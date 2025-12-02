Cliver Huamán es un joven de 15 años que se volvió viral en TikTok por narrar la final de la Copa Libertadores desde un cerro cercano al estadio Monumental. Con solo un celular, un trípode y su micrófono de 'Pool Deportes', comentó cada jugada del enfrentamiento entre Flamengo y Palmeiras, logrando emocionar a miles de usuarios en redes sociales.

Para cumplir su deseo de documentar el encuentro deportivo, Cliver viajó 18 horas desde su natal Andahuaylas hasta Lima. Aunque su idea inicial era grabar los minutos previos al partido, el personal de seguridad lo retiró del lugar, por lo que no tuvo otra opción que dirigirse a un cerro cercano para observar desde lo alto lo que ocurría dentro del recinto.

¿Cómo se le ocurrió la idea de ir al cerro a narrar la final de la Libertadores?

En una entrevista para el streaming ‘La Manada’, Cliver explicó que nunca había pensado narrar la final de la Libertadores desde un cerro. Su intención era enfocarse en la previa, pero, debido a las restricciones, un compañero que conoció en Lima le recomendó subir y realizar su transmisión desde arriba. Sin dudarlo, junto a su hermano y su padre, armó su trípode para comentar el encuentro deportivo.

"Yo fui al cerro decepcionado, como no me habían dejado (narrar) en la previa, ya me fui al cerro desganado, triste. Llegué casi al final del primer tiempo y armé mi trípode, con (la ayuda) de mi hermano y de mi papá. Ya había personas ahí (en el cerro) incluso decían que había policías ahí y que los estaban botando, pero a mí no me dijeron nada", señaló.

Aunque explicó sentirse decepcionado por no lograr su cometido inicial, nunca imaginó que su transmisión llegaría a los 10.000 conectados, lo que fue del agrado de muchos. Esto, lejos de ponerlo nervioso, lo incentivó a seguir adelante, ya que le había prometido a su mamá que haría las cosas bien.

"Armé mi trípode, comencé a transmitir y (a los minutos) ya tenía 500 personas en el directo. Luego empezó a subir a 1.000, 5.000 hasta cerca de los 10.000. Ya (con eso) le estaba poniendo más emoción porque estaba viendo a toda la gente que me estaba animando. Me ponían: 'Vamos Pool', Yo había venido desde Andahuaylas prometiéndole a mi mamita que iba a hacer las cosas bien", indicó.