Periodista argentina revela detalles de la denuncia contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña: "Zambrano la habría instado a beber"
De acuerdo a la comunicadora Mercedes Ninci, Carlos Zambrano habría costeado todos los gastos para que la joven y su amiga viajen a Montevideo, donde Alianza Lima se encontraba haciendo su pretemporada.
- Sergio Peña se pronuncia por primera vez sobre denuncia por presunto abuso sexual: "Estaré a disposición de la justicia"
- Franco Navarro confirmó que Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco ingresaron mujeres a la concentración de Alianza Lima: “Esa es la indisciplina”
Salen más detalles sobre la denuncia por abuso sexual contra Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco. En esta oportunidad, la periodista argentina Mercedes Nici contó una serie de datos sobre el presunto delito. “Todos tomaron alcohol y después se fueron al cuarto de Zambrano. Él le habría instado a beber, más de lo que correspondía. Ella dice que de golpe queda sola, pierde de vista a su amiga, y refiere que los tres jugadores la habrían sometido sexualmente con acceso carnal sin protección”, detalló en el programa 'Alguien tiene que decirlo'.
Noticia en desarrollo...