Real Madrid vs Celta de Vigo EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 27 de LaLiga de España
El partido por la jornada 27 de LaLiga española entre Real Madrid y Celta de Vigo se disputará en el Estadio de Abanca Balaídos de Vigo.
Real Madrid vs Celta de Vigo EN VIVO juegan este 6 de marzo, desde las 3.00 p. m. (hora peruana), por LaLiga de España. El partido se llevará a cabo en el Estadio de Abanca Balaídos, con transmisión por TV a cargo del canal ESPN. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.
El equipo comandado por el estratega Álvaro Arbeloa llega a este duelo tras caer como local 1-0 ante Getafe en la jornada, dejando pasar una gran oportunidad para acercarse a Barcelona, quien es el actual líder del campeonato. Por el lado de Celta de Vigo, logró un gran triunfo en su visita a Girona y ahora buscará sumar una nueva victoria, que lo acerque a puestos de clasificación a torneo internacional.
¿A qué hora juega Real Madrid vs Celta de Vigo?
Los equipos de Real Madrid y Celta de Vigo se verán las caras por la fecha 27 de LaLiga de España. El duelo se disputará este viernes 6 de marzo en Vigo, desde las 3.00 p. m. (hora peruana).
- Costa Rica, México: 2.00 p. m.
- Colombia, Ecuador: 3.00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.
- Bolivia, Venezuela: 4:00 p.m.
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 5.00 p. m.
- España: 9.00 p. m.
¿Dónde ver Real Madrid vs Celta de Vigo?
El partido Real Madrid vs Celta de Vigo, por la fecha 27 de LaLiga española, será transmitido por la señal de ESPN para territorio sudamericano. De igual forma, podrá visualizarse vía streaming mediante la plataforma de Disney Plus Premium.
Alineaciones probables de Real Madrid vs Celta de Vigo
- Real Madrid: Thibaut Courtois; Alexander Trent-Arnold, Antonio Rüdiger, Aurélien Tchouaméni, Ferland Mendy; Federico Valverde, Thiago Pitarch, Eduardo Camavinga; Arda Güler, Vinicius Jr y Gonzalo García.
- Celta de Vigo: Ionut Radu; Javier Rodríguez, Joseph Aidoo, Marcos Alonso; Javier Rueda, Miguel Roman, Ilaix Moriba, Sergio Carreira; Fernando López, Williot Swedberg y Ferran Jutglá.
Pronóstico de Real Madrid vs Celta de Vigo
Las principales casas de apuestas dan como favorito a Real Madrid sobre Celta de Vigo.
- Betsson: gana Real Madrid (2,12), empate (3,55), gana Celta de Vigo (3,35)
- Betano: gana Real Madrid (2,15), empate (3,50), gana Celta de Vigo (3,35)
- Bet365: gana Real Madrid (2,15), empate (3,60), gana Celta de Vigo (3,25)
- 1XBet: gana Real Madrid (2,26), empate (3,53), gana Celta de Vigo (3,47)
- Coolbet: gana Real Madrid (2,18), empate (3,60), gana Celta de Vigo (3,40)
- Doradobet: gana Real Madrid (2,22), empate (3,40), gana Celta de Vigo (3,50).
¿En qué estadio juegan Real Madrid vs Celta de Vigo?
Real Madrid y Celta de Vigo disputarán este encuentro por la fecha 27 de LaLiga en el Estadio de Abanca Balaídos. Este recinto tiene capacidad para 24.870 espectadores.
Historial reciente de Real Madrid vs Celta de Vigo
- Real Madrid 0-2 Celta de Vigo | 07.12.25
- Real Madrid 3-2 Celta de Vigo | 04.05.25
- Real Madrid 5-2 Celta de Vigo | 16.01.25
- Celta de Vigo 1-2 Real Madrid | 19.02.24
- Real Madrid 4-0 Celta de Vigo | 10.03.24