Selección peruana de béisbol hizo historia tras eliminar a Venezuela y clasificar a la final de los Juegos Bolivarianos
La Bicolor derrotó a la candidata para la medalla, en el 'Diamante' de Villa María del Triunfo, en un dramático extra innings. De este modo, el cuadro nacional buscará el oro ante Colombia.
La selección peruana de béisbol entró a los libros de historia, en el 'diamante' de Villa María del Triunfo, al eliminar a la favorita Venezuela y clasificar a la final de los Juegos Bolivarianos 2025. Sin duda, una gran noticia para los fanáticos de los bates. El cuadro nacional se impuso de forma agónica ante el aguerrido cuadro visitante en un dramático 'Extra innings' (1-1)
El pitcher venezolano había cometido errores previos y lanzó una mala bola al cuerpo. Justamente, el tercer outs terminó en strike para Perú y la posibilidad de pelear por el oro. La Blanquirroja explotó de felicidad y celebraron la gesta. El manager, los pitchers, catchers y el resto de la plantilla terminaron llorando de emoción. Sin duda, una de las grandes hazañas de los Juegos Bolivarianos Lima- Ayacucho 2025.
¿Cómo fue la hazaña de la selección peruana ante Venezuela en béisbol?
En el tiempo adicional, en el diamante de Villa María del Triunfo, un mal lanzamiento o saque impacta en zona baja del bateador y dieron 'out' e incluso el pitcher estaba nervioso luego de las 9 carreras del tiempo regular. La banca nacional celebró a lo grande y ahora buscarán la ansiada medalla de oro en la final de los Juegos Bolivarianos. Una larga noche con más de 3 horas de duración, pero con un final feliz.
¿Quiénes integran la histórica selección peruana de béisbol en los Juegos Bolivarianos, según el roster oficial?
Solamente hay 2 jugadores venezolanos en el equipo nacional de béisbol y 2 más pertenecer al staff o cuerpo técnico. Entre los lanzadores destacan Jonathan Farías, Andrés Hamamoto, Álex Takano; los jardineros internos son Roberto Ayarza, Diego Uezu, Susumu Yoza; los jardineros externos que más brillan son Giancarlo Kanashiro y Daniel Shimura.
¿Cuándo juega Perú la final por la medalla de oro en los Juegos Bolivarianos 2025?
La Bicolor buscará la presea dorada ante Colombia, en el Polideportivo de Villa María del Triunfo, ante la selección de Colombia. El cuadro 'colocho' llega con puntaje perfecto, ya que ganó todos sus partidos. Sin embargo, Perú se aferra a su fuerza de local y al hambre de gloria.