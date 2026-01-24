HOYSuscripcion LR Focus

Lionel Messi firmó la camiseta a Pol Deportes: joven narrador rompió en llanto al conocer al argentino previo al Alianza Lima vs Inter Miami

¡No contuvo las lágrimas! Pol Deportes no podía creer que Lionel Messi se detuvo unos segundos a su lado para firmarle la camiseta del Inter Miami a horas del partido contra Alianza Lima.

Lionel Messi atendió a Pol Deportes ni bien bajó del bus de Inter Miami. Foto: composición de LR/captura de Latina
Pol Deportes cumplió su sueño. En la previa del Alianza Lima vs Inter Miami por la Tarde Blanquiazul 2026, el joven narrador vivió un momento único después de que Lionel Messi le firmó su camiseta. La delegación del conjunto estadounidense llegó a Matute y bajó uno por uno para dirigirse a los camerinos. Cuando apareció el astro argentino, Cliver Huamán le alcanzó su camiseta y él no dudo en autografiarla.

Es válido indicar que Pol Deportes venía realizado una cobertura completa del partido de presentación de los blanquiazules y su objetivo siempre fue compartir unos segundos con Lionel Messi. Su gran anhelo se hizo realidad.

Lionel Messi firmó camiseta de Pol Deportes

Cliver Huamán no podía más de la felicidad y quedó perplejo al ver que el campeón del mundo le firmó su camiseta del Inter Miami. Posteriormente, dedicó unas palabras de agradecimiento.

"Gracias, Leo, por este momento muy especial para mí. Gracias, Inter Miami, por este sueño que me están dando. Gracias, amigos de Latina Deportes", dijo Pol Deportes, quien no contuvo las lágrimas por el momento que vivió.

Noticia en desarrollo...

