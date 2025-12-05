'Pol Deportes' transmitió los primeros minutos del segundo tiempo entre Alianza Lima y Sporting Cristal por los playoffs de la Liga 1. Foto: captura de 'Arriba mi gente'

La historia de Cliver Huamán, conocido como 'Pol Deportes', no deja de sorprender a los hinchas del fútbol. Luego de venir desde su natal Andahuaylas para cubrir la final de la Copa Libertadores en un cerro cercano al Estadio Monumental, el joven talento pudo cumplir su sueño de narrar un partido oficial y, además, partirá hacia España para participar de la cobertura del Real Madrid vs Manchester City por la Champions League.

Hace algunos días, el relator de 15 años se presentó en el programa 'Arriba mi gente' y sorprendió al realizar el relato de un partido en quechua, idioma que o aprendió gracias a su madre.

'Pol Deportes' demuestra cómo relata un partido en quechua

Cliver Huamán, que en varios pasajes reconoció que es hincha de Los Chankas de Andahuaylas, aprovechó la oportunidad para mostrar cómo son los relatos en quechua que suele realizar en sus plataformas para cubrir los partidos.

"Wawqi panikuna, kunan Kay tardiku urastan pukllachkan Las Chankas - Universitario de Deportes nisqwan. Hurqurimuy Oshiro Takeuchi, qasqunwan sayachin Franco Torres, Kutichimuy Palomino, Franco Torres haytanqa. ¡Goooool! (Hermanos y hermanas, esta tarde están jugando Los Chankas - Universitario. Saca Oshiro Takeuchi, con su pecho la detuvo Franco Torres, la regresa Palomino. Franco Torres patea… ¡Goooool!), expresó.

¿Cómo aprendió quechua ‘Pol Deportes’?

Durante una conversación con el alcalde del distrito de Ate, Franco Vidal, Cliver Huamán reveló que aprendió el runasimi para poder comunicarse con su madre.

“Me siento muy agradecido, especialmente con mi mamita. Ella no puede expresarse tanto en castellano, pero como es mi mamá, desde pequeño me enseñó a hablar quechua para comunicarme con ella”, indicó.

‘Pol Deportes’ estará en el Real Madrid vs Manchester City por la Champions League

En la misma edición del programa 'Arriba mi gente', Santi Lesmes le comunicó a 'Pol Deportes' que podrá hacer una retransmisión del partido entre Real Madrid y Manchester City desde el Santiago Bernabéu. Asimismo, tendrá la oportunidad de acudir a un tour en las instalaciones del diario Marca.