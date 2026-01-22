HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Zambrano, Peña y Trauco son denunciados por presunto abuso sexual
Zambrano, Peña y Trauco son denunciados por presunto abuso sexual     Zambrano, Peña y Trauco son denunciados por presunto abuso sexual     Zambrano, Peña y Trauco son denunciados por presunto abuso sexual     
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

José Jerí y su complot caviar | Arde Troya con Juliana Oxenford

Deportes

Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco son denunciados por presunto abuso sexual a joven argentina

De acuerdo con reporte del medio A24, los jugadores de Alianza Lima están involucrados en la denuncia que se presentó ante las autoridades en Argentina. El hecho ocurrió en Montevideo.

Alianza Lima jugó una serie de amistosos en Uruguay. Foto: A24
Alianza Lima jugó una serie de amistosos en Uruguay. Foto: A24

En las últimas horas, la prensa argentina reveló una denuncia en contra de 3 futbolistas de Alianza Lima por el presunto delito de abuso sexual. Según detalló el canal A24, el hecho habría tenido lugar en Montevideo (Uruguay), lugar donde los blanquiazules realizaron su pretemporada y jugaron una serie de amistosos.

"La información fue revelada en el noticiero Otra Mañana, que conduce Antonio Laje por A24, y da cuenta de una causa que ya está en manos de la Justicia argentina. Además de Zambrano, los otros dos jugadores denunciados son Miguel Trauco Sergio Peña Flores, ambos integrantes habituales de la selección de Perú y actuales futbolistas de Alianza Lima", mencionaron.

PUEDES VER: Noche Blanquiazul 2026: fecha, hora y canal del próximo partido de Alianza Lima ante Inter Miami con Lionel Messi

lr.pe

Jugadores de Alianza Lima son denunciados por presunto abuso sexual

El citado medio indica que la joven argentina habría acudido al hotel de concentración de Alianza Lima acompañada de una amiga, después de aceptar una invitación. Asimismo, remarcaron que la denunciante realizó la denuncia ante las autoridades de Buenos Aires debido al temor de "encontrarse en otro país".

"De acuerdo con el relato presentado en la causa, el episodio denunciado habría tenido lugar en un hotel de Montevideo, más precisamente en el Hyatt Centric. La joven argentina habría conocido previamente a Carlos Zambrano y, tras una cena, fue invitada al lugar donde se alojaba el plantel de Alianza Lima, acompañada por una amiga", sostuvieron.

PUEDES VER: Agustín Graneros en desacuerdo con aumento del cupo de extranjeros en la Liga 1: 'Perjudica al jugador peruano'

lr.pe

Justicia de Argentina investigará denuncia a jugadores de Alianza Lima

Los comunicadores remarcaron que la investigación está en etapa preliminar. En ese sentido, el juez encargado tendría que "comunicar formalmente la imputación a la Justicia uruguaya".

Hasta el momento, la institución victoriana no se pronuncia sobre los reportes de la prensa argentina. Se espera que en las próximas horas emitan un comunicado al respecto.

Notas relacionadas
Agustín Álvarez Wallace confirmó que su representante conversó con Alianza Lima para fichar e irse de su club: "Estoy buscando una salida"

Agustín Álvarez Wallace confirmó que su representante conversó con Alianza Lima para fichar e irse de su club: "Estoy buscando una salida"

LEER MÁS
Noche Blanquiazul 2026 tiene su primera baja sensible: Inter Miami no contará con delantero argentino para enfrentar a Alianza Lima

Noche Blanquiazul 2026 tiene su primera baja sensible: Inter Miami no contará con delantero argentino para enfrentar a Alianza Lima

LEER MÁS
Noche Blanquiazul 2026: fecha, hora y canal del próximo partido de Alianza Lima ante Inter Miami con Lionel Messi

Noche Blanquiazul 2026: fecha, hora y canal del próximo partido de Alianza Lima ante Inter Miami con Lionel Messi

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Noche Blanquiazul 2026 tiene su primera baja sensible: Inter Miami no contará con delantero argentino para enfrentar a Alianza Lima

Noche Blanquiazul 2026 tiene su primera baja sensible: Inter Miami no contará con delantero argentino para enfrentar a Alianza Lima

LEER MÁS
Agustín Álvarez Wallace confirmó que su representante conversó con Alianza Lima para fichar e irse de su club: "Estoy buscando una salida"

Agustín Álvarez Wallace confirmó que su representante conversó con Alianza Lima para fichar e irse de su club: "Estoy buscando una salida"

LEER MÁS
Presidente de la Federación Peruana de Vóley evalúa cambios en el próximo campeonato: "Hemos planteado que pueda jugar la selección sub 19"

Presidente de la Federación Peruana de Vóley evalúa cambios en el próximo campeonato: "Hemos planteado que pueda jugar la selección sub 19"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Todos los nominados a los Oscar 2026: lista completa y final actualizada en vivo

Hallan sin vida a recluso internado por robo agravado en penal de Trujillo: INPE activó protocolos

Nuevas becas para maestrías en España: cómo acceder y quiénes pueden postular

Deportes

Agustín Álvarez Wallace confirmó que su representante conversó con Alianza Lima para fichar e irse de su club: "Estoy buscando una salida"

Jorge Luna llega a la Liga 1 2026 como auspiciador oficial de Cusco FC y FC Cajamarca: "Nos vamos a divertir"

Noche Blanquiazul 2026 tiene su primera baja sensible: Inter Miami no contará con delantero argentino para enfrentar a Alianza Lima

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Mario Vizcarra: JNE establece que sentenciados rehabilitados podrán postular luego de 10 años de cumplida su condena

Citas de Jerí con Yang son ilegales porque empresario chino es contratista del Estado

Jerí asegura que empresario chino no pidió favores “porque no habla mucho español”, pero es traductor en Cancillería

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025