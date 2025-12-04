HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 04 de diciembre

Sociedad

Real Plaza se pronuncia y pide disculpas a 'Pol Deportes' tras ser retirado por personal de seguridad: "Lamentamos el momento incómodo"

Centro comercial admitió las molestias causadas a Cliver Huamán y su equipo, tras ser retirado por agentes de seguridad en su sede de Puruchuco.

"Hemos coordinado con la empresa de seguridad para reforzar los lineamientos del servicio", aseguró Real Plaza.
"Hemos coordinado con la empresa de seguridad para reforzar los lineamientos del servicio", aseguró Real Plaza. | Foto: composición LR/ Real Plaza

Real Plaza decidió aclarar el incidente que vivió el joven narrador viral Cliver Huamán tras ser retirado por agentes de seguridad de su sede en Puruchuco, Lima. El creador de contenido llegó al centro comercial junto al padre del alcalde Franco Vidal, Manuel Vidal para realizar la compra de un iPhone; sin embargo, fue cuestionado por personal al ingresar con cámaras profesionales. Encargados del mall pidieron disculpas al adolescente a través de un comunicado.

Centro comercial emitió comunicado este jueves. Foto: Real Plaza

Centro comercial emitió comunicado este jueves. Foto: Real Plaza

Real Plaza lamentó el incidente ocurrido con joven narrador 'Pol Deportes'

Mediante un pronunciamiento que Real Plaza remitió a La República, el centro comercial lamentó lo sucedido con el adolescente Cliver Huamán y su equipo.

TE RECOMENDAMOS

DELIA ESPINOZA: LA MANIOBRA DEL CONGRESO DETRÁS DE LA INHABILITACIÓN | FUERTE Y CLARO

PUEDES VER: Hermano de 'Pol Deportes' confiesa que dejó sus propios estudios para ayudar al joven narrador: "Siempre lo voy a apoyar"

lr.pe

"Desde Real Plaza lamentamos el momento incómodo que atravesó Cliver Huamán, conocido como Pol Deportes, y sus acompañantes el último martes en nuestro centro comercial en Puruchuco. Es importante precisar que, de acuerdo con nuestros protocolos, no está permitido grabar sin autorización con equipos profesionales dentro del centro comercial, sin embargo, entendemos que esto pueda haber generado una mala experiencia para Cliver y el grupo que lo acompañaba", describieron.

Incidente quedó grabado. Foto: Kick

Incidente quedó grabado. Foto: Kick

En esa línea, afirmaron que están coordinando con la empresa de la seguridad para reforzar sus lineamientos de servicio hacia sus clientes y evitar que se repitan este tipo de situaciones. Recalcaron que se contactarán con el joven narrador para pedirle las disculpas necesarias.

PUEDES VER: 'Pol Deportes' es retirado de centro comercial por personal de seguridad: "Retírense, pues, está prohibido"

lr.pe

"Hemos coordinado con la empresa de seguridad para reforzar los lineamientos del servicio y asegurar que nuestros visitantes siempre tengan una buena experiencia. Asimismo, hemos intentado ponernos en contacto con Cliver para ofrecerle disculpas y explicarle lo sucedido", agregaron.

¿Por qué retiraron a 'Pol Deportes' de centro comercial?

El narrador viral Cliver Huamán fue retirado del Real Plaza de Puruchuco cuando Manuel Vidal, padre del alcalde Franco Vidal, le iba a comprar un iPhone para mejorar la calidad de sus transmisiones en redes sociales. Este último es streamer y compartió en la plataforma de Kick el ingreso a una tienda de celulares. Sin embargo, agentes de seguridad les pidieron que dejen de grabar con cámaras profesionales y eso generó incomodidad.

El momento quedó filmado y generó fuerte repercusión en redes sociales. "No entiendes que está prohibido, ya retírense, pues, sin grabar, está prohibido. Graba afuera", fue la polémica reacción de un agente de seguridad.

Notas relacionadas
'Pol Deportes' es retirado de centro comercial por personal de seguridad: "Retírense, pues, está prohibido"

'Pol Deportes' es retirado de centro comercial por personal de seguridad: "Retírense, pues, está prohibido"

LEER MÁS
Iker Ruiz de 'EleFutbol' le dedicó unas cálidas palabras a 'Pol Deportes': "Ningún soñador es pequeño y ningún sueño es muy grande"

Iker Ruiz de 'EleFutbol' le dedicó unas cálidas palabras a 'Pol Deportes': "Ningún soñador es pequeño y ningún sueño es muy grande"

LEER MÁS
Hermano de 'Pol Deportes' confiesa que dejó sus propios estudios para ayudar al joven narrador: "Siempre lo voy a apoyar"

Hermano de 'Pol Deportes' confiesa que dejó sus propios estudios para ayudar al joven narrador: "Siempre lo voy a apoyar"

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Línea 2 del Metro de Lima y Callao anuncia que operará con normalidad el 6 de diciembre tras reestructuración de mantenimiento

Línea 2 del Metro de Lima y Callao anuncia que operará con normalidad el 6 de diciembre tras reestructuración de mantenimiento

LEER MÁS
Mujer da a luz a un bebé con placenta en el hígado: es el cuarto caso mundial de embarazo ectópico abdominal

Mujer da a luz a un bebé con placenta en el hígado: es el cuarto caso mundial de embarazo ectópico abdominal

LEER MÁS
Municipalidad de Lima declara en emergencia obras complementarias en la Vía Expresa Sur que 'inauguró' hace más de 3 meses

Municipalidad de Lima declara en emergencia obras complementarias en la Vía Expresa Sur que 'inauguró' hace más de 3 meses

LEER MÁS
Mujer es acusada de estafar con S/15 millones a más de 30 personas: prometía a sus víctimas ganancias con supuesto negocio de inversión

Mujer es acusada de estafar con S/15 millones a más de 30 personas: prometía a sus víctimas ganancias con supuesto negocio de inversión

LEER MÁS
Mujer presta su casa para velorio y familiares del fallecido desaparecen tras dejar cuerpo por días en San Juan de Lurigancho

Mujer presta su casa para velorio y familiares del fallecido desaparecen tras dejar cuerpo por días en San Juan de Lurigancho

LEER MÁS
Se escondió dentro de buzón para no ser detenido: sujeto intentó robar cables de telefonía en Chiclayo

Se escondió dentro de buzón para no ser detenido: sujeto intentó robar cables de telefonía en Chiclayo

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Precio del Dólar en Perú HOY, miércoles 3 de diciembre: consulta aquí la última cotización y el tipo de cambio.

'Pol Deportes' es retirado de centro comercial por personal de seguridad: "Retírense, pues, está prohibido"

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

Sociedad

Migraciones habilita 100.000 citas para pasaportes en diciembre: ¿cómo sacar una?

Cierran la Costa Verde por Juegos Bolivarianos 2025: revisa el plan de desvío este 3 de diciembre

Ambulancias adquiridas en 2024 por más de S/4,6 millones para la PNP están abandonadas y estacionadas en el Hospital de la Policía

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

RMP tras atentado a Belaunde: “Cuentas vinculadas a RLA dicen que fue falso, como si fueran peritos de CSI”

Harvey Colchado confirma su postulación al Congreso con el partido Ahora Nación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025