Paolo Guerrero le gana a Lionel Messi: 'Depredador' marcó doblete para el 2-0 de Alianza Lima ante Inter Miami
El experimentado delantero anotó un doblete para poner arriba a Alianza Lima 2-0 ante Inter Miami de Lionel Messi.
Paolo Guerrero marcó el primer gol de Alianza Lima. Foto: composición LR/Latina
A los 28 minutos del primer tiempo, Paolo Guerrero aprovechó una clara oportunidad y anotó el primer gol del encuentro. Tras un rechazo del arquero rival, el 'Depredador' marcó de cabeza para poner el 1-0 parcial de Alianza Lima sobre Inter Miami. El 2-0 del encuentro llegó al minuto 33, nuevamente gracias al delantero.