, el juez encargado tendría que "comunicar formalmente la imputación a la Justicia uruguaya".

Hasta el momento, la institución victoriana no se pronuncia sobre los reportes de la prensa argentina. Se espera que en las próximas horas emitan un comunicado al respecto.