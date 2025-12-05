HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios
Sigue EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios     
EN VIVO

Delia Espinoza contraataca y elecciones críticas | Sin Guion con Rosa María Palacios

Deportes

Selección peruana de béisbol hizo historia tras eliminar a Venezuela y clasificar a la final de los Juegos Bolivarianos

La Bicolor derrotó a la candidata para la medalla, en el 'Diamante' de Villa María del Triunfo, en un dramático extra innings. De este modo, el cuadro nacional buscará el oro ante Colombia.

Perú superó 2-1 a Venezuela en un dramático partido por Juegos Bolivarianos. . Foto: Lr/RPP
Perú superó 2-1 a Venezuela en un dramático partido por Juegos Bolivarianos. . Foto: Lr/RPP

La selección peruana de béisbol entró a los libros de historia, en el 'diamante' de Villa María del Triunfo, al eliminar a la favorita Venezuela y clasificar a la final de los Juegos Bolivarianos 2025. Sin duda, una gran noticia para los fanáticos de los bates. El cuadro nacional se impuso de forma agónica ante el aguerrido cuadro visitante en un dramático 'Extra innings' (1-1)

El pitcher venezolano había cometido errores previos y lanzó una mala bola al cuerpo. Justamente, el tercer outs terminó en strike para Perú y la posibilidad de pelear por el oro. La Blanquirroja explotó de felicidad y celebraron la gesta. El manager, los pitchers, catchers y el resto de la plantilla terminaron llorando de emoción. Sin duda, una de las grandes hazañas de los Juegos Bolivarianos Lima- Ayacucho 2025.

PUEDES VER: [Vía ATV Deportes] Partido Perú vs Venezuela HOY por vóley femenino de los Juegos Bolivarianos

lr.pe

¿Cómo fue la hazaña de la selección peruana ante Venezuela en béisbol?

En el tiempo adicional, en el diamante de Villa María del Triunfo, un mal lanzamiento o saque impacta en zona baja del bateador y dieron 'out' e incluso el pitcher estaba nervioso luego de las 9 carreras del tiempo regular. La banca nacional celebró a lo grande y ahora buscarán la ansiada medalla de oro en la final de los Juegos Bolivarianos. Una larga noche con más de 3 horas de duración, pero con un final feliz.

PUEDES VER: Cenaida Uribe y su emotivo mensaje previo al debut de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de Vóley: "Es histórico para nosotros"

lr.pe

¿Quiénes integran la histórica selección peruana de béisbol en los Juegos Bolivarianos, según el roster oficial?

Solamente hay 2 jugadores venezolanos en el equipo nacional de béisbol y 2 más pertenecer al staff o cuerpo técnico. Entre los lanzadores destacan Jonathan Farías, Andrés Hamamoto, Álex Takano; los jardineros internos son Roberto Ayarza, Diego Uezu, Susumu Yoza; los jardineros externos que más brillan son Giancarlo Kanashiro y Daniel Shimura.

PUEDES VER: Reimond Manco cuestiona Carlos Zambrano y Paolo Guerrero en Alianza Lima: "Ningún jugador está por encima de una institución"

lr.pe

¿Cuándo juega Perú la final por la medalla de oro en los Juegos Bolivarianos 2025?

La Bicolor buscará la presea dorada ante Colombia, en el Polideportivo de Villa María del Triunfo, ante la selección de Colombia. El cuadro 'colocho' llega con puntaje perfecto, ya que ganó todos sus partidos. Sin embargo, Perú se aferra a su fuerza de local y al hambre de gloria.

Notas relacionadas
[Vía ATV Deportes] Partido Perú vs Venezuela HOY por vóley femenino de los Juegos Bolivarianos

[Vía ATV Deportes] Partido Perú vs Venezuela HOY por vóley femenino de los Juegos Bolivarianos

LEER MÁS
Perú venció a Colombia y clasificó a la final del vóley femenino en los Juegos Bolivarianos 2025

Perú venció a Colombia y clasificó a la final del vóley femenino en los Juegos Bolivarianos 2025

LEER MÁS
Team Perú supera las 200 medallas en los Juegos Bolivarianos Ayacucho - Lima 2025

Team Perú supera las 200 medallas en los Juegos Bolivarianos Ayacucho - Lima 2025

LEER MÁS
'Cóndor' Mendoza deslizó el posible motivo por el que Alianza Lima no quiso más a Hernán Barcos: "Ha hecho algo que no debería hacer"

'Cóndor' Mendoza deslizó el posible motivo por el que Alianza Lima no quiso más a Hernán Barcos: "Ha hecho algo que no debería hacer"

LEER MÁS
Gonzalo Núñez reaparece en vivo con sorpresivo cambio físico: "¿Me han traído para hablar de mí o de fútbol?"

Gonzalo Núñez reaparece en vivo con sorpresivo cambio físico: "¿Me han traído para hablar de mí o de fútbol?"

LEER MÁS
Jesús Castillo rompe su silencio sobre fichaje por Universitario por encima de Sporting Cristal: “Nunca recibí un llamado"

Jesús Castillo rompe su silencio sobre fichaje por Universitario por encima de Sporting Cristal: “Nunca recibí un llamado"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gerente deportivo de Emelec confirma el final de Christian Cueva en Ecuador: "Él es un caballero"

Gerente deportivo de Emelec confirma el final de Christian Cueva en Ecuador: "Él es un caballero"

LEER MÁS
Universitario y su decisión tras peticiones de Jorge Fossati: “No se aumentará más de lo que está en su contrato”

Universitario y su decisión tras peticiones de Jorge Fossati: “No se aumentará más de lo que está en su contrato”

LEER MÁS
Alianza Lima - Universitario: fecha, hora y canal de TV para ver la ida de la gran final de la Liga Femenina 2025

Alianza Lima - Universitario: fecha, hora y canal de TV para ver la ida de la gran final de la Liga Femenina 2025

LEER MÁS
Mr. Peet confiesa que tuvo problemas con L1 Max por narración de ‘Pol Deportes’ en el Alianza Lima vs Sporting Cristal: "Hay cosas que uno desconoce”

Mr. Peet confiesa que tuvo problemas con L1 Max por narración de ‘Pol Deportes’ en el Alianza Lima vs Sporting Cristal: "Hay cosas que uno desconoce”

LEER MÁS
Perú venció a Colombia y clasificó a la final del vóley femenino en los Juegos Bolivarianos 2025

Perú venció a Colombia y clasificó a la final del vóley femenino en los Juegos Bolivarianos 2025

LEER MÁS
Alianza Lima vs Sporting Cristal: fecha, hora y canal del partido de vuelta de los playoffs de la Liga 1 2025

Alianza Lima vs Sporting Cristal: fecha, hora y canal del partido de vuelta de los playoffs de la Liga 1 2025

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Clara Vegas es la flamante Miss Venezuela 2025 y representará al país en el Miss Universo 2026 en Puerto Rico

Óscar Acuña será investigado en libertad: PJ rechaza pedido de prisión preventiva

Néstor García Canclini: “Necesitamos revertir la desdemocratización neoliberal extendida por las ultraderechas”

Deportes

¿A qué hora y dónde ver el sorteo del Mundial 2026 HOY EN VIVO?

Fabio Gruber responde a Reimond Manco tras pedir que vuelva a ser convocado a la selección peruana: "No es el final del camino"

Universitario y su decisión tras peticiones de Jorge Fossati: “No se aumentará más de lo que está en su contrato”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Óscar Acuña será investigado en libertad: PJ rechaza pedido de prisión preventiva

Pedro Castillo: Congreso y Poder Judicial coinciden en que el 7 de diciembre de 2022 no hubo golpe de Estado consumado

Militantes de Acción Popular denuncian cambios de delegados elegidos en elecciones internas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025