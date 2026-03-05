HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho
Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     
EN VIVO

Adrián Villar a prisión preventiva por 9 meses por la muerte de Lizeth Marzano | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Deportes

Real Madrid vs Celta de Vigo EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 27 de LaLiga de España

El partido por la jornada 27 de LaLiga española entre Real Madrid y Celta de Vigo se disputará en el Estadio de Abanca Balaídos de Vigo.

Real Madrid y Celta de Vigo se enfrentan este viernes 6 de marzo por LaLiga de España. Foto: composición de Betsabeth De Los Santos/GLR
Real Madrid y Celta de Vigo se enfrentan este viernes 6 de marzo por LaLiga de España. Foto: composición de Betsabeth De Los Santos/GLR

Real Madrid vs Celta de Vigo EN VIVO juegan este 6 de marzo, desde las 3.00 p. m. (hora peruana), por LaLiga de España. El partido se llevará a cabo en el Estadio de Abanca Balaídos, con transmisión por TV a cargo del canal ESPN. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

El equipo comandado por el estratega Álvaro Arbeloa llega a este duelo tras caer como local 1-0 ante Getafe en la jornada, dejando pasar una gran oportunidad para acercarse a Barcelona, quien es el actual líder del campeonato. Por el lado de Celta de Vigo, logró un gran triunfo en su visita a Girona y ahora buscará sumar una nueva victoria, que lo acerque a puestos de clasificación a torneo internacional.

PUEDES VER: Christian Cueva ya conoce la fecha para su regreso a Matute: Liga 1 confirmó programación de Alianza Lima vs Juan Pablo II

lr.pe

¿A qué hora juega Real Madrid vs Celta de Vigo?

Los equipos de Real Madrid y Celta de Vigo se verán las caras por la fecha 27 de LaLiga de España. El duelo se disputará este viernes 6 de marzo en Vigo, desde las 3.00 p. m. (hora peruana).

  • Costa Rica, México: 2.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 3.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 4:00 p.m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 5.00 p. m.
  • España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Real Madrid vs Celta de Vigo?

El partido Real Madrid vs Celta de Vigo, por la fecha 27 de LaLiga española, será transmitido por la señal de ESPN para territorio sudamericano. De igual forma, podrá visualizarse vía streaming mediante la plataforma de Disney Plus Premium.

Alineaciones probables de Real Madrid vs Celta de Vigo

  • Real Madrid: Thibaut Courtois; Alexander Trent-Arnold, Antonio Rüdiger, Aurélien Tchouaméni, Ferland Mendy; Federico Valverde, Thiago Pitarch, Eduardo Camavinga; Arda Güler, Vinicius Jr y Gonzalo García.
  • Celta de Vigo: Ionut Radu; Javier Rodríguez, Joseph Aidoo, Marcos Alonso; Javier Rueda, Miguel Roman, Ilaix Moriba, Sergio Carreira; Fernando López, Williot Swedberg y Ferran Jutglá.

PUEDES VER: Miguel Trauco y Carlos Zambrano ficharían por Sport Boys, pero deberán aceptar cláusulas que protejan al club

lr.pe

Pronóstico de Real Madrid vs Celta de Vigo

Las principales casas de apuestas dan como favorito a Real Madrid sobre Celta de Vigo.

  • Betsson: gana Real Madrid (2,12), empate (3,55), gana Celta de Vigo (3,35)
  • Betano: gana Real Madrid (2,15), empate (3,50), gana Celta de Vigo (3,35)
  • Bet365: gana Real Madrid (2,15), empate (3,60), gana Celta de Vigo (3,25)
  • 1XBet: gana Real Madrid (2,26), empate (3,53), gana Celta de Vigo (3,47)
  • Coolbet: gana Real Madrid (2,18), empate (3,60), gana Celta de Vigo (3,40)
  • Doradobet: gana Real Madrid (2,22), empate (3,40), gana Celta de Vigo (3,50).

¿En qué estadio juegan Real Madrid vs Celta de Vigo?

Real Madrid y Celta de Vigo disputarán este encuentro por la fecha 27 de LaLiga en el Estadio de Abanca Balaídos. Este recinto tiene capacidad para 24.870 espectadores.

Historial reciente de Real Madrid vs Celta de Vigo

  • Real Madrid 0-2 Celta de Vigo | 07.12.25
  • Real Madrid 3-2 Celta de Vigo | 04.05.25
  • Real Madrid 5-2 Celta de Vigo | 16.01.25
  • Celta de Vigo 1-2 Real Madrid | 19.02.24
  • Real Madrid 4-0 Celta de Vigo | 10.03.24
Notas relacionadas
Kylian Mbappé 'sacrificaría' su temporada con el Real Madrid para llegar al Mundial tras sufrir grave lesión

Kylian Mbappé 'sacrificaría' su temporada con el Real Madrid para llegar al Mundial tras sufrir grave lesión

LEER MÁS
Canal confirmado del Real Madrid - Celta de Vigo por la fecha 27 de LaLiga de España

Canal confirmado del Real Madrid - Celta de Vigo por la fecha 27 de LaLiga de España

LEER MÁS
Rodrygo es la primera estrella que se pierde el Mundial 2026: Real Madrid confirma que el brasileño se rompió los ligamentos y menisco

Rodrygo es la primera estrella que se pierde el Mundial 2026: Real Madrid confirma que el brasileño se rompió los ligamentos y menisco

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
[DSports, En Vivo] ¿A qué hora juega Cienciano vs Melgar HOY por la Copa Sudamericana 2026?

[DSports, En Vivo] ¿A qué hora juega Cienciano vs Melgar HOY por la Copa Sudamericana 2026?

LEER MÁS
Christian Cueva ya conoce la fecha para su regreso a Matute: Liga 1 confirmó programación de Alianza Lima vs Juan Pablo II

Christian Cueva ya conoce la fecha para su regreso a Matute: Liga 1 confirmó programación de Alianza Lima vs Juan Pablo II

LEER MÁS
Antonio Rizola, DT de Perú, criticó el nivel de la Liga Peruana de Vóley: "Las extranjeras del equipo no mejoran el campeonato"

Antonio Rizola, DT de Perú, criticó el nivel de la Liga Peruana de Vóley: "Las extranjeras del equipo no mejoran el campeonato"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

La generación iraní que se rebela contra el régimen islámico: “Las vidas que perdemos deben valer la pena”

Contraloría interviene sedes de la Reniec ante caída del sistema y largas colas de usuarios

Lupe Zevallos: así fue la captura de la hermana del narco “Lunarejo” condenada por lavado de activos

Deportes

[DSports, En Vivo] ¿A qué hora juega Cienciano vs Melgar HOY por la Copa Sudamericana 2026?

Selección de Irak en problemas a pocos días del repechaje al Mundial 2026 por conflictos en Medio Oriente: "Nuestro DT está varado"

Miguel Trauco y Carlos Zambrano ficharían por Sport Boys, pero deberán aceptar cláusulas que protejan al club

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Lupe Zevallos: así fue la captura de la hermana del narco “Lunarejo” condenada por lavado de activos

Elecciones Perú 2026: ¿puedo votar el 12 de abril con mi DNI vencido?

Alfonso López Chau: antecedentes del JEE para resolver caso de omisión de empresas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025