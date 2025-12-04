"Hemos coordinado con la empresa de seguridad para reforzar los lineamientos del servicio", aseguró Real Plaza. | Foto: composición LR/ Real Plaza

Real Plaza decidió aclarar el incidente que vivió el joven narrador viral Cliver Huamán tras ser retirado por agentes de seguridad de su sede en Puruchuco, Lima. El creador de contenido llegó al centro comercial junto al padre del alcalde Franco Vidal, Manuel Vidal para realizar la compra de un iPhone; sin embargo, fue cuestionado por personal al ingresar con cámaras profesionales. Encargados del mall pidieron disculpas al adolescente a través de un comunicado.

Centro comercial emitió comunicado este jueves. Foto: Real Plaza

Real Plaza lamentó el incidente ocurrido con joven narrador 'Pol Deportes'

Mediante un pronunciamiento que Real Plaza remitió a La República, el centro comercial lamentó lo sucedido con el adolescente Cliver Huamán y su equipo.

"Desde Real Plaza lamentamos el momento incómodo que atravesó Cliver Huamán, conocido como Pol Deportes, y sus acompañantes el último martes en nuestro centro comercial en Puruchuco. Es importante precisar que, de acuerdo con nuestros protocolos, no está permitido grabar sin autorización con equipos profesionales dentro del centro comercial, sin embargo, entendemos que esto pueda haber generado una mala experiencia para Cliver y el grupo que lo acompañaba", describieron.

Incidente quedó grabado. Foto: Kick

En esa línea, afirmaron que están coordinando con la empresa de la seguridad para reforzar sus lineamientos de servicio hacia sus clientes y evitar que se repitan este tipo de situaciones. Recalcaron que se contactarán con el joven narrador para pedirle las disculpas necesarias.

"Hemos coordinado con la empresa de seguridad para reforzar los lineamientos del servicio y asegurar que nuestros visitantes siempre tengan una buena experiencia. Asimismo, hemos intentado ponernos en contacto con Cliver para ofrecerle disculpas y explicarle lo sucedido", agregaron.

¿Por qué retiraron a 'Pol Deportes' de centro comercial?

El narrador viral Cliver Huamán fue retirado del Real Plaza de Puruchuco cuando Manuel Vidal, padre del alcalde Franco Vidal, le iba a comprar un iPhone para mejorar la calidad de sus transmisiones en redes sociales. Este último es streamer y compartió en la plataforma de Kick el ingreso a una tienda de celulares. Sin embargo, agentes de seguridad les pidieron que dejen de grabar con cámaras profesionales y eso generó incomodidad.

El momento quedó filmado y generó fuerte repercusión en redes sociales. "No entiendes que está prohibido, ya retírense, pues, sin grabar, está prohibido. Graba afuera", fue la polémica reacción de un agente de seguridad.