Congreso aprueba inhabilitación contra Delia Espinoza
Paolo Guerrero sorprende emotivamente a 'Pol Deportes' y le regala su camiseta tras el Alianza Lima vs Sporting Cristal

El joven narrador, que se volvió famoso tras relatar el partido entre Flamengo y Palmeiras por la Copa Libertadores, tuvo la oportunidad de conocer a Paolo Guerrero después del partido de ida de los playoffs de la Liga 1.

Pol Deportes pudo conocer a Paolo Guerrero tras el Alianza Lima vs Sporting Cristal. Foto: composición LR/difusión
Pol Deportes pudo conocer a Paolo Guerrero tras el Alianza Lima vs Sporting Cristal. Foto: composición LR/difusión

Tras finalizar el encuentro entre Alianza Lima y Sporting Cristal, se vivió un momento emotivo en el Estadio Nacional, pues Clíver Huamán, más conocido como ‘Pol Deportes’, logró conocer a Paolo Guerrero. El delantero de 41 años se dio un momento para acercarse al joven, tomarse fotos con él y obsequiarle su camiseta.

Con este gesto, el joven narrador no pudo contener su emoción y aseguró que fue como vivir un sueño. Además, aprovechó para elogiar al máximo goleador del país. Cabe recordar que el muchacho, natural de Andahuaylas, se hizo conocido tras relatar el encuentro entre Flamengo y Palmeiras desde lo alto de un cerro, luego de viajar más de 18 horas hacia Lima. Al no poder ingresar acreditado por ser menor de edad, se vio obligado a crear un pequeño espacio de transmisión con lo que tenía disponible: un celular, un aro de luz y un trípode.

PUEDES VER: Mr. Peet confiesa que tuvo problemas con L1 Max por narración de ‘Pol Deportes’ en el Alianza Lima vs Sporting Cristal: "Hay cosas que uno desconoce”

lr.pe

¿Qué dijo 'Pol Deportes' tras conocer a Paolo Guerrero?

En sus palabras, el joven de 15 años no pudo contener la felicidad y no dudo en señalar que sueño era tener una camiseta de Paolo.

"La verdad fue un sueño tremendo, Paolo Guerrero, uno de los referentes de la selección peruana de fútbol, aún recuerdo cuando jugó el Mundial, era mi sueño tener una camiseta de él, era mi sueño también conocerlo, y ahora lo conocí en persona, la verdad que me siento muy feliz. Me felicitó y también vio mi video narrando la final de la Copa Libertadores”, señaló.

PUEDES VER: 'Pol Deportes' llegará a la Champions League: joven narrador estará en el partido entre Real Madrid vs Manchester City

lr.pe

'Pol Deportes' fue invitado estrella en la transmisión del Sporting Cristal vs Alianza Lima

Es importante destacar que, en una entrevista con L1 Max, Clíver mencionó que era su primera vez en Lima y que también era la primera vez que ingresaba a un estadio.

"Sí, es la primera vez que venía a Lima, se me cumplieron varios sueños. Es la primera vez que entro a un estadio en Lima y también es mi primera vez en el Nacional. Gracias por cumplirlo", dijo en comunicación con L1.

Además, rememoró la aventura que vivió para subir al cerro junto al Estadio Monumental y relatar la final entre Flamengo y Palmeiras. "Vine desde Andahuaylas con un objetivo con el apoyo de mi papá. No teníamos suficiente economía para poder ingresar. Cuando estuvimos afuera del Monumental, no nos dejaron hacer la previa (...) Nos dieron una mejor idea de ir al cerro y narrar", comentó.

