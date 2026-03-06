Jack Durán conversó en exclusiva con La República Deportes sobre los objetivos trazados del popular club de Chongoyape en Liga 1 2026. Asimismo, destacó la amistad que tiene con Christian Cueva para sostener el ambicioso proyecto y confirmó que todo queda en la cancha. El experimentado volante de 34 años hizo divisiones menores en Alianza Lima, la rompió con Alianza Universidad y dejó huella en importantes clubes de Copa Perú.

El talentoso jugador fue pieza clave en Binacional e incluso logró el ascenso en la temporada 2017. Posteriormente, demostró su categoría con la camiseta de Alfonso Ugarte de Puno y la ‘10’ azulgrana en Huánuco. Como la conoce, en todas las superficies, también repartió harto chocolate en el Mundialito de El Porvenir.

¿Cuál es el balance de Juan Pablo II en el arranque del Torneo Apertura?

No es tan malo, ya que empatamos la primera fecha y de ahí Cienciano nos metió 6 goles, aunque en últimos partidos hemos sacado 6 puntos. Siempre he dicho que con trabajo y esfuerzo se pueden lograr muchas cosas.

¿Qué opinas del incremento de extranjeros en cancha?

No es ningún problema para mí. No cuestiono el nuevo formato, ya que para extranjeros y peruano es igual. El jugador que está juega siempre. El futbolista que se cuida y se sacrifica en los entrenamientos siempre arranca. Yo creo que no complica en nada el incremento de extranjeros en cancha.

¿Cómo es la relación con Christian Cueva luego de ese polémico partido en Trujillo?

Es un gran amigo e incluso lo conozco hace más de 20 años. Lo que pasa en la cancha queda en la cancha. Dentro de la cancha no hay amigo y fue algo picante, pero ya todo quedó ahí. Cueva es un buen compañero, es una buena persona y suma en el proyecto para sacar adelante esto. Lo que pasó en Trujillo quedó ahí.

¿Existe relación directa de los jugadores con Agustín Lozano?

No hay ninguna relación con el presidente de la FPF. De esos temas no hablo, pero entiendo que la presidente del club es su esposa. Nos comunicamos todo con su esposa y con su hijo que es el vicepresidente. No hay comunicación con Lozano y no tenemos nada que ver con el señor Agustín.

¿Qué opinas del arbitraje en Liga 1?

Errores hay para todos los equipos y no creo que sea con un club en específico. Nosotros pensamos en dedicarnos a jugar bien y lograr el título o clasificar a una copa internacional. En 2 fechas hicimos 6 puntos y vamos por más.

¿Cómo es el predio en Chogoyape?

Es un escenario A1, tiene sus campos deportivos, una villa para menores y piscina para los jugadores. Influye mucho la tranquilidad en los jugadores. Es muy bueno el recinto deportivo

¿Cómo será el duelo contra ADT?

Vamos a salir a jugar de igual a igual. Es una plaza complicada, pero somos 11 contra 11 y vamos a proponer desde el inicio.