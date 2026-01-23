HOYSuscripcion LR Focus

Revelan nuevos detalles sobre denuncia a Zambrano, Trauco y Peña
Revelan nuevos detalles sobre denuncia a Zambrano, Trauco y Peña     
Abogado de Sergio Peña reconoce que jugador estuvo en la habitación de la joven denunciante: "Estuvo en un momento donde no debió"

Juan Peña, representante del jugador, aseguró que sí estuvo con la joven denunciante en su habitación; no obstante, señaló que su patrocinado permaneció solo hasta una hora determinada, antes de que se desarrollaran los acontecimientos.

Abogado de Sergio Peña dio detalles sobre su participación de los hechos que se le acusa. Foto: composición LR/Siempre a las 8/ Instagram
Abogado de Sergio Peña dio detalles sobre su participación de los hechos que se le acusa. Foto: composición LR/Siempre a las 8/ Instagram

El abogado de Sergio Peña reconoce que su patrocinado sí estuvo en la habitación de la joven denunciante. Juan Peña, representante legal del '10' de Alianza Lima, en una reciente entrevista habló sobre la situación que está viviendo el futbolista, tras conocerse que fue denunciado, junto con Carlos Zambrano y Miguel Trauco, por una presunta agresión sexual contra una joven cuando estaban concentrados en un hotel de Montevideo, pues se disputaba el torneo de verano Serie Río de la Plata.

En conversación para el programa 'Siempre a las 8', el letrado no dudó en reconocer que sí se ingirieron bebidas alcohólicas y hubo mujeres en la habitación; sin embargo, señaló que su defendido no tuvo participación alguna en lo que se le acusa. Además, aseguró que Peña estuvo hasta un momento determinado, ya que se retiró antes de que ocurrieran dichos acontecimientos.

PUEDES VER: Franco Navarro confirmó que Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco ingresaron mujeres a la concentración de Alianza Lima: “Esa es la indisciplina”

lr.pe

Abogado de Sergio Peña da detalles sobre el caso del presunto abuso sexual

“No fue en la habitación de los jugadores donde pasaron los hechos (…) Lo que ella (la denunciante) dice es que estaba en un estado de inconsciencia, dice que habían tomado, pero no sabemos el nivel de lo que habían tomado. (Sergio) me ha dicho que ninguna de las cinco personas que estaba en la habitación estaba en estado de inconsciencia”, empezó diciendo el abogado.

"Sí (Peña reconoce que estaba en la habitación). La habitación era de las chicas, esas chicas estaban hospedadas en el hotel, ellas los invitan a entrar a la habitación. Si es que él vio que hubo un encuentro entre las personas que estaban en la habitación, él asegura que fue con su consentimiento, hasta que él (Sergio) estuvo en la habitación", complementó.

"Lamentablemente, estuvo en la habitación, y luego estar en un momento donde no debió estar. No habría agresión porque ella nunca se resistió, siempre hubo consentimiento. Peña estuvo presente en el lugar. Si es que él tiene una conducta ilícita por estar presente cuando sucedieron los hechos y cuando no, eso no lo hace responsable ni coautor de algún delito que le quieran imputar", sentenció Juan Peña.

PUEDES VER: Periodista argentina revela detalles de la denuncia contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña: "Zambrano la habría instado a beber"

lr.pe

Franco Navarro confirmó acto de indisciplina de Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco

Hay que señalar, que es información, sobre que los jugadores estuvieron con mujeres dentro de la concentración, también fue confirmado por Franco Navarro, directo deportivo del club, en una conversación con el programa 'Vamos al VAR'.

"Lo que está confirmado es que ingresaron, esa es la indisciplina. Eso es lo más importante. No vamos a entrar en detalle. Cada uno verá cómo es que resuelve este problema donde ellos mismos se han metido".

