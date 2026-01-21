Todo va quedando listo para el estreno de Alianza Lima en la Noche Blanquiazul 2026, aunque una baja sensible preocupa en la interna del Inter Miami. El excampeón de la Liga 1 se medirá ante el campeón de la MLS, este sábado 24 de enero desde las 8:00 pm, en el Estadio Alejandro Villanueva. El equipo dirigido por Javier Mascherano no contará con el delantero argentino Tadeo Allende, pero igual que parte como favorito.

El popular club de La Victoria realizó una irregular pretemporada en Serie Río de la Plata, aunque los errores sirvieron para afinar detalles en el once titular y definir el sistema táctico e incluso el estilo de juego. Pablo Guedes tendría en mente el 1-3-5-2 con Paolo Guerrero, Luis Advíncula.

¿Quién es la baja sensible del Inter Miami para la Noche Blanquiazul 2026?

Inter Miami no contará con el delantero argentino Tadeo Allende. El socio de Messi fue pieza clave en ataque y estuvo a préstamo durante la temporada pasada, pero recientemente firmó un contrato permanente con el club tras llegar a un acuerdo con el Celta de Vigo. Sin embargo, el jugador de 22 años no se ha presentado a los entrenamientos dirigidos por Javier Mascherano para enfrentar a Alianza Lima.

El atacante se encuentra fuera de los Estados Unidos. La razón de su ausencia se debe a que está gestionando un asunto relacionado con su visa, un trámite que debe resolver antes de unirse al club campeón de la MLS. Allende solía acompañar a Messi como un segundo punta.

¿A qué hora juega Alianza Lima contra Inter Miami por la Noche Blanquiazul 2026?

Alianza Lima presentará a su plantilla oficial en la Noche Blanquiazul frente al poderoso Inter Miami de Lionel Messi en Matute. Por este motivo, La República te juega los horarios confirmados para ver el partido desde cualquier lugar.

Perú: 8:00 pm

Colombia: 8:00 pm

Ecuador: 8:00 pm

Argentina: 10:00 pm

Brasil: 10:00 pm

Chile: 7:00 pm

Precios de las entradas para el Alianza Lima vs Inter Miami

De acuerdo al comunicado de la empresa, las entradas para la Noche Blanquiazul 2026, que tienen un descuento del 40%, se pueden adquirir a través de la página web de Joinnus; este beneficio se aplica desde el lunes 19 hasta el jueves 22 de enero.