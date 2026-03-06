HOYSuscripcion LR Focus

Lima sin GNV: anuncian clases virtuales y teletrabajo
Deportes

Gastón Bolaños vs Jeong Yeong Lee EN VIVO por la UFC 326: hora y canal para ver al peleador peruano

La cartelera incluye la estelar de Max Holloway contra Charles Oliveira. La pelea de Bolaños en peso pluma promete ser emocionante con su letal MuayThai y las obligación de remontar en UFC.

Gastón Bolaños será parte de la cartelera de Max Holloway vs Oliveira 2. Foto: Lr/ESPN
Gastón Bolaños será parte de la cartelera de Max Holloway vs Oliveira 2. Foto: Lr/ESPN

Llegó la hora de la verdad. El peruano Gastón Bolaños vuelve al octágono para enfrentarse al asiático Jeong Yeong Lee por la UFC 326. Los fanáticos de las MMA que no puedan asistir al T-Mobile Arena en Paradise, Nevada, deberán sintonizar Paramount+. Los combates preliminares arrancan a las 5.00 p. m., aunque la pelea estelar entre Max Holloway y Charles Oliveira inicia a las 10.00 p. m.

Sin duda, una espectacular cartelera con presencia peruana por la división peso pluma y el título BMF en juego. El coreano parte como favorito con 4 triunfos por nocaut y 3 por sumisión. Por otro lado, Gastón registra dos victorias y dos derrotas e incluso es considerado uno de los más irregulares. Sin embargo, su experiencia y el Muay Thai lo vuelven peligroso.

PUEDES VER: Juan Reynoso hace mea culpa tras eliminación de Melgar en Copa Sudamericana, pero aclara: "Más eran los gritos de la gente que el peligro"

lr.pe

¿A qué hora pelea Gastón Bolaños vs Jeong Yeong Lee por UFC 36?

Nadie quiere perderse el esperado evento de la UFC, ya que Charles Oliveira va por su revancha ante ‘Holly’ y Gastón Bolaños abre la histórica cartelera. Por este motivo, La República Deportes te juega los horarios oficiales desde diferentes lugares.

  • Perú: 5.00 p. m.
  • Colombia: 5.00 p. m.
  • Ecuador: 5.00 p. m.
  • Brasil: 7.00 p. m.
  • Argentina: 7.00 p. m.
  • Chile: 7.00 p. m.

PUEDES VER: Alianza Lima - Melgar: día, hora y canal de TV para ver el partido del Torneo Apertura de la Liga 1

lr.pe

¿Dónde ver la pelea de Gastón Bolaños vs Jeong Yeong Lee por UFC 36?

La transmisión del importante evento de las MMA estará disponible a través de la plataforma de streaming Paramount+, que cuenta con los derechos para difundir las peleas en territorio peruano.

PUEDES VER: Partidos de la Copa Sudamericana 2026: resultados de la fase preliminar y clasificados a grupos

lr.pe

Cartelera completa de la UFC 326

  • Max Holloway vs. Charles Oliveira: Peso ligero
  • Caio Borralho vs. Reinier de Ridder: Peso mediano.
  • Rob Font vs. Raul Rosas Jr.: Peso gallo.
  • Drew Dober vs. Michael Johnson: Peso ligero.
  • Gregory Rodrigues vs. Brunno Ferreira: Peso mediano
  • Cody Garbrandt vs. Xiao Long: Peso gallo.
  • Donte Johnson vs. Cody Brundage: Peso mediano.
  • Ricky Turcios vs. Alberto Montes: Peso pluma.
  • Cody Durden vs. Nyamjargal Tumendemberel: Peso mosca.

  • Sumudaerji vs. Jesus Aguilar: Peso mosca.
  • Rafael Tobias vs. Diyar Nurgozhay: Peso semipesado.
  • Jeong Yeong Lee vs. Gaston Bolaños: Peso pluma
  • Luke Fernandez vs. Rodolfo Bellato: Peso semipesado.
