Fútbol Peruano

Periodista argentina revela detalles de la denuncia contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña: "Zambrano la habría instado a beber"

De acuerdo a la comunicadora Mercedes Ninci, Carlos Zambrano habría costeado todos los gastos para que la joven y su amiga viajen a Montevideo, donde Alianza Lima se encontraba haciendo su pretemporada.

Periodista argentina dio detalles sobre el caso que se le sigue a Zambrano, Peña y Trauco. Foto: composición LR/ Instagram
Periodista argentina dio detalles sobre el caso que se le sigue a Zambrano, Peña y Trauco. Foto: composición LR/ Instagram

Salen más detalles sobre la denuncia por abuso sexual contra Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco. En esta oportunidad, la periodista argentina Mercedes Nici contó una serie de datos sobre el presunto delito. “Todos tomaron alcohol y después se fueron al cuarto de Zambrano. Él le habría instado a beber, más de lo que correspondía. Ella dice que de golpe queda sola, pierde de vista a su amiga, y refiere que los tres jugadores la habrían sometido sexualmente con acceso carnal sin protección”, detalló en el programa 'Alguien tiene que decirlo'.

Noticia en desarrollo...

